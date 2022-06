Ano Universal 6 e Mês Universal 4. Julho é um mês que valoriza a união, seja da equipe, da família, do grupo, porque tanto o 6 quanto o 4 são Números associados à importância do um por todos e todos por um. E como são as previsões para o amor em julho de 2022? Veja após as tendências coletivas.

De forma geral, o foco em julho estará em movimentos sociais que defendam algum ideal, levantem uma bandeira. Ou de estar junto com pessoas de ideais semelhantes, amigos e colegas, a fim de sentir a força desse apoio.

Também pede um cuidado maior com o corpo, a saúde, a terra, a alimentação. Essas simbologias representam a necessidade da disciplina, em reestruturar hábitos saudáveis e de atitudes mais maduras, responsáveis e comprometidas com o bem-estar social, com a família, com a comunidade e a própria sociedade.

Parcerias, acordos e contratos justos em prol do benefício de todos é o que merece ser buscado para aproveitar esse ciclo da natureza.

Esse é o cenário geral da Numerologia para o mês. Para conferir as previsões para o Amor em julho de 2022, você precisa: ver qual é o número do seu mês pessoal aqui nas suas Previsões Numerológicas. Depois, volta para ler abaixo as tendências e dicas para o seu trimestre.

Previsões para o amor em julho de 2022

ANO PESSOAL 1 – TRIMESTRE 6 – MÊS PESSOAL 8

Eis um período em que você pode aproveitar o potencial realizador do 8 (de seu Mês Pessoal) para iniciar um novo ciclo (Ano Pessoal 1) em termos afetivos (Trimestre Pessoal 6).

Isso quer dizer que, se você não está se relacionando, pode começar um relacionamento. Inclusive, aproveite a coragem tanto da simbologia do 1 quanto do 8 para conquistar alguém. Tome a iniciativa e expresse o que sente e quer para iniciar uma fase de construção de um relacionamento seguro e repleto de companheirismo.

Caso você já esteja se relacionando, julho pode lhe apresentar a oportunidade de se envolver num ciclo de maior comprometimento com a pessoa parceira. Se ainda não formalizaram a união, é um ótimo mês para isso. Além, claro, da celebração dessa relação.

Também pode ser a conquista de algo que solidifica uma nova época entre vocês, tal como o nascimento de um filho, a compra de um bem móvel ou imóvel, enfim, uma conquista marcante que servirá de estímulo para a renovar a união entre você e seu par.

ANO PESSOAL 2 – TRIMESTRE PESSOAL 9 – MÊS PESSOAL 9

É um período bastante apropriado para realizar algum grande sonho na vida a dois. É o que indica a presença marcante da simbologia do 9 nos ciclos que se conjugam em julho na sua vida.

Caso não esteja se relacionando, pode indicar o encontro com alguém que mexe profundamente com você e com quem pode ter uma ligação bem forte. Um vínculo de alma, uma ligação espiritual ou mesmo o início de uma relação que tem um significado maior, no sentido de impactar uma mudança em sua vida.

Para isso, você precisará resolver alguma pendência com alguém do passado, seja entrando em acordo para se desapegar desse vínculo, seja de forma interna, desistindo de uma pessoa.

Se você está num relacionamento, julho pode indicar um período de maiores sacrifícios pessoais para ajudar, colaborar e se doar para a pessoa parceira. Ou é você que pode receber esse amparo emocional e motivacional de seu par.

É um ótimo momento para resolver alguma divergência entre vocês, a fim de fazer o companheirismo e o propósito de estarem juntos renascer. Uma viagem, como uma segunda lua-de-mel, é uma possibilidade. Caso não queiram mais fazer o vínculo ressurgir, eis um período apropriado para colocar um ponto final nessa história.

ANO PESSOAL 3 – TRIMESTRE PESSOAL 3 – MÊS PESSOAL 1

É um período em que o desejo por prazer está acentuado, bem como de começar um ciclo mais estimulante na sua vida.

Portanto, se você não está num relacionamento, poderá aproveitar essa maior autoconfiança e desejo por viver uma nova fase afetiva mais estimulante e prazerosa para conquistar alguém e iniciar uma relação.

Ter a coragem e iniciativa de demonstrar seus sentimentos e o que quer serão fundamentais em julho para estar numa relação repleta de sinceridade e diversão.

Caso esteja numa relação, você tem a oportunidade de expor ideias e projetos à pessoa parceira, a fim de saírem da rotina e curtirem mais programas e eventos que lhes tragam mais estímulo e prazer. Uma renovação no modo de dar e receber afeto.

Lembrando que tanto o 1 quanto o 3 são números bem férteis e, se não quiser engravidar neste período, previna-se. E use esse potencial para criar uma vida a dois mais divertida, romântica e excitante.

ANO PESSOAL 4 – TRIMESTRE PESSOAL 6 – MÊS PESSOAL 2

Eis um mês de muitos ajustes a serem feitos, vencendo a impaciência e a insatisfação por meio de muito diálogo e diplomacia.

Sendo assim, caso comece a se relacionar neste mês, precisará ter essa disposição em conversar e buscar constantemente abordar questões, desejos e detalhes que merecem ser negociados para se estabelecer um vínculo justo e satisfatório para ambas as partes.

E as chances de começar um relacionamento são grandes, porque todos os números que fazem parte deste mês de julho simbolizam o desejo por companheirismo e por um nível de união marcado pela segurança emocional e material.

Caso você já esteja numa relação, para não causar uma grande briga por conta de diferenças e acabar se separando, concentre-se em dialogar sobre o quanto cada parte precisa ceder, compreender e aperfeiçoar. Uma boa dica é fazer aqui as Previsões do Casal 2022.

Com essa disponibilidade, é possível ampliar o companheirismo e o apoio emocional e material ao outro. Além disso, maiores responsabilidades familiares, seja por conta de uma gestação, seja ajuda a algum membro da família demandarão esse mútuo amparo entre você e seu par.

ANO PESSOAL 5 – TRIMESTRE PESSOAL 9 – MÊS PESSOAL 3

Sair da rotina e buscar experiências mais emocionantes serão objetivos bem notórios neste mês de julho.

Por isso, caso você não esteja se relacionando, poderá se envolver em uma ou mais aventuras românticas e sexuais, especialmente através de alguém que conhece em alguma viagem ou curso. Como seu magnetismo estará maior, tenderá a atrair mais os olhares e o desejo das outras pessoas e se abrir para curtir uma vida romântica e sexual mais intensa.

Por mais que o desejo por um vínculo apaixonado esteja forte, o ímpeto de preservar sua liberdade também. Se conseguir estar com alguém que além da química também tenha uma afinidade intelectual, bem como demonstre respeito às suas amizades e às suas crenças, ótimo!

Se você está num relacionamento, é fundamental dar vazão ao romantismo e ao desejo por novas experiências prazerosas, inclusive sexuais. Demonstrar notoriamente o que sente, receber esse afeto expressivo de quem se relaciona. Que tal fazer seu Mapa Sexual aqui? É um mergulho de autoconhecimento!

Viajar, se divertir, fazer programas diferentes, tudo isso poderá ser crucial para a renovação da relação de vocês. A fertilidade está em alta, caso queiram ter um filho ou adotarem.

ANO PESSOAL 6 – TRIMESTRE PESSOAL 3 – MÊS PESSOAL 4

Saber conciliar dever e lazer será um dos grandes aprendizados deste mês.

Por isso, caso não esteja se relacionando, valerá a pena dividir bem seu tempo entre certos deveres e responsabilidades com momentos de socialização e diversão. Nesse sentido, poderá encontrar alguém com quem perceberá que pode construir um vínculo seguro e ao mesmo tempo prazeroso. E se comprometer em estabelecer as bases dessa união.

Se você está numa relação, pode aproveitar o ótimo período para formalização e celebração, tal como noivar ou casar. Se já está num casamento, pode ser ótimo constituir família ou ter mais filhos.

O segredo está muito em aproveitar certas brechas neste mês, que tenderá a ser de maiores responsabilidades, para curtir momentos prazerosos e de companheirismo.

ANO PESSOAL 7 – TRIMESTRE PESSOAL 6 – MÊS PESSOAL 5

Há um conflito entre a necessidade de manter sua liberdade e o desejo por companheirismo e intimidade.

Se você, portanto, não está se relacionando, refletirá bastante se quer realmente mudar essa condição. Porque um lado seu está bem voltado para curtir sua própria companhia e a de amigos, tal como viajando ou fazendo algum curso. Além disso, as expectativas em relação ao amor tendem a estar bem altas e poderá preferir “ficar na sua” para não se decepcionar.

Caso queira, valerá a pena investigar o que pode mudar na sua maneira de encarar o amor e a vida a dois, a fim de se abrir para um vínculo que pode ser bem interessante, marcado pela amizade e também pelo laço íntimo. Vale fazer o seu Mapa Numerológico para aprofundar no autoconhecimento.

Caso você esteja num relacionamento, precisará tirar tempo para você, seus estudos ou simplesmente ficar distante do seu par e da família por conta de estudos ou viagem. E isso poderá ser até estimulante, a fim aproveitar essa distância para refletir sobre como anda sua relação e o que precisa haver de mudança para o vínculo ser renovado.

O objetivo é superar crises e insatisfações com a intimidade, combinando com a pessoa parceira o que podem fazer para mudarem o que for necessário em prol de uma união mais estimulante e fraterna.

ANO PESSOAL 8 – TRIMESTRE PESSOAL 9 – MÊS PESSOAL 6

Eis um período em que um forte desejo por romantismo e realizar algum sonho grande podem lhe motivar a uma grande conquista.

Sendo assim, caso você não esteja se relacionando e deseje intensamente um vínculo afetivo marcado pelo companheirismo, segurança e intensidade, pode envolver-se afetivamente com alguém que também lhe queira.

Só cuidado com expectativas de um relacionamento perfeito, sem divergências e problemas. Ou de estar ao lado de alguém perfeito. Não existe ninguém assim. Relações são construídas e as diferenças, superadas na convivência, com empatia. E é o que poderá viver em julho.

Se está num relacionamento, pode ser que você tenha alguma decepção com a pessoa parceira. Provavelmente porque estava esperando algo além das condições e limites de seu par. Ou mesmo porque nem expressou seu desejo para quem convive com você.

É fundamental diminuir um pouco essas expectativas e fazer sacrifícios pessoais em prol do fim de um ciclo e da reconstrução de uma relação mais justa, afetuosa, romântica e segura. Caso não seja possível, por não terem conseguido fazer o laço renascer, pode ser um mês apropriado para o fim deste relacionamento.

ANO PESSOAL 9 – TRIMESTRE PESSOAL 3 – MÊS PESSOAL 7

Refletir profundamente sobre seus desejos e seus medos de amar será uma ótima postura para este mês.

A reflexão pode ser no sentido de aprimorar sua forma de amar em um novo relacionamento ou se desapegar de alguém do passado (e extraindo as lições do que viveu com tal pessoa). Assim, terá melhores condições de se abrir para um vínculo ao mesmo tempo divertido, profundo, íntimo e romântico.

Se está num relacionamento, é fundamental saber dividir o tempo entre momentos para você (para o descanso, estudo ou autoconhecimento) e para se divertir com a pessoa parceira. Pode inclusive aproveitar o potencial de viagem associado aos três números que representam este julho em sua vida para cair no mundo com seu par e criar mais intimidade entre vocês.

Também valerá a pena você conversar sobre questões que vêm lhe preocupando, seja algum medo (de perda, da traição, etc.), seja de algum desejo/tabu. Será por meio da comunicação que poderá alcançar um nível maior de profundidade, entrega e confiança em seu vínculo afetivo.

Yub Miranda

Numerólogo, astrólogo e tarólogo.

yubmiranda@yahoo.com.br