O Céu dos últimos dias de junho e primeiros de julho tende a ter um lado animado – eventualmente exagerado – e extrovertido, com Sol e Vênus em aspecto com Júpiter. Por outro lado, as Previsões Astrológicas de 27 de junho a 3 de julho de 2022 têm Marte em quadratura com Plutão, o que pressiona, no âmbito individual, por transformações e pode trazer crises.

Esta consciência de mudanças que precisam ser feitas vai permear o mês de julho, uma vez que o aspecto vai ficar “congelado” no mapa da Lua Nova da noite de terça-feira (28), que lança efeitos por um mês. Além disso, este aspecto pode – literal ou figurativamente – pegar fogo no âmbito coletivo, com muitas ocorrências de acidentes, ataques, incêndios, etc.

A partir de sexta-feira (1º/7), podem ocorrer mais fake news, confusões e enganos no dia a dia, assim como distrações.

Esse é apenas o resumo das Previsões Astrológicas de 27 de junho a 3 de julho de 2022. A seguir, veja o detalhamento e as dicas para cada trânsito. Mas não esqueça que nem tudo pode afetar sua vida. É preciso ficar de olho no seu Horóscopo Personalizado (aqui!) para saber como serão seus dias.

Sol em quadratura com Júpiter: excessos

O Sol faz tensão Júpiter nesta semana, o que tende a excessos em alimentação, bebida, gastos ou atividades. É normal algumas fases que nos excedemos e depois voltamos para o prumo.

Eventualmente, os excessos acontecem por algo externo, como gastos inesperados ou tarefas. Se você estiver se sentindo ansiedade, que é algo que esta combinação pode ocasionar, pare um pouco a fim de reduzir o ritmo. Veja aqui dicas para controlar a ansiedade.

Fique ligado quanto à empolgação também, como superestimar algo ou alguém. Alguns podem pecar também pelo excesso de confiança – o que em determinados contextos não cai bem.

Vênus em sextil com Júpiter: animação

Até sexta-feira (1º/7), Vênus está em sextil com Júpiter, aspecto animado e sociável. Podemos nos sentir mais eufóricos, extrovertidos, otimistas e festeiros. Contatos e parcerias tendem a trazer sorte, abertura e até soluções por estes dias.

Desfrute deste bom ânimo, que ajuda tanto nas relações, e também nos negócios! Momento de boas vendas e fechamentos vantajosos.

Vênus está em Gêmeos (entenda mais aqui) até 16 de julho, com isso as relações podem ter mais leveza, humor e brincadeira.

Marte em sextil com Saturno: cumprimento de deveres

Apesar do lado festeiro de Vênus/Júpiter e Sol/Júpiter, uma faceta nossa vai tentar ficar ligada no dever e no cumprimento de tarefas. Marte, o planeta da ação, vai estar em bom aspecto com Saturno, o planeta do dever e da praticidade.

Então, podemos esperar, em vários momentos, uma boa produtividade no desempenho das tarefas. Talvez intercalar entre momentos mais festivos e aqueles de efetivamente focar no trabalho.

Este contato também fala em boas direções dadas por figuras com conhecimento, seja um médico, um terapeuta ou alguém com o papel de orientar.

Marte em quadratura com Plutão: transformação

A principal tensão astrológica desta semana, que se estende até meados da próxima, é Marte em quadratura com Plutão. O aspecto já vem se insinuando desde a semana passada, mas nesta se evidencia, ficando exato na sexta-feira (1º/7).

Veja a seguir algumas possibilidades de manifestação desta quadratura, entendendo que nem todas precisariam ocorrer com você.

Crises, situações de emergência ou que chegam a algum tipo de limite. Não precisa ser algo dramático, mas pode ser significativo para a pessoa. Exemplo: dar-se conta de uma situação financeira em que algo precisa ser feito para haver melhora, seja corte de gastos ou de uma busca de nova renda. Necessidade de conscientização e de transformar o que não vai bem. O que você precisa transformar? Aumento de riscos, perigos e violência no âmbito coletivo, o que pede cautela. Mais chance de incêndios, acidentes, assaltos, conflitos e fenômenos meteorológicos destrutivos, então tende a ser uma fase bem “quente” no âmbito coletivo, com eventos críticos. Em razão do clima muito mais bélico e perigoso, atenção com as brigas que você comprar e ações que vai ter, pois nem todas valem a pena. Algumas pessoas ficam com mais paranoias, tensão e nervosismo. O dia a dia pode ter grande desgaste energético. Sorte que Marte em Áries tem bastante energia, mas, mesmo assim, tendemos a ser bastante exigidos, com a impressão de que precisamos resolver algo ou muitas coisas. Sensação de batalha e luta em muitas coisas.

Mercúrio em tensão com Netuno: mais distração e menos clareza

A partir da sexta-feira (1º/7), Mercúrio fica tensionado com Netuno. Veja os efeitos possíveis.

Cabeça nas nuvens, distração, ajudando a esquecer a chave em casa, o guarda-chuva na rua, e assim por diante. Sabendo desta propensão, faça procedimentos de conferência e tente ter mais atenção. Mais pessoas tendo acidentes de trânsito por dispersão. Dia a dia e trânsito mais atrapalhado e sujeito a falhas. Abra mais os olhos, pois os golpes tendem a aumentar por estes dias! Incremento de circulação de fake news, ofertas milagrosas, anúncios enganosos e golpes virtuais. Evite acreditar na primeira história. Pesquise antes. Por sorte, Mercúrio também vai fazer um bom aspecto com Saturno por estes dias, indicando doses de cautela para quem lançar mão do freio deste planeta como um bom recurso. Divagações e pensamentos distorcidos podem acontecer por alguns dias. Então, observe a direção dos pensamentos, se vem sendo produtiva, ou se você está dando força para fantasias de qualquer tipo, negativas ou de algum tipo de delírio. Redução da clareza para tomar decisões. Pode ser melhor esperar alguns dias se estiver indeciso. Preste mais atenção em atos do dia a dia, para não fazer também a compra incorreta de uma passagem aérea, por exemplo. Sabendo desta mente mais “nas nuvens”, talvez seja uma boa, no final de semana, ver filmes ou musicais cheios de imaginação, que combinam com este aspecto.

Vanessa Tuleski

Vanessa Tuleski dá consultas astrológica-terapêuticas pessoalmente e online. É autora do ebook “Signos astrológicos – as doze etapas para a auto-realização”. Trabalha com o Iluminare, terapia que acessa o inconsciente e que tem seus fundamentos no Xamanismo. É idealizadora do curso Alimentação no Mapa Astral no Personare.

vanessatuleski@gmail.com