Ilusões e fake news: entenda o significado da retrogradação de Netuno

A partir desta terça-feira (28/6) e até o final do ano (3/12), o planeta da idealização e da ilusão desacelera no céu. Netuno é o quinto planeta retrógrado de 2022 (salva aqui as datas). O que isso significa? É o que você entenderá a seguir.

Planetas retrógrados ficam com as suas funções na sociedade desaceleradas, mas Netuno é um planeta bem distante e lento. Por isso, a gente pode demorar um pouco mais a perceber essa retrogradação.

O que pode ocorrer durante esses cinco meses de Netuno retrógrado? Mais escapismos, ilusões, pseudo-espiritualidade e fake news.

Por isso, durante o período, principalmente em dias de aspectos tensos com Mercúrio, é preciso estar mais alerta quanto a fake news e golpes. Portanto, fique de olho no seu Horóscopo Personalizado para saber quais os dias mais tensos.

Como encarar a retrogradação de Netuno

A seguir, confira algumas dicas gerais para encarar o período de forma mais tranquila, assim como descobrir em que área da vida você deve ter mais atenção segundo seu Mapa Astral.

Dicas gerais:

É de nossa responsabilidade checar as informações antes de repassá-las. Nas nossas vidas pessoais, precisamos ter muito cuidado pra não usar de ilusões e escapismos pra fugir de problemas! É muito importante que a espiritualidade desenvolva um papel construtivo na sociedade. Vamos ficar de olho em falsos gurus e na pseudo-espiritualidade, porque as nossas crenças também não podem ferir os direitos políticos e sociais do outro!

Dicas individuais:

Como Netuno é um planeta distante e lento, as percepções dessa retrogradação também demoram a acontecer. Mas uma área específica da sua vida pode ficar em evidência durante este período e é legal ter mais atenção a autoilusões nesta esfera.

Como saber que área da sua vida será afetada por Netuno retrógrado? É importante ver em que área do seu Mapa Astral você tem Peixes (veja aqui), porque é onde Netuno está agora.

A seguir, veja qual área da vida corresponde à Casa onde tem Peixes:

Casa 1 e 7: autoestima e imagem pessoal + relacionamentos, parceria e inimigos Casa 2 e 8: dinheiro, vida material + valor do outro, encerramentos e sombras Casa 3 e 9: comunicação e mídias, irmãos e transportes + viagens internacionais, estudos, espiritualidade, processos jurídicos Casa 4 e 10: família, progenitores, raízes + carreira e propósito Casa 5 e 11: prazer, criatividade, identidade, filhos + amigos, papel e projeção social e política, frutos da carreira Casa 6 e 12: saúde, trabalho, rotina + medos, inconsciente, empatia, sacrifícios

É um bom período para fazer revisão nesta área da sua vida”, indica a astróloga. “E se você tem Sol, Lua ou Ascendente em Peixes, esses assuntos podem se ressaltar. Muita atenção!

Netuno no seu Mapa Astral

Todos nós temos Netuno em algum ponto do nosso Mapa. Porém, algumas vezes, Netuno está tão destacado que a pessoa se torna o que podemos chamar de “netuniana” (entenda aqui se você é pessoa netuniana) que é quando as características do planeta ficam muito exacerbadas na personalidade.

Naiara Tomayno

Astróloga e terapeuta holística, desenvolve um trabalho como facilitadora de (re)conexões voltado para cura, utilizando o mapa astral como ferramenta principal. Formada em terapia de cristais, Magnified Healing e praticante de magia natural, é especialista em unir esses saberes e terapias alternativas às necessidades do mapa.

naiaratomayno@gmail.com