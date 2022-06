Quando a ansiedade está muito intensa, reagimos às situações de uma maneira automática, sem controle. No intuito de evitar reagir dessa forma, precisamos quebrar nosso padrão mental e aprender como controlar a ansiedade com a respiração.

Ao respirar de um jeito controlado, começamos a mudar internamente. Mexemos com os nossos sistemas nervoso e cardíaco e mudamos nossas emoções. Dessa maneira, relaxamos e controlamos a ansiedade.

Há outras técnicas e ações simples que também ajudam a controlar a ansiedade. Veja:

A seguir, aprenda como controlar a ansiedade com a respiração.

Como controlar a ansiedade com a respiração

Uma das respirações que ajuda a controlar a ansiedade é conhecida no Yoga como Antara Kumbhaka. Ela proporciona uma espécie de reset em nossa mente. Assim, conseguimos quebrar esse padrão de comportamento, trazendo um maior controle sobre nossa ansiedade.

No vídeo abaixo, dou dicas simples e rápidas para controlar a ansiedade utilizando técnicas de respiração pranayama.



Fabiano Benassi

Professor de Yoga há mais de 11 anos, dá aula e palestras para Grupos, Personal e Empresas. Ensina e atende online no site universoyoga.net e no seu canal do Youtube: fabianobenassi

conteudo@personare.com.br