Horóscopo: como ler corretamente as previsões para o seu signo

Muitas pessoas leem diariamente seus horóscopos em busca de orientações diárias, semanais, mensais e até anuais para conduzir suas vidas. Mas grande parte delas talvez não saiba como de fato acompanhar os Astros. Por isso, neste artigo você vai saber como ler corretamente as previsões para o seu signo.

De origem grega, a palavra Horóscopo significa “ver a hora” ou “espelho da hora”. É um mapa que reflete as posições exatas dos planetas do zodíaco em um determinado momento e que fornece informações sobre acontecimentos e tendências.

Agora, vamos contar como ler corretamente as previsões para seu signo.

Não veja apenas as previsões do seu signo solar

A maioria das pessoas lê o horóscopo para o seu signo solar, já que é a posição mais fácil de saber do Mapa Astral – basta saber o dia de nascimento. Não está errado, mas o problema é ignorar todas as outras posições.

Já ouviu falar do Big 3 da Astrologia — Sol, Lua e Ascendente no Mapa Astral? Ler o horóscopo para esses três signos poderá te dar informações muito mais precisas e para os objetivos que você busca. Olha só:

Horóscopo para o seu signo ascendente: é geralmente o horóscopo mais preciso, já que seu signo ascendente define quem você é, não à toa é a Casa 1 do nosso Mapa Astral. Horóscopo para o seu signo lunar: pode oferecer insights em um nível mais emocional, já que a Lua rege seus humores e sentimentos. Horóscopo para o seu signo solar: não precisa descartar seu signo solar! Ele também vai te fornecer pistas valiosas, pois o Sol é um dos planetas e posições mais importantes, simboliza a sua essência.

Não leia apenas horóscopos do dia

As previsões publicadas em horóscopos do dia, semanais e mensais são encontradas ali são apenas um pedaço do verdadeiro horóscopo. Para saber com precisão o que pode ocorrer na sua vida, é preciso ir além do Big 3.

É preciso relacionar o Mapa do Céu (trânsitos e aspectos astrológicos do momento) com o seu Mapa Astral (posição dos planetas na hora que você nasceu).

É complexo fazer isso sozinho ou mesmo escrever e publicar diariamente em jornais e sites, pois são muitas as relações que podem ser feitas.

Por isso, o Personare desenvolveu o Horóscopo Personalizado (acesse aqui), que já faz o cálculo a partir do seu Mapa e divulga as previsões mais importantes.

Continue lendo as previsões coletivas

É importante saber quando Sol ingressa num signo, quando a Lua entra na fase Nova ou quando Mercúrio fica retrógrado, porque são trânsitos que mudam a energia do momento.

Por isso, siga lendo o horóscopo do seu signo (solar, ascendente e lunar, preferencialmente) e as interpretações de cada trânsito que você encontra nos artigos do Personare, pois vão te dar insights e dicas de como agir e o que evitar.

Mas saiba que não necessariamente tudo vai ocorrer com você ou lhe afetar da mesma forma que a outras pessoas ao seu redor – tudo isso porque vocês têm planetas, signos e aspectos diferentes e os trânsitos vão agir de forma diferente para cada pessoa.

Personare

A equipe Personare é formada por pessoas que estão em processo constante de conhecimento sobre si mesmas, sobre o mundo e sobre as relações humanas. Compartilhamos aqui conteúdos apurados junto aos nossos mais de 100 especialistas em diferentes áreas holísticas, como Astrologia, Tarot, Numerologia e Terapias.

conteudo@personare.com.br