O seu hábito de ler o horóscopo, de fazer o Mapa Astral, de acompanhar os trânsitos astrológicos e a combinação de signos tem origem em um conhecimento com mais de 5 mil anos de existência. Neste artigo, o Personare conta um pouco mais sobre a história da Astrologia.

História da Astrologia: quando surgiu?

Segundo o astrólogo Alexey Dodsworth, autor do Mapa Astral Personare, a Astrologia existe desde o momento em que o homem olhou para o céu pela primeira vez e começou a analisar o movimento dos Astros.

“Em termos históricos, não é possível localizar o momento exato, nem o lugar exato em que aquilo que nós conhecemos como Astrologia surgiu. Eu diria que foi um contínuo, ou seja, não houve uma data marcante em que surge esse conhecimento como se um gênio tivesse descoberto alguma coisa e aquilo tivesse sido instituído como saber”, explica Alexey no curso básico de Astrologia.

Registros históricos indicam que 3 mil anos antes de Cristo já existiam várias tentativas de estudos sobre a relação entre o céu e a vida humana, nas mais diversas culturas – indiana, grega, babilônica, entre outras.

Como surgiram os Horóscopos

Segundo Alexey, os mesopotâmicos foram os primeiros a acreditar que os astros poderiam também anunciar o tempo em que ocorreriam determinados eventos na Terra, relacionados à vida do ser humano.

Início ou fim de uma guerra e nascimento ou morte de reis são alguns exemplos de acontecimentos que eram previstos na época.

Essa análise era baseada na experimentação e no registro da posição que os astros ocupavam no céu enquanto esses eventos ocorriam.

Tornou-se comum, então, a construção do horóscopo, que é o Mapa da Hora. Inicialmente, ele era feito somente para reis e depois os gregos começaram a comercializá-lo. Já no século XVIII, os jornais britânicos popularizaram esse conhecimento, fazendo os horóscopos de jornal, como nós conhecemos hoje.

O Horóscopo Personalizado (acesse o seu aqui), que é o “verdadeiro” horóscopo, compara a posição dos planetas do Mapa Astral de uma pessoa com o céu do dia analisado, também conhecido como Mapa do Céu.

Por que verdadeiro? Porque a correlação entre o Mapa Astral e o Mapa do Céu permite a análise de uma série de fatores que indicam eventos e tendências que podem ajudar uma pessoa a entender os momentos pelos quais está passando.

Conheça os diferentes horóscopos

As mais diversas civilizações consultavam horóscopos e cada uma delas construiu os seus próprios, de acordo com as particularidades de suas crenças. São eles:

Horóscopo Ocidental – é composto por 12 signos que representam as características dos elementos da natureza: Fogo (Áries, Leão e Sagitário), Terra (Touro, Virgem e Capricórnio), Ar (Gêmeos, Libra e Aquário) e Água (Câncer, Escorpião e Peixes).

Horóscopo Chinês – É baseado no calendário lunar chinês e composto por 12 signos representados por animais e equivalentes a cada um dos meses do ano. São eles: Rato, Boi, Tigre, Coelho, Dragão, Serpente, Cavalo, Carneiro, Carneiro, Galo, Cão e Porco. Veja aqui as características dos signos chineses.

Horóscopo Asteca – é baseado nas posições do Sol e da Lua. Possui 20 signos que são representados por animais, vegetais e símbolos sagrados. São eles: Cipactli (crocodilo), Ehecatl (vento), Calli (casa), Cuetzpallin (lagarto), Coatl (serpente), Miquiztli (morte), Mazatl (veado), Tochtli (coelho), Atl (água), Itzcuintli (cão), Ozomahtli (macaco), Malinalli (corda), Acatl (cana), Ocelotl (jaguar), Cuauhtli (águia), Cozcacuauhtli (abutre), Ollin (terremoto), Tecpatl (faca), Quiahuitl (chuva) e Xochitl (flor).

Horóscopo Egípcio – é baseado no calendário egípcio e composto por 12 signos. Cada um deles corresponde a um mês do ano regido por um deus específico. São eles: Rã (o deus Sol), Neit (a deusa da Caça), Maat, (a deusa da Verdade), Osíris (a deus da Renovação), Hathor (deusa do Amor e da Adivinhação), Anúbis (o guardião dos Mortos), Bastet (a deusa Gata), Tuéris (a deusa da Fertilidade), Sekemet (a deusa Leoa), Ptah (o criador Universal), Toth (o inventor da Escrita) e Ísis (a mãe Cósmica).

