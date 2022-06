Ritual de Solstício de Inverno: momento de renascer

No calendário celta existem oito rituais sagrados de luz que ocorrem durante o ano, um deles é o Solstício de Inverno, que, em 2022, começa nesta terça-feira, dia 21 de junho, exatamente às 06h13 (quando o Sol entra em Câncer). O Ritual de Solstício de Inverno é conhecido como Rito de Yule e desperta coragem para superar obstáculos.

O Solstício de Inverno, celebrado entre 20 e 25 de junho no hemisfério sul e entre 20 e 25 de dezembro no hemisfério norte, é o momento em que a luz do sol incide com menor força no hemisfério em questão, marcando o pico do inverno.

A origem da palavra solstício

A palavra solstício é de origem latina (solstitium) e significa “ponto onde a trajetória do sol aparenta não se deslocar”. Essa denominação está associada à ideia de que o Sol devia estar estacionário, pois os solstícios são pontos da eclíptica em que o Sol atinge as posições máxima (solstício de verão) e mínima (solstício de inverno) de afastamento em relação ao equador.

O solstício de inverno e de verão acontece devido aos fenômenos de rotação e translação da Terra, em que a luz solar é distribuída de forma desigual entre os dois hemisférios.

Também conhecido como Ritual de Inverno, Alban Arthan e Rito de Yule, o Solstício de Inverno marca o dia mais curto do ano e, consequentemente, a noite mais longa.

Desbloqueios e cura no Solstício de Inverno

O Solstício de Inverno é uma data de grande importância para diversas culturas antigas, que a associavam simbolicamente ao nascimento e renascimento.

E a cada ano, um de seus simbolismos específicos é mais trabalhado que os outros de acordo com as configurações planetárias do momento.

Esse ritual pode trazer profunda energia de limpeza, libertando os bloqueios que impedem as pessoas de alcançar as realizações que desejam na vida cotidiana. Também pode trazer profunda cura e equilíbrio dos chakras.

A tradição e o significado do Yule

Na mitologia celta é o momento em que a Deusa grávida dá à luz a seu novo filho, marcando o renascimento simbólico do Deus Solar. Por isso, a celebração do Solstício de Inverno reafirma a continuação dos ciclos da vida e também está ligado à roda da vida.

Roda da Vida Celta

A Roda da Vida celta é composta de oito rituais que celebram e se conectam com energias específicas. São eles:

Yule significa “roda” em norueguês e é um dos festivais universalmente celebrados. Foi a primeira festa sazonal comemorada pelas tribos neolíticas do norte da Europa e é até hoje considerado o início da roda do ano por muitas tradições e culturas.

Esse rito também é conhecido como o Festival das Luzes, pois é costume acender várias fogueiras, tochas e velas nessa noite.

Na antiga Roma, esse festival era chamado de “Natalis Solis Invicti” (nascimento do sol invicto) e ocorria durante o festival da Saturnalia que era o maior festival do ano.

Acendiam-se grandes fogueiras e dançava-se ao redor delas, girando e simbolizando a roda da vida, como uma forma de atrair as mudanças tanto internas como externas. O Rito de Yule tem como base o fortalecimento da energia solar e renascimento.

Simbolismos no Ritual do Solstício de Inverno

Esse ritual feito no Solstício de Inverno tem vários costumes e simbolismos como velas, sinos, árvores decoradas, guirlandas e coroas, troca de presentes e brindes.

Os sinos são símbolos femininos de fertilidade. As coroas e guirlandas representam a roda solar e o retorno do sol. As velas representam o antigo costume da fogueira de Yule, que era acesa para dar vida e poder ao sol. Ao longo do tempo foram substituídas por velas vermelhas que podiam ser queimadas dentro de casa. A tradição de decorar árvores era costume dos bosques de pinheiro onde eram colocados alimentos, decorações e presentes nas árvores para agradecer aos espíritos e deidades. Os presentes simbolizam a partilha do inverno, onde cada um partilhava os alimentos que tinha para que todos pudessem finalizar o inverno sem passar fome.

Repetir esses costumes durante o Solstício pode ajudar a se conectar à energia de Yule.

Fortalecimento para lidar com as dificuldades

Participar do Rito de Yule de forma integrada promove limpeza de energias densas e estagnadas, trazendo grande beneficio para o sistema energético e fortalecimento para lidar com as dificuldades.

Solstício de Inverno e a continuação da vida

Originalmente, Yule era o nome de um tronco de árvore, uma espécie de pinheiro. Nessa época, os troncos de Yule eram trazidos para dentro das casas, para entalhar a figura do sol e outros símbolos mágicos ou figuras masculinas representando o Deus.

Depois era decorado com folhas verdes de pinheiro e azevinho, cujas as folhas perenes e sempre verdes, simbolizam a continuação da vida.

As energias de Yule podem ser direcionadas para criar uma realidade mais benéfica e saudável para si mesmo. É um momento de reafirmar a continuação dos ciclos da vida e integrar a coragem para enfrentar os obstáculos. É como uma abertura de portas para um grande despertar espiritual e de iluminação para a evolução individual e coletiva.

Vale lembrar que, assim como os demais os rituais da roda da vida, Yule exige grande seriedade e ordem cerimonial. Por isso, é importante que seja guiado por um sacerdote ou sacerdotisa iniciado de alto grau.

O sacerdote é um líder espiritual, aquele que tem a devida formação e conhecimentos para realizar a ritualística de forma correta, completa e integrada, sem deixar margem para negatividade. Além disso, o líder deve saber direcionar o que necessita ser trabalhado em cada ano nessa data.

