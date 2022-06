Horóscopo mensal: as previsões para os signos em julho de 2022

Passamos da metade do ano! Como tem sido 2022 por aí? Julho chega com um novo planeta retrógrado. Além de Saturno, que segue retrógrado, agora é Júpiter retrógrado entrar em ação. O movimento tem início no dia 28 de julho e vai estimular a reflexão sobre o que estamos fazendo de certo e errado na vida.

Antes disso, julho ainda conta com Marte em Touro, Vênus em Câncer e Sol em Leão. Como todos esses movimentos agem na sua vida? Acompanhe aqui o seu Horóscopo Personalizado e saiba como vai ser a combinação do céu geral com o Mapa Astral.

A seguir, confira as as previsões por signo! Lembre-se de olhar primeiro para o seu Ascendente, depois para o seu signo solar. Não sabe qual é seu Ascendente? Então faça aqui seu Mapa Astral e descubra!

ÁRIES

Em julho, há movimentos astrológicos importantes para o Signo de Áries. Em primeiro lugar, temos o planeta Marte, regente desse signo, que no dia 5 transita para fora de Áries, o que reduz consideravelmente o sentimento de pressa e urgência que marcou o mês anterior.

Por conta desse movimento de Marte, tendem a ocorrer disputas e conflitos envolvendo dinheiro. Isso não é necessariamente algo ruim, se for para defender o próprio espaço. Contudo, convém tomar cuidado a partir de 24 de julho, pois o alinhamento de Marte com Urano sinaliza explosões de temperamento e comportamentos imprevisíveis.

O planeta Júpiter segue em Áries, trazendo entusiasmos e otimismo. É um mês ótimo para viagens, ou mesmo, para dar a volta por cima, superar obstáculos que pareciam intransponíveis.

Atenção: há pelo menos três períodos que pedem maior cuidado: os primeiros cinco dias, que inclina a conflitos de autoridade; de 7 a 13 de julho, que inclina a falar mais do que a boca; e de 21 a 31 de julho, que pode ter gastos excessivos, problemas por comer demais e outros comportamentos negligentes.

TOURO

Julho é um dos mais importantes de 2022 para as pessoas do Signo de Touro. Marte, após dois anos, retorna ao seu signo no dia 5. Esse ciclo planetário acelera consideravelmente o ritmo das pessoas de Touro, fazendo-as mais rápidas, ágeis e determinadas.

Por isso, é um mês excelente para iniciar ou incrementar atividades físicas, pois os resultados tenderão a ser muitíssimo melhores. Como efeito colateral possível, mas evitável, há o risco de aumento da agressividade.

É importante tomar cuidado com os dias 8, 9, 10, 15, 16, 21 e 22 de julho, datas em que aumentam os riscos de explosões temperamentais que causam estrago às relações íntimas.

O período que começa a partir do dia 5 de julho tende a ser bom para viagens rápidas, estudos e acordos em geral. Já a partir do dia 20 de julho, Mercúrio inaugura um ciclo especialmente bom para quem deseja fazer pequenas reformas em casa, ou mesmo mudar de residência.

GÊMEOS

Julho é especialmente bom para o amor para o Signo de Gêmeos, pelo menos até o dia 18. A tendência é que seja melhor ainda para quem estiver solteiro, pois o trânsito de Vênus em Gêmeos incentiva as paqueras, os flertes, a atividade social. Por outro lado, as pessoas comprometidas precisarão tomar cuidado com as tentações ao longo do mês.

Dos dias 6 a 19, o trânsito de Mercúrio estimula também as atividades comerciais: compras e vendas em geral, com ênfase em investimentos e aprendizados sobre como lidar com os recursos materiais.

A quadratura inicial entre Mercúrio e Júpiter chama a atenção para cuidados que devem ser tomados no que diz respeito a gastos excessivos com lazer.

Também a partir do dia 6 e até o fim do mês, o trânsito do planeta Marte permite que as pessoas de Gêmeos tomem consciência das sabotagens que protagonizam contra si mesmas.

CÂNCER

Julho é o mês de aniversário da maioria dos cancerianos e cancerianas. Por isso, é importante verificar a sua Revolução Solar (faça aqui!), pois ela mostrará um mapa astrológico para os próximos 12 meses.

Há alguns movimentos astrológicos muito importantes para as pessoas do signo de Câncer. Um deles envolve o planeta Júpiter, que, ao longo dos próximos meses, tenderá a favorecer oportunidades profissionais para as pessoas desse signo.

Nesse sentido, o trânsito de Marte também colabora, na forma de amizades que surgem, instigam e fazem com que a pessoa de Câncer siga com determinação rumo aos destinos necessários.

Entre os dias 6 e 19, o trânsito de Mercúrio pelo signo de Câncer ajuda a clarear as ideias e intensifica as capacidades intelectuais do signo. A partir do dia 19 e ao longo de todo o resto do mês, o trânsito de Vênus em Câncer passa a favorecer a vida afetiva, com mais harmonia nos relacionamentos íntimos.

LEÃO

Em julho, muitas pessoas do signo de Leão fazem aniversário. Se for o seu caso, é importante olhar a sua Revolução Solar, que é um mapa astral capaz de revelar as tendências gerais para o próximo ano.

Além disso, a partir do dia 19, o planeta Mercúrio entra em Leão, o que abrilhanta consideravelmente o intelecto das pessoas desse signo, possibilitando comunicação eficiente e boa fluência em diálogos importantes. Período bom para leituras, aprendizados e cursos.

A partir do dia 6, o trânsito de Marte aponta para uma tendência bastante competitiva no âmbito profissional. Basta que você tome cuidado para não exagerar na dose da agressividade.

Por outro lado, até o dia 18, há uma boa disposição com as pessoas amigas de fora do terreno profissional, principalmente com mulheres. A harmonia e o relaxamento necessários para suavizar o estresse podem ser encontrados no apoio de figuras do sexo feminino que entrarão ou voltarão a participar de sua vida.

VIRGEM

Até o dia 18 de julho, o trânsito de Vênus proporcionará várias oportunidades para que as pessoas do Signo de Virgem alcancem a necessária harmonia no terreno profissional. Desacordos e desentendimentos antigos poderão ser sanados.

Mas, prepare-se: a harmonia deve parar por aí no mês de julho. Há risco de brigas por razões ideológicas, políticas ou religiosas. Cuide para não exagerar na dose de agressividade quando defender seus pontos.

Entre os dias 5 e 19 de julho, o trânsito do planeta Mercúrio estimula a participação em grupos de estudos ou em atividades que possibilitem o engrandecimento intelectual. Ótimo período para interagir com amizades novas, sobretudo gente mais jovem.

Como o mês tende a ser parada dura no sentido de debates, é provável que esses contatos não comecem bem, mas você logo perceberá que tem muito a aprender com essas pessoas que entram em sua vida.

LIBRA

Para as pessoas do Signo de Libra, julho será um período interessante para melhorar a própria vida profissional. Entre os dias 5 e 19, o trânsito do planeta Mercúrio favorecerá contatos, acordos e interações com pessoas no trabalho. Isso não significa necessariamente que haverá mudança de emprego, mas ocorrerão projetos novos e significativos.

Por outro lado, a quadratura entre Mercúrio e Júpiter, entre os dias 6 e 12, sugere que haverá algum conflito entre a vida profissional e amorosa. Podem haver cobranças vindas de lados distintos, mas nada que não possa ser superado com alguma paciência.

De resto, o mês tende a ser relativamente tranquilo. Os últimos 10 dias de julho serão especialmente bons para atividades sociais. Festas, grupos e atividades surgirão, e é interessante aceitar participar delas.

Júpiter em trânsito em oposição ao Sol em Libra sugere risco de problemas com autoridades, que surgem da desagradável necessidade de lidar com gente arrogante. Em compensação, tende a ser positivo para as pessoas de Libra que estiverem solteiras, pois representa um período bastante bom para encontros com pessoas novas.

ESCORPIÃO

Em julho, as pessoas do Signo de Escorpião precisarão economizar energia vital, pois a partir do dia 5, o planeta Marte passa a transitar em oposição a Escorpião, gerando diminuição de força. Pode haver uma sensação geral de indisposição ou mesmo de preguiça, e, se você forçar demais a barra, pode até adoecer.

A oposição de Marte também pode acarretar conflitos amorosos decorrentes de disputas infantis, sobretudo nos dias 8, 9, 10, 15, 16, 21, 22, 23, 29 e 30. Nesses dias, procure exercer a tolerância e entender que, se a pessoa amada não concorda com você, não significa que não goste de você.

Imprevistos, transtornos de última hora e desorganização da agenda são problemas que tendem a ocorrer a partir do dia 23 de julho. Esses últimos dias do mês poderão ser carregados de motivos para irritação.

A dica fundamental é: sabendo que imprevistos ocorrerão, estabeleça prioridades do que pode e deve ser resolvido. Saiba lidar com a eventual impotência, pois é questão de tempo até poder agir de modo eficiente.

SAGITÁRIO

Julho é um mês positivo para o amor para quem é do Signo de Sagitário, graças ao trânsito de Vênus entre os dias 1 e 18 do mês. Para as pessoas que estiverem solteiras, julho apresenta a possibilidade de encontros e reencontros que podem virar relacionamentos sólidos. Já para quem estiver comprometido, o mês é uma oportunidade para chegar a acordos com a pessoa amada.

A partir do dia 19 e até o fim do mês, o trânsito de Mercúrio é excelente para viagens, principalmente longas. Se puder organizar férias para essa época, ótimo. Mesmo que não possa, você terá surpresas muito boas na cidade que pensa já conhecer.

O trânsito de Mercúrio a partir do dia 19 também é excepcional para estudos. Aproveite o ciclo intelectualmente estimulante. Você progredirá mais do que pensa, e isso envolve não só coisas que você já estudava, como também conhecimentos novos e interesses que você só recentemente descobriu ter.

CAPRICÓRNIO

Julho será bastante positivo para a vida amorosa das pessoas do Signo de Capricórnio, especialmente a partir do dia 18, quando o planeta Vênus passa a formar oposição a esse signo. Antigas desavenças tenderão a ser sanadas com a pessoa amada. Quem estiver solteiro, tende a ser favorável para encontros e, sobretudo, reencontros.

Entre os dias 5 e 18, Mercúrio faz oposição a Capricórnio, indicando um período de muita discussão de relacionamento. Conversa é o que não vai faltar. Isso envolve tanto pessoas com quem você tenha quanto pessoas com quem você já teve relacionamentos.

Isso não implica apenas em questões amorosas. Pessoas de Capricórnio que desejem formar sociedades de trabalho ou aprimorar algumas questões profissionais em sociedades já existentes serão favorecidas pelos trânsitos de Mercúrio e de Vênus. Aproveite o momento e faça aqui seu Mapa Profissional para lhe ajudar nessa questão.

AQUÁRIO

A partir do dia 5 de julho, o trânsito do planeta Marte desencadeará conflitos domésticos na vida das pessoas do Signo de Aquário, desde objetos que quebram em casa até desentendimentos pontuais envolvendo pessoas de sua intimidade.

Observe que o ciclo de Marte passa a ocorrer a partir do dia 5, mas existem algumas datas com maior potencial de conflito doméstico. São elas: 8, 12, 13, 21, 22, 29 e 30 de julho.

A partir do dia 19, o trânsito de Mercúrio em oposição a Aquário estimula o diálogo com a pessoa amada, sócios e parceiros profissionais. Haverá mais disposição para o entendimento. A dica é: fique na sua e ouça. Isso gerará bem mais boa vontade por parte dos outros em relação a você.

Viagens estão favorecidas entre os dias 20 e 26. Se puder viajar, você extrairá grande satisfação ao fazer um passeio que lhe tire da rotina e lhe apresente a novas realidades, culturas e paisagens. Caso as circunstâncias não lhe permitam, tente conhecer lugares novos na cidade onde vive. Boas surpresas aguardam por você.

PEIXES

Julho tende a ser um bom mês para as pessoas do Signo de Peixes aperfeiçoarem seu conhecimento sobre questões econômicas e financeiras. O trânsito de Júpiter favorece – também nos próximos meses – que você estabeleça uma relação mais funcional com questões materiais.

Além disso, o trânsito do planeta Mercúrio será bastante dinâmico ao longo de julho. Até o dia 5, favorece pequenas mudanças no ambiente doméstico. De 5 a 19 de julho, Mercúrio propicia bastante a relação com os filhos, caso você os tenha, com oportunidades excelentes para diversão em conjunto.

A partir de 19 de julho, Mercúrio passa a favorecer a realização de tarefas que exigem muito empenho e sacrifício. Isso envolve também iniciar uma reeducação alimentar, caso seja necessário, ou mesmo modificar hábitos cujo impacto sobre sua saúde não seja positivo.

Ao longo de julho, algumas datas se revelam mais delicadas, a exemplo dos dias 4, 5, 11, 12, 17, 18, 24 e 25 de julho. Fique atento ou atenta e tudo correrá bem.

