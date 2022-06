Nove de Espadas: o pesadelo do Tarot

O Nove de Espadas é o nosso pior pesadelo. O arcano do Tarot que corresponde aos sonhos mais cruéis. É comum estar associado a pessoas com insônia ou mesmo a quem dorme mal.

A carta já saiu para você? Experimente aqui o Tarot Semestral e, caso depare com o Nove de Espadas, siga a leitura para saber como agir.

Por que o Nove de Espadas é o pesadelo do Tarot?

A carta dos terrores noturnos devido a preocupações excessivas. Símbolo da depressão, da ansiedade que corrompe o bem-estar. E até mesmo nos coloca em dúvida sobre o que podemos fazer e sobre quem somos.

Sendo uma carta que geralmente assusta a maioria dos que a sorteia em uma análise, pode-se dizer que ela é um espelho no escuro: aponta aquilo que não temos tanta coragem de tentar enxergar devido à falta de clareza. Nos tira o chão.

Desespero, desgraça e preocupação são alguns dos seus piores atributos. Geralmente surge em um jogo quando a pessoa tem definido um desejo ou projeto impossível de ser concretizado, devido a diversos fatores, como estrutura emocional e recursos financeiros.

Em alguns casos, denota negligência com assuntos ou mesmo valores considerados secundários, mas que são, na verdade, indispensáveis para que haja sucesso em alguma empreitada.

Nove de Espadas: os erros que se repetem

Um comportamento ilustrado pelo Nove de Espadas é o da pessoa aflita, nervosa e com a cabeça afundada em preocupações.

É o desespero, outro fator determinante para que este arcano surja em uma leitura, que faz com que a pessoa se debata diante de problemas que não consegue administrar ou que considera grandes demais para resolver por si própria.

Temos, então, um arcano que denota vaidade, preguiça, mimo e mesmo vitimização. É também a carta de quem insiste nos próprios erros, resultando num estado cada vez mais pessimista.

E é justamente essa a conduta de quem mais sofre: repetir o discurso de que o mundo é injusto e que nada de bom lhe acontece.

O que vem depois da noite escura?

O Nove de Espadas indica sofrimento que vem se arrastando por um tempo ou, enquanto tendência, situações complicadas que podem tirar o sono. O importante a ser reconhecido é o medo de encarar a verdade: não há ninguém culpado por prejuízos e fracassos, a não ser a própria pessoa que mais está sofrendo.

O arcano Nove de Espadas aconselha mudanças radicais

Se este arcano emergiu em alguma de suas análises, uma postura radical merece ser adotada. Sacudir a poeira e dar a volta por cima pode parecer impossível, mas com o passar do tempo é exatamente essa a atitude que você terá de tomar para que algo possa mudar consistentemente.

Nada vai mudar por acaso. Aceite os desafios que já existem e os que podem surgir para que você se fortaleça ainda mais e se orgulhe de ser quem é.

Temos medo de nos refletirmos na escuridão, pois somos nós que alimentamos toda e qualquer confusão, aumentando o perigo daquilo que julgamos impossível de ser administrado.

Por isso que a partir de uma postura de aceitação das responsabilidades pode ser o começo de mudanças favoráveis ao que se mostra nebuloso. Depois da noite escura, há o dia. Uma nova oportunidade para encarar os desafios e resolvê-los com pé no chão e cabeça erguida.

Leo Chioda

Leo Chioda é escritor e um dos principais tarólogos em atividade no Brasil. Graduado em Letras pela UNESP, atualmente desenvolve uma tese sobre poesia e alquimia na USP. Assina o blog e as redes sociais do Café Tarot desde 2006, onde publica associações entre os arcanos e a cultura popular, a literatura, a música e o cinema.

l.chioda@personare.com.br