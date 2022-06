Você já se perguntou de onde vêm os signos? Por que Áries tem esse nome, por que Touro é Touro ou por qual motivo Câncer é representado por um caranguejo? Saiba que a origem das nomenclaturas também tem a ver com os Astros.

De onde vêm os signos?

Desde a Antiguidade, diversas civilizações olham para o céu buscando entender a relação entre os eventos celestes e terrestres. Daí que surgiram descobertas como as estações do ano, o calendário, melhores épocas para plantar e colher, entre outras.

Os mesopotâmicos foram os primeiros a acreditar que os astros poderiam também anunciar o tempo em que ocorreriam determinados eventos na Terra, relacionados à vida do ser humano.

Nesses estudos, eles dividiram o círculo que o Sol faz ao redor da Terra em 12 partes iguais (de 30 graus cada), porque temos em média 12 lunações por ano. Assim, surgiram os 12 meses do ano e os 12 signos do zodíaco (com 30 dias cada) – entenda qual a ordem dos signos aqui.

Como os movimentos no céu mexem com a nossa vida

Ao observar a posição que os astros ocupavam no céu, os antigos estudiosos perceberam que eles tinham relação com eventos na Terra. Tornou-se comum, então, a construção do horóscopo, que é o Mapa da Hora.

Para popularizar o conhecimento, os jornais desenvolveram horóscopos que levam em conta apenas o signo solar das pessoas, por ser um cálculo mais fácil e acessível.

O Horóscopo Personalizado (acesse o seu aqui), que é o “verdadeiro” horóscopo, compara outras posições do Mapa Astral de uma pessoa (não só o Sol) com o céu do dia, por isso acaba sendo mais completo e preciso.

De onde vêm os nomes dos signos

O Equinócio no hemisfério norte foi tomado como grau zero do zodíaco, marcando o início da Primavera lá, o começo do primeiro signo zodiacal e o Ano Novo Astrológico.

Esse ponto zero, em algum momento dos estudos astrológicos, coincidiu com a constelação de Áries no céu, por isso o nome do primeiro signo foi batizado de Áries.

Seguindo o movimento do Sol pela linha imaginária criada, os antigos estudiosos identificaram outras 11 constelações que atravessavam a linha da Eclíptica e batizaram os demais signos. Lembrando que constelação não é a mesma coisa que signo (entenda mais aqui) – as constelações apenas inspiraram o nome dos signos.

Dessa forma, ficou determinada qual a ordem dos signos:

Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio e Peixes.

Já os símbolos de cada signo relacionam as características dos nativos de cada signo com animais e outras simbologias que os nossos antepassados usavam. Conheça aqui os símbolos dos signos.

Personare

A equipe Personare é formada por pessoas que estão em processo constante de conhecimento sobre si mesmas, sobre o mundo e sobre as relações humanas. Compartilhamos aqui conteúdos apurados junto aos nossos mais de 100 especialistas em diferentes áreas holísticas, como Astrologia, Tarot, Numerologia e Terapias.

