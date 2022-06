As Previsões Astrológicas de 20 a 26 de junho de 2022 apontam que o início da semana não será dos melhores. Ainda teremos o final da quadratura Vênus/Saturno, que pegou em cheio o feriadão de Corpus Christi e pode ter trazido alguns problemas e frustrações.

Porém, anime-se! As coisas tendem a melhorar ao longo da semana, prometendo um final de semana mais animado que o anterior – ainda que com alguns exageros.

Dois planetas mudam de signo nesta semana, Vênus ingressa em Gêmeos e o Sol, em Câncer, pedindo mais comunicação e emoção nas suas relações. Entenda toda a mudança de tom da penúltima semana de junho a seguir.

Vênus e Saturno: frustrações no início da semana

No feriado de Corpus Christi (16/6), iniciou uma tensão entre Vênus e Saturno, mas que começa a se afastar a partir desta quarta-feira (22/6). A combinação pode ter tido e ainda ter vários efeitos, entre eles:

Foco em deveres e trabalho. Para algumas pessoas, lidar com maior sobriedade financeira, querer/precisar economizar depois de gastos. Para outras, menos disposição social, com aquela vontade de “ficar na sua”. Atente para a diplomacia, pois as pessoas ficam mais suscetíveis durante a vigência deste aspecto, então é preciso mais atenção a palavras e atitudes. Alguns eventos podem não ser tão bons quanto o esperado ou um lado mais desagradável da realidade pode aparecer por estes dias e causar desprazer – e depois ser amenizado. Para algumas pessoas, podem surgir questões mais difíceis ligadas a relacionamentos, solidão e autoestima. Ou, ainda, uma revisão das suas relações.

Em paralelo, Vênus faz um bom aspecto com Netuno. É um contato que inclina a curtir tudo o que envolve imaginação e criatividade, como filmes, músicas ou shows, podendo amenizar circunstâncias que não estejam tão boas.

Vênus também faz um bom aspecto com Plutão, ajudando na proximidade e intimidade em alguns relacionamentos.

Mercúrio e Júpiter: boas ideias

Mercúrio faz sextil com Júpiter até quarta-feira (22/6), aspecto que pode ajudar a ter boas ideias, inspirações e a esclarecer questões. Por exemplo, se você estiver para baixo por algum motivo, alguém pode lhe mostrar uma outra perspectiva e animá-lo.

Este é um contato astrológico que propicia uma visão mais ampla, que pode ser dada pela conversa com outra pessoa, por um livro ou um vídeo.

Vênus muda para Gêmeos na quarta-feira

Depois de uma temporada em Touro, onde Vênus transitava desde 28 de maio e que colocou ênfase no mundo da matéria e dos sentidos, Vênus ingressa em Gêmeos na quarta-feira (22/6), ficando neste signo até 17 de julho.

Como Vênus rege o que se gosta, agora a apreciação vai recair sobre conversas, distrações, diversidade, novidades, mudanças, circular, passear, quebrar a rotina e se permitir coisas novas.

No amor, Vênus em Gêmeos favorece atitudes menos possessivas, seja para quem está em um compromisso ou para quem está flertando. Pegar no pé é a última coisa a ser feita nesta temporada.

O momento é de criar novidades, entrar em contato com diversas pessoas, sair e se distrair. Dica: é bom lembrar que Gêmeos é um signo verbal, então, se você quer conquistar alguém, capriche nas mensagens e nas palavras. Vai ser a lábia e o verbo que vão seduzir!

Sol ingressa em Câncer na terça-feira

Um dia antes de Vênus ingressar em um signo de leveza, Sol, na terça-feira (21/6), entra em um signo de emoção. Com o Sol transitando em Câncer (saiba mais aqui), desejamos seguir um fluxo mais emocional, ficamos menos presos aos limites racionais.

Sol em Câncer também gera uma necessidade de contato e conexão com as pessoas, porém, como Vênus vai transitar por Gêmeos, isso vai se dar através da diversidade e da multiplicidade, ao invés do foco somente em uma relação.

De toda forma, começamos uma época muito relacional e mais intimista. Aqui no Hemisfério Sul, o ingresso de Sol em Câncer é o início do inverno, época naturalmente mais ligada a buscar aconchego e intimidade. Veja aqui como aproveitar o inverno e a fase de introspecção!

A combinação entre Gêmeos e Câncer no Céu também pode trazer, para muitos, o desejo de se relacionar mais com parentes (Gêmeos), família e pessoas próximas (Câncer). Então, se liga nas dicas:

Entre em contato com todas as pessoas que se gosta, até mesmo velhos amigos. Chegou o momento do ano de estreitar laços. Carreira e trabalho são importantes, mas, quando o Sol entra em Câncer, naturalmente pede para darmos mais atenção à nossa esfera privada e emocional. Rever o passado, cozinhar, ficar com quem se gosta são coisas do quarto signo do zodíaco. Aproveite!

Marte e Saturno: eficiência e compromisso

A partir de quinta-feira (23/6), Marte e Saturno iniciam um contato fluente, o que pode ajudar muito na disciplina e no cumprimento de compromissos e tarefas, colocando a sua vida no prumo.

Se na semana passada houve uma certa dispersão e/ou perda de energia, este aspecto ajuda a focar e realizar, a ter uma certa ordem. Tudo isso poderá ajudar no trabalho e a cumprir seus objetivos. Aproveite este aspecto de eficiência! Veja aqui 3 dicas para atingir metas profissionais.

Final de semana animado

Depois de um início de semana mais sério, o final de semana promete ser mais animado. O Sol vai iniciar quadratura com Júpiter no sábado (25/6), enquanto Vênus faz sextil com Júpiter.

A forte presença do exuberante planeta Júpiter é o que vai dar o tom de animação. Pode ser um ótimo momento para socializar, encontrar amigos e se divertir.

Só fique atento a uma maior tendência a exageros – a outra face de Júpiter – que também vai aparecer, seja nos gastos, comida ou bebida. Atenção com a ansiedade e querer tudo de uma vez.

