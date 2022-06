Óleos essenciais afrodisíacos: dicas de banhos, escalda-pés e massagens

Na Aromaterapia, existem alguns óleos essenciais afrodisíacos, que despertam a sensualidade e aumentam a libido, podendo ser aliados tanto para os casais como para quem quer cuidar de si.

Quando você inala um óleo essencial, seus receptores olfativos levam esse aroma pelo neurônios olfativos até que chegam ao sistema límbico. Prazer, dor, raiva, medo, tristeza, alegria, memórias de curto e longo prazo e padrões de comportamento, estão ligados a ele.

É por isso que os óleos essenciais são ótimos aliados para tantas questões emocionais (entenda melhor a Aromaterapia aqui). A libido e a forma de sentir prazer faz parte desse sistema e por isso podem se beneficiar dos óleos.

Veja a seguir quais e como usar óleos essenciais afrodisíacos. Mas para usar com segurança e de fato superar desafios emocionais com Aromaterapia, busque ajuda profissional aqui.

Banho afrodisíaco

Manjericão, laranja e canela ajudam a ter mais vitalidade, energia e alegria, além de trazer bons pensamentos. Por isso, são essências que proporcionam bem-estar físico, mental e emocional.

Para usufruir de todos esses benefícios, faça um chá com folhas de manjericão, cascas de laranja e canela. Depois disso, tome um banho bem gostoso e relaxante e, no final, jogue o chá do pescoço para baixo.

Hidratante com óleos essenciais afrodisíacos

Para melhorar sua autoestima e trazer brilho interior, use um óleo hidratante pós-banho no corpo. Veja como fazer:

30 ml de óleo de semente de uva ou amêndoas doces 3 gotas de óleo essencial de palmarosa 3 gotas de óleo essencial de eucalipto staigeriana

Outra dica para pessoas solteiras é fazer uma coisa diferente: convide alguém da sua família, pode ser seu pai, sua mãe, irmão(ã) ou primo(a) para um almoço, um passeio no parque ou um bate-papo. Isso pode trazer boas lembranças e até momentos inesperados junto de quem gosta.

Antes de dormir e para relaxar mais um pouco, coloque uma música suave, e em um aromatizador de ambiente pingue cinco gotas de óleo essencial de sândalo, com um pouco de água, e medite durante cinco minutos.

Apenas preste atenção na sua respiração, esqueça a vida lá fora e pense em como foi bom o seu dia.

Para finalizar, faça um escalda-pés. Basta colocar água morna em uma bacia, pingar três gotas de óleo de lavanda e duas gotas de bergamota (confira tudo sobre o óleo essencial de bergamota aqui). Fique com os pés em imersão por 10 minutos.

Curta cada momento desse dia com você, ame-se, respeite-se e busque autoconhecimento.

Dicas de óleos essenciais afrodisíacos para casais

Prepare um banho romântico e estimulante. Na banheira, pingue cinco gotas de cada um dos seguintes óleos essenciais: Ylang-Ylang, Bergamota, Gerânio e Patchouli (saiba mais sobre as propriedades e benefícios do óleo essencial de Patchouli). Depois disso, acenda velas em volta da banheira para deixar o clima ainda mais romântico.

Outra opção é deixar a casa com um cheiro estimulante. No aromatizador elétrico de ambiente, utilize duas gotas de óleo essencial de Ylang Ylang ou Bergamota e três gotas de óleo essencial de Patchouli.

Quem não tem o aparelho, pode usar essa sinergia em um spray. Para 40 ml de álcool de cereais e 20 ml de água deionizada, pingue três gotas de óleo essencial de Patchouli e três gotas de óleo essencial de Ylang Ylang.

Após o banho, faça uma massagem sensual na sua pessoa parceira. A aromaterapeuta Beatriz Yoshimura ensina a preparar um óleo estimulante: misture três colheres de sopa de óleo vegetal de semente de uva, três gotas de óleo essencial de Cravo, três gotas de óleo essencial de Laranja Azeda e três gotas de óleo essencial de Ylang Ylang.

Crie um clima bem romântico, faça um jantar bem gostoso com comidinhas leves, mas não esqueça da champagne ou do vinho para comemorar. Para finalizar seu dia em grande estilo, prepare um escalda pés, acompanhado de uma massagem relaxante nessa parte do corpo.

Em água morna, pingue três gotas de óleo essencial de lavanda e três gotas de óleo essencial de Ylang Ylang e deixe os pés em imersão durante 10 minutos. Após isso, seque bem os pés e faça uma massagem utilizando 60 ml de óleo vegetal de amêndoas doces com seis gotas de óleo essencial de rosas ou hidrolato de rosas.

Com todas essas sinergias de cheiros e aromas tenho certeza que você terá um dia muito especial ao lado da pessoa amada. Mas não se esqueça: em caso de dúvidas consulte sempre um aromaterapeuta, que é a pessoa responsável pela orientação e utilização dos óleos essenciais.

Solange Lima

Terapeuta integrativa e numeróloga. Utiliza técnicas como Florais, Aromaterapia, Cromoterapia e Reiki. Realiza atendimentos online.

atendimento.sol08@gmail.com