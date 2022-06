Primeira Superlua de 2022 ocorre nesta terça: entenda e veja as previsões

A Lua Cheia de junho começa nesta terça-feira (14/6), às 8h51min, no signo de Sagitário, e será especial: será uma Superlua! A Superlua acontece quando o nosso satélite natural está no seu ponto de maior proximidade da Terra, chamado de perigeu.

O fenômeno desperta a curiosidade de muita gente e não é à toa: quando ocorre, a Lua pode parecer até 17% maior e 30% mais brilhante que o normal!

Quer dizer que a Superlua será visível? Depende do tempo, claro, pois o céu precisa estar limpo. E embora o perigeu da Lua será pela manhã, especialistas indicam que por volta das 20h ela ocupará uma posição favorável para ser vista do Brasil e estará 99,5% iluminada.

Lua de Morango? Esta Superlua também é chamada de “Lua de Morango”, uma denominação que vem dos povos indígenas da América do Norte que tem relação com período das colheitas.

Segundo a astróloga Naiara Tomayno, o apelido de “Lua de Morango” não possui nenhum significado especial na Astrologia. Por outro lado, a Superlua tem! Entenda melhor a seguir a primeira Superlua de 2022 do ponto de vista astrológico e saiba como conferir as previsões para a sua vida.

Lado positivo e o lado desafiador desta Superlua

Toda Lua Cheia é uma oposição do Sol com a Lua. Nesta terça-feira, quando ocorre a primeira Superlua de 2022, a Lua vai estar em Sagitário e o Sol está em Gêmeos.

Naiara conta que o lado positivo é que essa fase (veja aqui o calendário lunar 2022 completo) pode nos inspirar a sair da rotina, conhecer coisas novas e nos conectar ao nosso lado mais inteligente e dedicado aos estudos.

Mas o lado sombra, mais desafiador, é que pode nos levar à arrogância intelectual. Ou seja, pode haver uma briga entre colocar nossas verdades como verdades absolutas e o conhecimento corriqueiro se tornar prolixo e a gente acabar falando demais.

“O segredo será unir a sabedoria dos grandes conhecimentos de Sagitário ouvindo a diversidade de conhecimento de Gêmeos“, aconselha a astróloga.

É como dizia o pensador Charles Bukowski: “O problema com o mundo é que as pessoas inteligentes estão cheias de dúvidas e as estúpidas cheias de certezas”.

Previsões para a primeira Superlua de 2022

Neste dia 14 de junho, quando começa a primeira Superlua de 2022, uma área da sua vida estará sendo ativada pelo Sol. Isso significa que as previsões para a Superlua podem se destacar em uma parte mais específica da sua vida. E como ver isso?

O Horóscopo Personalizado é uma forma gratuita de ver como os trânsitos astrológicos que estão ocorrendo agora estão se relacionando com a sua vida, porque ele compara o céu atual com o seu mapa de nascimento. No dia da Superlua, veja aqui no Horóscopo Personalizado em qual casa astrológica o Sol estará. No exemplo ao lado, a pessoa estará com o Sol na Casa 7. Ou seja, não é o Sol do seu mapa astral, mas o trânsito do seu no seu Horóscopo. Agora que você sabe a Casa em que o Sol estará, veja abaixo quais temas podem ser destacados na sua vida, segundo a astróloga Vanessa Tuleski, relacionados às previsões coletivas que você leu no início deste texto.

Sol caindo na Casa 1: novos rumos e mudanças pessoais. Sol caindo na Casa 2: destaque para assuntos financeiros e de valores pessoais. Sol caindo na Casa 3: novas ideias, contatos e novidades ou alterações para irmãos. Sol caindo na Casa 4: destaque para lar, família e vida pessoal. Sol caindo na Casa 5: temáticas de amores, filhos, criatividade e identidade. Sol caindo na Casa 6: alterações envolvendo trabalho, rotina e saúde. Sol caindo na Casa 7: mexidas em questões de relacionamentos e parcerias. Sol caindo na Casa 8: assuntos financeiros em conjunto, partilhas, transformações. Sol caindo na Casa 9: mobilização de questões acadêmicas, jurídicas ou ligadas a algum projeto de expansão. Sol caindo na Casa 10: novidades e alterações de carreira e objetivos. Sol caindo na Casa 11: ativações envolvendo amigos e questões ligadas ao seu futuro. Sol caindo na Casa 12: mexidas no inconsciente e em assuntos que estavam ocultos e lidar com situações que vão além da sua individualidade e arbítrio.

