Todos nós temos uma preferência sobre a temperatura. Alguns amam o calor, outros preferem o frio. Cada uma das épocas tem seus desafios, mas para quem não está acostumado com o frio pode sofrer mais no inverno. Como conviver com o frio? Vem ver dicas para curtir o calor do frio.

A primeira é cobrir as áreas que mais perdemos calor, que são as extremidades do corpo: pés, mãos e cabeça. Nesse sentido, pode acrescentar um pouco de charme e usar uma boina bonita com uma echarpe. Caso o frio seja muito grande, luvas podem fazer a diferença.

Quanto aos pés “congelados”, aprendi um truque quando era militar e precisava usar scarpin quando estava de serviço e ficava longas horas de pé num local com piso frio em dias muitos frios.

Recorte folhas de jornal e coloque na sola dos pés como uma palmilha. Isso evita que o frio passe e ainda absorve a umidade. É uma dica preciosa quando não se tem uma palmilha a mão e o frio aperta.

Dizem que as pessoas ficam mais charmosas com roupas de frio. Realmente a sobreposição de peças pode ter seu charme. Também é uma oportunidade para usar acessórios diferentes do resto do ano.

Há outras oportunidades que o frio favorece. Por exemplo, degustar uma bebida quente, que é um convite para um bom bate papo. O aroma do café melhora o humor e traz lembranças agradáveis, sabia?

Curtir uma lareira com a pessoa amada ou com a família não tem preço. É um momento de aconchego, que pode regado por um vinho. Não tem lareira? Vale o momento de estar junto, nem que seja a desculpa para se aquecer e ficar mais próximo das pessoas que ama.

Em casa, sugiro usar aquecedor a óleo, que não queima o ar, e evitar o ar-condicionado, que resseca o ambiente, colaborando com doenças respiratórias. Se não tem jeito e prefere usar esse recurso, sugiro ter uma fonte para que a água dela ajude a manter a umidade do espaço, além de fazer manutenções e limpezas regulares para não acumular sujeira no seu interior. Além disso, cuide da saúde. Veja aqui alimentos para imunidade.

Outro recurso delicioso nos dias frios é tomar um bom banho quente ou fazer um escalda-pés com uma água bem quentinha. O cheiro de ervas como camomila enchem o ambiente e ainda ajuda a relaxar. Experimente colocar óleos essenciais como lavanda para complementar o momento relax.

Viva o frio com saúde e não esqueça da solidariedade. Doe roupas de frio e cobertores para aqueles que passam dificuldades nessa época.

Andrea Leandro

Terapeuta Floral, Mestre Reiki, Consultora em Harmonização de Espaços (internos – autoconhecimento e externos – ambiente ao seu redor). Facilitadora de Círculos de Paz e dos 26 Movimentos do BRAIN GYM®. Instrutora de Meditação e Yoga para Crianças e Adolescentes.

andrelis.2@gmail.com