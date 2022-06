As Previsões Astrológicas de 13 a 19 de junho de 2022 indicam que vamos começar a semana no ritmo da empolgação de Vênus conjunto a Urano, que motiva a nos abrirmos para novidades e surpresas. Contudo, esta é uma semana agitada e de muitos acontecimentos no âmbito coletivo, com a Lua cheia na terça-feira (14).

Outra coisa importante é que, mais do que as outras, a semana tende a uma queda na vitalidade e a viroses em razão da quadratura entre Sol e Netuno.

O aspecto também pode funcionar, para alguns, como uma tensão entre fantasia e realidade, preguiça e trabalho, já que Vênus quadra Saturno a partir do feriado de Corpus Christi (16), que puxa para o real.

Veja o detalhamento de cada trânsito desta semana a seguir. Para entender como cada um vai agir na sua vida, não deixe de acompanhar aqui o seu Horóscopo Personalizado, que leva em conta o seu Mapa Astral.

Mercúrio em Gêmeos: inteligência e flexibilidade

Depois de uma passagem por Touro bastante focada em assuntos práticos e materiais, Mercúrio ingressa em Gêmeos (entenda mais aqui), seu signo de domicílio, já na segunda-feira (13/6), onde transita até 5 de julho.

Os astrólogos costumam comemorar este período, pois é sempre muito interessante quando um planeta está transitando pelo signo que o rege.

Mercúrio governa o plano mental e, quando transita por Gêmeos, a mente se torna mais curiosa, maleável e versátil. Aumenta o desejo de conversar, debater, trocar, aprender coisas novas e muitas ideias tendem a emergir. Cresce também a flexibilidade e a agilidade para lidar com variadas questões.

A partir de sexta-feira (17/6), Mercúrio faz um bom contato com Júpiter, o que pode ajudar a ter um toque de humor e otimismo, algo que, como vocês vão ver ao longo do texto, pode cair especialmente bem nesta semana.

Vênus em conjunção com Urano: surpresas boas (ou não)

Até terça-feira (14/6), Vênus faz conjunção com Urano, trazendo forte desejo de liberdade, inovação, criatividade e espaço. É tempo de se abrir a surpresas e novidades, “sair da caixinha”, como Urano pede.

O outro lado desta combinação, contudo, pode ser a tendência a rupturas em relações, oscilação de moedas e eventos imprevisíveis, tanto nos âmbitos coletivos quanto pessoais.

É como se fosse um momento de surpresas, com algumas podendo ser de ordem financeira e negativas, como um gasto inesperado.

Com um apelo tão forte por liberdade, cobranças podem cair mal e ocasionar separações, por isso a melhor forma de conduzir as ações por estes dias pode ser a de dar espaço.

O aspecto está presente no mapa astral da Lua Cheia de terça-feira (14/6) (salve aqui o calendário lunar 2022 completo), que lança efeitos por uma quinzena, e que, para o Brasil, tem Plutão na Casa 7, indicando um potencial de crises e/ou reformulações em relacionamentos.

Assim, relacionamentos que não vão bem podem não prosseguir, ter tensões ou mudanças. Em relações novas, este mapa pode mesclar intensidade e liberdade pelos próximos 15 dias. Veja aqui como usar as fases da Lua a seu favor!

Nas nuvens de Netuno

Uma tensão que está em destaque no mapa da Lua cheia e acontece ao longo de toda a semana, ficando exata na quinta-feira (16/6), é entre Sol e Netuno. Um dos riscos desta combinação é o de viroses.

Lembrando que, no Brasil, o início oficial do inverno se aproxima, e é a época em que as pessoas ficam mais suscetíveis a alergias, problemas respiratórios e de saúde. Assim o primeiro alerta é “cuidado com viroses”, pois aqui há uma propensão para queda na imunidade. Confira aqui 10 dicas de alimentos que aumentam a imunidade.

Mas este sensível aspecto pode especialmente mexer com o plano emocional. Com a sensibilidade aflorada, algo pode baixar os ânimos, como uma notícia de uma perda, por exemplo.

Além disso, é uma combinação que pode indicar situações que nos deixem mais confusos. Pode-se falar, portanto, de riscos de enganos, golpes virtuais, ataques hackers e fake news.

Uma das dicas desta semana, assim, é a de prestar mais atenção e procurar ter mais discernimento, além de buscar formas de equilíbrio emocional.

No plano físico, algumas pessoas podem precisar de mais sono e descanso, que é a forma de se recuperar de viroses. Veja dicas para relaxar e dormir melhor aqui.

O Sol também faz um bom aspecto com Saturno, o que pode ajudar a não embarcar em fantasias, um dos riscos da tensão Sol/Netuno. Mas Sol/Saturno também pode auxiliar a administrar situações.

Vênus em quadratura com Saturno: previsões pro feriado

Bem no feriado de Corpus Christi (16/6) começa uma tensão de Vênus com Saturno, que pode ter vários efeitos. Nem todos precisam acontecer com você e/ou com pessoas próximas (saiba se sim conferindo o seu Horóscopo Personalizado).

Veja alguns dos efeitos de Vênus/Saturno no feriado:

Para alguns, pode ser o “feriadão do trabalho”, com deveres e coisas para resolver. Dinheiro curto também pode ser uma possibilidade. Tipo querer viajar no feriado, mas acabar fazendo só um passeio, porque o dinheiro está mais limitado. Para aqueles que terminaram um relacionamento recentemente, uma forte possibilidade em junho, pode ser aquele momento de “cair na real” depois do grito de liberdade e ter de lidar com a situação. Pode ser que ocorram discussões em relacionamentos afetivos ou de outra ordem. Para algumas pessoas, pode haver menos disposição de socializar, com aquela vontade de “ficar na sua”. Atenção com o “efeito gripe”, que é aquele momento estraga prazer quando você esperava curtir o feriadão. Por causa disso, encontros e programas podem ser desmarcados. É mais comum, com esta combinação, ter problemas de saúde que podem atrapalhar o lazer e a vida social. Atente para a diplomacia, pois as pessoas ficam mais suscetíveis durante a vigência deste aspecto, por isso observe com mais atenção palavras e atitudes. Alguns eventos podem não ser tão bons quanto o esperado, e aí a flexibilidade ajuda a fazer a diferença, tirando proveito do que for possível. Para algumas pessoas, queda na autoestima e autoexigência mais exacerbada. Ainda bem que é temporário!

Vênus faz um bom aspecto com Netuno, o que pode ajudar a conciliar ou negociar em algumas situações mais tensas que possam surgir em relacionamentos. Além disso, em termos de lazer, é um contato que inclina a curtir tudo o que envolva imaginação e criatividade, como filmes, músicas ou shows.

Vanessa Tuleski

Vanessa Tuleski dá consultas astrológica-terapêuticas pessoalmente e online. É autora do ebook “Signos astrológicos – as doze etapas para a auto-realização”. Trabalha com o Iluminare, terapia que acessa o inconsciente e que tem seus fundamentos no Xamanismo. É idealizadora do curso Alimentação no Mapa Astral no Personare.

vanessatuleski@gmail.com