Alinhamento raro de cinco planetas: o que significa e como age na vida?

Durante o mês de junho de 2022, poderemos observar a olho nu um alinhamento raro de cinco planetas no céu: Mercúrio, Vênus, Marte, Júpiter e Saturno. O fenômeno astronômico só pode ser visto uma vez a cada 18 anos! Mas o que a Astrologia diz sobre isso? Como o alinhamento de planetas interfere nas nossas vidas?

O alinhamento entre os cinco planetas é raro, pois cada um leva um tempo diferente para completar sua volta em torno do Sol. E será visível sem necessidade de telescópios ou binóculos, porque são os cinco planetas vizinhos mais próximos da Terra.

Quer observar o alinhamento de Mercúrio, Vênus, Marte, Júpiter e Saturno? De acordo com especialistas, os melhores dias para ver esta conjunção serão 23 e 24 de junho. Para isso, será preciso levantar até cerca de uma hora antes do nascer do Sol (pelas 6h) e contar com a sorte de ter um céu sem nuvens.

A seguir, entenda o que a Astrologia diz sobre o fenômeno. Mas não esqueça: ela indica as possibilidades, mas é você quem decide e age de fato. Por isso, não deixe de acompanhar o seu Horóscopo Personalizado, que indicará como o alinhamento e demais aspectos astrológicos agem sobre o seu Mapa Astral.

Alinhamento de planetas: o que significa na Astrologia?

O alinhamento de planetas no céu muitas vezes acontece configurando conjunções (entenda aqui o que são), que podem apontar desafios ou oportunidades, mas sempre são oportunidades de crescimento pessoal. O alinhamento de junho deste ano é especial porque une esses 5 planetas em aspectos fluidos, ou seja, tende a ser positivo.

Em novembro de 2021, tivemos outro exemplo, que foi o alinhamento no céu entre Vênus em Capricórnio e Saturno e Júpiter em Aquário. Apesar de não tão próximos em graus, foi possível perceber os temas políticos e sociais de Aquário e estruturais de Capricórnio se ressaltando, uma vez que nesse mês houve a realização do Enem e o anúncio da migração do Bolsa Família para o Auxílio Brasil.

Na Astrologia, a análise de aspectos astrológicos (trígonos, quadraturas, oposições, sextis, etc.), ou seja, a influência de um planeta na interpretação de outro, são essenciais, mas às vezes acontece de existirem mais que dois planetas marcando essas interações. A isso, chamamos de configurações planetárias.

Existem algumas populares como a de Pipa/Diamante e a Grande Cruz:

A configuração de Pipa (foto ao lado) se popularizou pois une quatro planetas de maneira fluida: 3 planetas estão em trígono e mais um se junta a eles, fazendo sextis a dois deles e uma oposição ao terceiro.

Já a configuração da Grande Cruz se popularizou pela união de 4 planetas fazendo múltiplos aspectos tensos: quatro quadraturas e quatro oposições.

Qual a importância deste alinhamento raro de cinco planetas?

A configuração planetária que envolve os 5 planetas em junho de 2022 é marcada por aspectos facilitadores: 2 sextis (um entre Saturno em Aquário e Júpiter e Marte em Áries; e outro entre esses Júpiter e Marte e Vênus e Mercúrio em Gêmeos) e, ao mesmo tempo, Saturno faz trígono com Vênus e Mercúrio.

Essa configuração é muitas vezes chamada de Grande Sextil Cósmico (pois é parte da configuração chamada de Grande Sextil — foto ao lado).

IMPORTANTE: existem duas maneiras de se avaliar aspectos, usando as regras sobre os graus de distância: de acordo com sua configuração ou por signos.

Aqui consideraremos esses aspectos por signo, porque alguns desses planetas não estarão a graus próximos o suficiente para formar aspectos exatos. Porém, o que eles representam em sua essência já demonstra uma correlação. Entenda aqui o significado dos planetas na Astrologia.

Como este alinhamento de planetas age na nossa vida?

De forma geral, essa é uma configuração que facilita uma atividade mental protegida e estruturada, mas que possibilita trazer atitude para o campo dos pensamentos.

Individualmente, você pode conferir aqui no seu Mapa Astral em que Casas você possui os signos de Aquário, Áries e Gêmeos, onde os planetas envolvidos na configuração estão transitando.

Esse aspecto pode destravar dinamismo nos temas da área da vida de cada Casa astrológica, que são:

Casa 1 e 7: autoestima e imagem pessoal + relacionamentos, parceria e inimigos Casa 2 e 8: dinheiro, vida material + valor do outro, encerramentos e sombras Casa 3 e 9: comunicação e mídias, irmãos e transportes + viagens internacionais, estudos, espiritualidade, processos jurídicos Casa 4 e 10: família, progenitores, raízes + carreira e propósito Casa 5 e 11: prazer, criatividade, identidade, filhos + amigos, papel e projeção social e política, frutos da carreira Casa 6 e 12: saúde, trabalho, rotina + medos, inconsciente, empatia, sacrifícios

Significados gerais deste grande alinhamento:

Primeiro que Saturno, Marte e Mercúrio estão domiciliados, ou seja: esses planetas são atores que estarão representando os melhores papéis possíveis para eles. Saturno com Mercúrio e Vênus pode significar uma movimentação facilitadora no campo de divulgações de notícias importantes para a sociedade. Já a interferência de Vênus pode indicar até lucros (provavelmente na área de comunicação). Saturno com Marte e Júpiter pode indicar brigas, disputas políticas ou de ideais, mas existem chances de que as partes envolvidas consigam se defender bem. Já Marte e Júpiter com Vênus e Mercúrio podem indicar uma movimentação no comércio e maior interesse nas mídias, só precisamos ter cuidado para evitar endividamento e brigas.

Resumindo: uma configuração facilitadora nos tira da inércia e isso por si só poderia ser considerado algo relativamente positivo, mas não podemos nos esquecer que alguns planetas envolvidos são complicados.

Os pensamentos e a nossa comunicação podem canalizar atitudes construtivas para conseguirmos lutar pelo melhor ou pode dar vazão a ações precipitadas e impensadas — precisamos focar em agir com estratégia e inteligência.

Naiara Tomayno

Astróloga e terapeuta holística, desenvolve um trabalho como facilitadora de (re)conexões voltado para cura, utilizando o mapa astral como ferramenta principal. Formada em terapia de cristais, Magnified Healing e praticante de magia natural, é especialista em unir esses saberes e terapias alternativas às necessidades do mapa.

naiaratomayno@gmail.com