Mercúrio volta para Gêmeos: entenda a importância e o que muda

Depois do período retrógrado, Mercúrio volta para Gêmeos nesta segunda-feira (13/6), às 12h26min. É o planeta das comunicações no signo mais comunicativo do zodíaco e seu signo de domicílio, um trânsito muito importante em 2022.

Os astrólogos costumam comemorar este período, pois é sempre muito interessante quando um planeta está transitando pelo signo que o rege. É um trânsito importante para todos os signos. Acompanhe como esse e outros trânsitos agem na sua vida vendo o Horóscopo Personalizado (é só clicar aqui).

A seguir, vamos entender melhor Mercúrio em Gêmeos e o que muda até o dia 5 de julho, quando Mercúrio ingressa em Câncer (entenda melhor no calendário astrológico 2022).

Por que o trânsito de Mercúrio em Gêmeos é importante?

Segundo a astróloga Vanessa Tuleski, Mercúrio governa o plano mental e, quando transita por Gêmeos, a mente se torna mais curiosa, maleável e versátil.

Com isso, aumenta o desejo de conversar, debater, trocar, aprender coisas novas e muitas ideias tendem a emergir. Cresce também a flexibilidade e a agilidade para lidar com variadas questões.

A astróloga Ana Andreiolo destaca que durante Mercúrio em Gêmeos os assuntos costumam se espalhar, a informação geralmente corre solta, os colégios distribuem notas e boletins.

“As conversas sem hora para acabar ou os mesmos assuntos, talvez repetidos alternadamente por outras tantas bocas. Os diálogos viram triálogos, que viram rodas, que viram círculos, que viram rede”, afirma Ana.

O que muda durante o trânsito de Mercúrio em Gêmeos

Durante esse trânsito, segundo Ana Andreiolo, vamos aprender a:

ouvir o povo e deixar o povo falar pensar as trocas e as moedas valorizar o comércio local e fortalecer o pequeno comerciante do bairro transitar pela cidade para conhecê-la visitar os amigos enviar encomendas fazer novos amigos na fila do banco lutar por preços mais justos nos transportes públicos exigir o direito das pessoas de ir e vir

Durante o trânsito de Mercúrio em Gêmeos, é possível que nossa atenção se volte para:

as mudanças nos câmbios a assinatura de contratos fazer acordos renovar documentos aproveitar para papear

