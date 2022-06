Lua e o amor: como usar cada fase de acordo com seus objetivos

A Lua e o amor tem tudo a ver. Segundo a Astrologia, cada uma das fases lunares – Nova, Minguante, Cheia e Crescente – tem impacto diferente nos nossos relacionamentos. A seguir, aprenda como usar cada fase de acordo com seus objetivos no amor.

Ao entender como funciona e como se planejar melhor, vai ser legal acompanhar aqui o calendário lunar 2022 completo, com todas as fases e signos.

E ainda mais importante: cada pessoa vive as fases da lua de maneira diferente por causa dos trânsitos lunares pessoais. Caso encontre alguma divergência por aí, fique de olho aqui no seu horóscopo personalizado, que compara o céu geral com o seu mapa astral.

Como usar cada fase da Lua no Amor

LUA NOVA e o AMOR

Nesta fase da Lua, há energia abundante para novos começos, inclusive no amor. Mas atenção: é um momento de mais individualismo, portanto, não é a fase ideal para casamentos A Lua Nova não é um momento ruim para o amor, mas é mais favorável para as relações que têm espaço para autonomia.

LUA CRESCENTE e o AMOR

Essa é a fase lunar da proatividade, da agitação e de mais energia física. No amor, a Lua Crescente confere um bom entrosamento, mas são prováveis algumas divergências contornáveis. Para quem não está se relacionando, é um bom momento para conhecer alguém. Para quem já está, é uma fase positiva para casamentos! Veja aqui o que a sua Lua no Mapa Astral diz sobre você!

LUA CHEIA e o AMOR

Essa é uma fase em que é melhor não tentar mudanças e nem para discussões. No amor, por um lado existe abertura para os relacionamentos e é a fase em que estamos mais em busca da outra pessoa. Por isso, atração e conquista ficam em alta. Por outro lado, se não houver equilíbrio emocional, há mais chance de brigas e divergências. É legal, ainda, conhecer a relação entre as fases da Lua e o ciclo menstrual (clique aqui!).

LUA MINGUANTE e o AMOR

A fase minguante é de final, por isso, é o melhor momento para se recolher e olhar para dentro, planejar, evitar conflitos e perda de energia. O amor também fica mais introspectivo, com isso, é um momento bom para curtir mais o afeto do que a atração física. Não favorece a celebração de casamentos, a não ser que se queira uma cerimônia discreta/sigilosa. Atenção para os eclipses (que sempre acontecem na Lua Cheia), que podem estar ligados a inícios de situações de crise. Veja aqui as datas e os significados dos Eclipses de 2022.

Vanessa Tuleski

Vanessa Tuleski dá consultas astrológica-terapêuticas pessoalmente e online. É autora do ebook “Signos astrológicos – as doze etapas para a auto-realização”. Trabalha com o Iluminare, terapia que acessa o inconsciente e que tem seus fundamentos no Xamanismo. É idealizadora do curso Alimentação no Mapa Astral no Personare.

vanessatuleski@gmail.com