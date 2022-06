Antigamente, a observação dos astros era uma prática comum entre diversas civilizações. Por isso, até o século XVII, aproximadamente, Astrologia e Astronomia eram uma só coisa. Embora ainda existam pontos de interseção entre os dois estudos, hoje cada um tem um foco específico. Entenda a seguir qual é a diferença entre Astrologia e Astronomia.

O que é Astronomia?

A Astronomia é uma ciência que tem como enfoque o aspecto físico do Universo, a observação dos corpos celestes, assim como os fenômenos físicos e químicos relacionados a eles. É uma das práticas mais antigas da humanidade; para se ter uma ideia, há registros astronômicos que remontam períodos pré-históricos.

O que é Astrologia?

A Astrologia é um conhecimento com mais de cinco mil anos de história, mas não é considerada uma ciência, porque ela não obedece ao método científico contemporâneo. É um conhecimento tradicional da história da humanidade que estuda os símbolos e significados culturais atribuídos às posições dos planetas. Entenda aqui porque a Astrologia funciona.

Ela se desenvolveu como uma ferramenta de autoconhecimento, que é baseada na experimentação (assim como ocorre com a Psicologia) e observa a relação entre os ciclos astrológicos no céu e como tais ciclos se relacionam com os seres humanos na Terra – assim nasce o Horóscopo Personalizado.

Por que estudar os Astros?

O hábito de estudar os corpos celestes nasceu, sobretudo, da necessidade que o Homem tinha de entender os fenômenos da natureza na Terra. Antigamente, era imprescindível para a subsistência humana que fosse descoberto o período do ano mais propício para a plantação e a colheita de alimentos.

Dessa forma, os homens começaram a observar o céu procurando correlações entre os eventos celestes e os terrestres. Observou-se que muitos deles eram de natureza cíclica, como, por exemplo, as estações do ano, as marés e as fases da Lua, entre outros.

Qual a semelhança entre Astrologia e Astronomia?

Segundo o astrólogo do Personare Alexey Dodsworth, o ponto de interseção entre a Astrologia e a Astronomia está no fato de que ambos os saberes se ocupam da identificação precisa da posição de corpos celestes.

A Astrologia se vale da aplicação da mecânica celeste para calcular a exata posição em que um dado corpo celeste está no momento de um nascimento.

Qual é a diferença entre Astrologia e Astronomia?

A diferença entre Astronomia é uma ciência, enquanto a Astrologia é um conhecimento tradicional. Enquanto a Astronomia busca, com base em Física e Matemática, entender o universo , através de observações de corpos celestes e suas reações físicas e químicas, já a Astrologia usa as posições dos Astros para correlacionar com eventos da humanidade.

A análise astrológica, portanto, é baseada na experimentação e no registro da posição que os Astros ocupavam no céu enquanto determinados eventos ocorriam.

No momento em que uma pessoa nasce, os astros ocupam uma determinada posição no céu. Esse retrato do céu é registrado no Mapa Astral de nascimento, também conhecido como Carta Natal – uma das principais ferramentas astrológicas. No entanto, os planetas continuam a se movimentar, girando constantemente ao redor do Sol. Esse movimento cíclico faz com que eles formem aspectos no Mapa Astral de nascimento de uma pessoa, originando os chamados ciclos ou trânsitos astrológicos. O Horóscopo Personalizado nada mais é do que a comparação entre a posição dos planetas do Mapa Astral de uma pessoa com o céu do dia analisado, também conhecido como Mapa do Céu.

Outra diferença entre Astrologia e Astronomia está na definição de Astros. Para a Astrologia, planeta é qualquer corpo celeste que se move. Sol e Lua não são de fato planetas, mas recebem esta terminologia por astrólogos. A melhor maneira de se referir a eles, inclusive, é como luminares.

A Astronomia é uma ciência preocupada com questões de ordem técnica e não simbólica. Logo, as mudanças feitas por ela não dizem respeito à Astrologia. Suas descobertas não impactam a forma como a Astrologia trabalha.

Então mesmo que os astrônomos digam hipoteticamente que Plutão não é mais um planeta (entenda a polêmica aqui), ele ainda seria considerado assim pela Astrologia.

Por que Astrologia e Astronomia são estudos complementares?

Embora haja certa rixa entre os dois conhecimentos, as descobertas astronômicas e astrológicas feitas ao longo da história da humanidade são importantes, não só porque modificaram a forma como vivemos hoje, mas, principalmente, porque se tratam de conhecimentos vivos.

Seus estudos são fontes de inspiração e investigação constante, alimentados pelo desejo do homem de saber mais sobre si mesmo e sobre o universo em que vive.

A equipe Personare é formada por pessoas que estão em processo constante de conhecimento sobre si mesmas, sobre o mundo e sobre as relações humanas. Compartilhamos aqui conteúdos apurados junto aos nossos mais de 100 especialistas em diferentes áreas holísticas, como Astrologia, Tarot, Numerologia e Terapias.

