Depois de um período no terreno e sensual signo de Touro, é tempo do trânsito de Vênus em Gêmeos. O planeta do amor entra no signo da inteligência e da liberdade no dia 22 de junho e segue até 16 de julho de 2022.

Vênus para a Astrologia rege o prazer e, quando está no signo de Gêmeos, as pessoas apreciam passear, fazer programas culturais, viajar, entrar em contato e buscar estímulos diversos.

Por isso, durante o trânsito de Vênus em Gêmeos as relações podem ter mais leveza, humor, brincadeira e estímulos novos.

Mas lembre-se que além de saber os trânsitos de Vênus em 2022, é preciso estar atento aos seus trânsitos pessoais – por isso, fique de olho no seu Horóscopo Personalizado!

A seguir, veja as previsões gerais para o trânsito de Vênus em Gêmeos, o que muda no amor para solteiros e comprometidos e como todos podem aproveitar da melhor forma esse período.

Para quem não está em um relacionamento:

Época de paqueras, paqueras mil! Vizinhos, colegas, pessoas do cotidiano: quem quiser, vai encontrar uma fartura de opções para paquerar. A ideia é fazer isso com leveza, como se fosse uma brincadeira, da qual dá para retirar se não colar. Vai estar em alta quem demonstrar jovialidade e um certo domínio das palavras, pois não há quem não sorria diante de uma pitada de humor. Alegria também será um poderoso afrodisíaco. Mesmo que você ache que alguém é a pessoa da sua vida, evite demonstrar isso de cara, pois o período é perfeito para primeiro se conhecer e brincar um pouco com a possibilidade, antes de deixar que fique mais sério. Pessoas articuladas, animadas ou antenadas estarão em alta neste momento! Mas não se esqueça de manter a interatividade na conversa e também ouvir o que o outro tem a dizer. Uma dica: não passe muito tempo sem marcar presença e dar sinal de vida, pois a comunicação é um dos melhores ingredientes de conquista nesta fase. Mas também não exagere a ponto de parecer carente. Enfim, invista na reciprocidade.

Sugestões de lugares para encontrar pessoas para relacionamentos: nos cursos, salas de aula, eventos culturais, apresentados por outras pessoas, nos barzinhos, nas salas de bate papo virtual e no Facebook.

Para quem está em um relacionamento:

Hora de colocar novidade e movimento na relação, como ir ao cinema, sair, viajar e interagir com outros casais. Nada de acomodação. O diálogo estará em alta, por isso você terá uma chance de conversar sobre algo que esteja incomodando e encontrar o tom certo para que o outro fique receptivo. A dica será falar, mas não carregar tanto a mão, pois Vênus em Gêmeos não suporta falta de imaginação e repetição desnecessária. Se você passou por dias complicados, recupere o bom humor e também estimule a sua mente com coisas que você gosta e que também poderão se tornar novidade para contar. Uma boa dica: use mensagens divertidas ou sugestivas no celular para acender o interesse na outra pessoa. Se puder, brinquem e riam juntos.

Em quantos filmes você já não viu a cena clássica de duas pessoas parceiras no parque de diversões? Vênus em Gêmeos é resgatar justamente esta vibração!

+ Saiba tudo sobre o seu jeito ser, desafios e potenciais. Faça o seu Mapa Astral aqui e leia uma amostra grátis.

+ Descubra oportunidades e desafios de Abril a Junho de 2022 nas suas Previsões Numerológicas, leia agora sua amostra grátis.

+ Quer mais previsões para o seu dia? Aqui tem um horóscopo gratuito baseado em todo o seu Mapa Astral, leia agora!

+ Tarot: tire 13 cartas e descubra o que pode rolar na sua vida nos próximos seis meses. Jogue agora!

Vanessa Tuleski

Vanessa Tuleski dá consultas astrológica-terapêuticas pessoalmente e online. É autora do ebook “Signos astrológicos – as doze etapas para a auto-realização”. Trabalha com o Iluminare, terapia que acessa o inconsciente e que tem seus fundamentos no Xamanismo. É idealizadora do curso Alimentação no Mapa Astral no Personare.

vanessatuleski@gmail.com