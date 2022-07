As previsões do Tarot para o segundo semestre de 2022 chegam para mostrar as tendências e orientações para a segunda metade do ano. A carta regente para os próximos seis meses é A Força.

O ano é marcado de janeiro a dezembro pela carta Os Enamorados (leia as previsões do Tarot para 2022 completas aqui), pois é o sexto Arcano do baralho (2+0+2+2=6). A carta representa escolhas, dúvidas e busca por beleza e prazer.

Já a carta do segundo semestre de 2022, A Força, é representada por uma mulher domando um leão. Com um rosto sereno e usando de destreza, ela manipula e abre a boca do animal.

Com isso, o décimo-primeiro Arcano do Tarot indica que os próximos seis meses deverão ser um período de muita correria, muitas responsabilidades e suado, mas que vai ser administrável e gratificante, desde que a gente persevere.

Perseverança é, portanto, a palavra-chave das previsões do Tarot para o segundo semestre. Porém, de outro lado, será preciso cuidar com a teimosia. Ou seja, buscar ir adiante, mas saber quando parar e não teimar demais.

Nesse sentido, um dos desafios que o Tarot indica para o semestre é a truculência e a raiva. Principalmente em um período de eleições no país, será preciso manter a cabeça aberta para rever conceitos e no lugar, para agir de forma branda.

Relacionando a carta do ano (Os Enamorados) com a do semestre (A Força), a orientação do Tarot é fazer escolhas com convicção e sabendo que muitas delas implicarão na vida das outras pessoas, ou seja, com responsabilidade e assertividade, mas sem truculência.

Vale sempre relacionar as cartas coletivas das previsões do Tarot para o segundo semestre com as previsões para a sua vida. Experimente aqui a versão gratuita do Tarot Semestral para saber as principais tendências e orientações necessárias para seguir firme em seus propósitos.

Previsões para o amor no 2º semestre

Enquanto Os Enamorados indica que 2022 é um ano de “quem procura, acha” para quem não está em um relacionamento, afinal, a carta do ano fala das várias possibilidades de conhecer pessoas e até mesmo marcar encontros.

Para quem já está em um compromisso, o Arcano sugere ajustes na rotina afetiva para corrigir o que não anda bem e renovar o vínculo afetivo e fortalecer o compromisso com quem a pessoa amada.

Já A Força chega trazendo sensualidade e sensorialidade para o segundo semestre. Há tendência de mais busca por prazer e em se sentir mais atraente. Porém, cuidado com a teimosia – principalmente para quem já está em um relacionamento.

O leão parece fofo, mas tem garras e presas afiadas. Portanto, busque tomar decisões precisas e sempre prudentes. E, claro, é bom considerar a sabedoria popular: é melhor ficar sem ninguém do que mal acompanhado.

Lembrando que essas são as previsões coletivas. Cada vida é única e pode ser impactada de formas diferentes. Para ver os conselhos para a sua vida afetiva, consulte aqui o Tarot do Amor.

Saúde segundo o Tarot

A carta do Tarot para 2022 aponta para a necessidade de liberdade e poder de escolha, por isso as aglomerações ainda não são recomendadas – afinal, a pandemia não acabou.

A carta do semestre chega para reforçar que o afrouxamento das medidas de segurança podem trazer graves consequências até o fim do ano.

É importante considerar que Os Enamorados é a carta dos encontros, da ansiedade em se relacionar e sair. Ou seja, as pessoas tendem a ficar mais ansiosas por conta de todo o cenário e gerar compulsões, até financeiras, para suprir suas carências.

Em termos de saúde individual, uma das grandes questões do ano é a saúde emocional. Tanto Os Enamorados quando A Força pedem atenção com as emoções, portanto, terapia em dia será o segredo. Marque sua consulta aqui com o time de terapeutas do Personare.

Tenha atenção à sua saúde e respeite seu corpo, o descanso e o equilíbrio no dia a dia.

Economia nas previsões do Tarot para o segundo semestre

Assim como não é possível manipular um leão, é muito difícil manipular a economia. Tentar amansar a fera só vai fazê-la rugir e morder. Como a nossa economia está ligada aos nossos comandantes, é de extrema importância saber escolher melhor quem vai dirigir o nosso país nos próximos anos.

A tendência é seguirmos por períodos complicados nesse âmbito, com o mascaramento dos problemas e as tentativas de atenuar erros e incapacidades de fortalecer a economia.

Portanto, uma das orientações do Tarot a nível pessoal é poupar o máximo possível. Segurar agora o quanto puder para no futuro poder dar passos seguros em relação a investimentos.

Leo Chioda

Leo Chioda é escritor e um dos principais tarólogos em atividade no Brasil. Graduado em Letras pela UNESP, atualmente desenvolve uma tese sobre poesia e alquimia na USP. Assina o blog e as redes sociais do Café Tarot desde 2006, onde publica associações entre os arcanos e a cultura popular, a literatura, a música e o cinema.

