Por que temos vontade de alimentos calóricos no inverno?

O inverno começou oficialmente nesta terça-feira (21/6), às 00h32 (quando o Sol entrou em Câncer). Você tem sentido mais vontade de ingerir alimentos mais calóricos? Não é algo raro ou que acontece só com você. É porque nossas células têm fome!

Sim, a fome das células, que também pode ser chamada de fome do corpo, é um tipo de fome física, na qual o corpo solicita nutrientes para poder funcionar.

Cada pessoa sente e percebe de uma forma. Vou lhe dar alguns exemplos: irritabilidade, mau humor, baixa concentração, dor de cabeça, náusea, cansaço, entre outros sinais. Essas são as formas do corpo demonstrar a fome das células, quando essas já estão com muita fome.

Seu estômago ronca? Observe também como os hábitos e rotina acabam intervindo na fome do estômago.

Essa fome é a base para desenvolver o Mindful Eating (entenda o que é aqui), ou seja, comer com atenção plena, pois ouvimos essa voz interna sobre o que comer. É conhecer a cada dia um pouco mais de nossa sabedoria interna.

A explicação dos alimentos calóricos no inverno

Uma outra forma de notar a fome das células é na variedade das estações.

Por isso, no outono e inverno, quando começa a esfriar, preferimos alimentos que nos aquecem e também é comum que sejam mais calóricos, pois precisamos de mais energia para esquentar o corpo.

Já no verão, buscamos comer e beber comidas mais frescas, que refresquem o corpo.

Dependendo da região do Brasil, essa variação de temperatura é menor e podemos sentir menos essa oscilação.

Tomar uma sopa quentinha de legumes ou um chocolate quente é melhor no verão de 40° ou no inverno com 10°? Tem diferença, certo?!

Essa é uma fome para ir se familiarizando aos poucos e conhecendo sua sabedoria interna. A cada refeição ou parada para um lanchinho, note as sensações que seu corpo lhe apresenta para escolher comer. É uma prática de parar por um momento e notar as sensações físicas.

Conheça aqui os 9 tipos de fome e saiba decifrar sua vontade de comer.

Vamos praticar? Veja no vídeo como praticar Mindful Eating:

Luiza Camargo Mendes

Psicóloga, instrutora de Mindfulness e Mindful Eating, praticante de meditação e yoga, que encontrou no Mindful Eating um grande significado para sua atuação.

contato@luizacamargo.com.br