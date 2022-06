Você conhece alguém legal. Percebe afinidades e um clima gostoso quando estão juntos. Vocês saem diversas vezes, se falam todos os dias, tudo parece caminhar para um relacionamento mais firme. E então tudo esfria tão rápido que não dá tempo nem de se dar conta. Ele/ela simplesmente some. Por que eles sempre somem?

Você se pergunta: “Por que isso sempre acontece na minha vida? O que há de errado comigo? As pessoas dizem que sou bonita(o), legal, e não entendem como não estou me relacionando com alguém. E eu também não”.

Essa é uma situação bastante comum nos atendimentos que realizo. Normalmente são pessoas aparentemente bem resolvidas, independentes, bem cuidadas(os), mas com uma interrogação no fundo do seu olhar: qual o meu problema?

Muito frequentemente, as pessoas que trazem essa pergunta são do estilo “muito legal e simpáticas”. Não conseguimos enxergar defeito nelas, de tão legais que são. Elas ouvem frases como: “você é perfeita”, “você é a pessoa que eu quero ficar junto”.

O que prejudica sua vida amorosa? Entenda aqui com uma das maiores especialistas em amor do Brasil.

Por que eles sempre somem?

Mas muitas vezes essas pessoas aparentemente perfeitas no nível físico trazem muitos desequilíbrios em padrões emocionais e mentais. Somos todos seres constituídos não só de matéria física, mas de energia sutil.

Pensamentos, crenças e emoções, conscientes ou inconscientes também formam nossos corpos energéticos, que não são visíveis ou tão perceptíveis como nosso corpo físico. Portanto, nossas interações com o meio e com outras pessoas não se dão apenas de modo físico, mas também energético.

O(a) pretendente pode não enxergar os desequilíbrios na pessoa que julga perfeita. Mas pode, mesmo que inconscientemente, senti-los.

Bem provavelmente a pessoa pode pensar sobre você vai pensar: “é tão legal, bonita(o), bem resolvida(o)… gostaria de ficar com ela/ele, mas parece que falta alguma coisa, algo não está batendo”. Ele não consegue explicar a razão de não ter mais vontade de estar com você, pois racionalmente não há motivos.

Como encontrar um amor? Clique aqui e saiba ver se sua energia de sensualidade e envolvimento está equilibrada.

Conheça dois perfis que originam dificuldades no amor

Se você se enquadra no estilo “boazinha e legal” pode também estar mascarando uma tentativa consciente ou inconsciente de controlar o outro. Um jogo em que, de alguma maneira muito sutil, tenta obrigar o outro a fazer aquilo que você quer que ele faça.

Quer que ele ame você e se comprometa, que diga e faça aquilo que você espera, que ele atenda as suas carências e todas as suas expectativas altíssimas.

Às vezes, cria-se um jogo em que a pessoa sente-se quase obrigada a atender às suas expectativas, afinal você é tão legal e fofa que merece ser agradada. E esse jogo escraviza e cansa a outra pessoa, que se sente aprisionada.

Energeticamente, seria como se sua energia estivesse abraçando a dela como um polvo, imobilizando-a e controlando-a.

Mais uma vez, esse “ataque” pode não ser visível, mas pode ser sentido, de forma consciente ou inconsciente.

A “boazinha” pode também carregar em seus corpos mental e emocional traumas e crenças negativas a respeito de relacionamentos, que procura esconder e abafar dentro de si (entenda aqui como alguns traumas ficam registrados no útero e canal vaginal).

Apesar de aparentemente muito simpática, suas energias desarmônicas podem ser captadas pelo outro, que mesmo sem entender porque, vai se desinteressando.

Por que eles sempre somem sinaliza algo dentro de você

Se você se envolve frequentemente com parceiros que somem sem explicação, saiba que essa situação sinaliza algo dentro de você.

Busque através da meditação, ou se sentir necessidade, com ajuda profissional terapêutica, essas questões a serem trabalhadas em você. Durante esse processo pode ser vantajoso ficar sozinha durante um tempo.

Não se preocupe se os pretendentes pararem de aparecer, e respeite seu tempo de cura. Quando estiver harmonizada, seu próprio campo energético vibrará de outra maneira, e se encarregará de fazer fluir interações e relacionamentos mais saudáveis.

Continue entendendo por que seus pretendentes sempre somem

Perceba como se formam desequilíbrios que afetam seus relacionamentos

O medo de amar está afastando seus pretendentes?

+ Saiba tudo sobre o seu jeito ser, desafios e potenciais. Faça o seu Mapa Astral aqui e leia uma amostra grátis.

+ Descubra oportunidades e desafios de Abril a Junho de 2022 nas suas Previsões Numerológicas, leia agora sua amostra grátis.

+ Quer mais previsões para o seu dia? Aqui tem um horóscopo gratuito baseado em todo o seu Mapa Astral, leia agora!

+ Tarot: tire 13 cartas e descubra o que pode rolar na sua vida nos próximos seis meses. Jogue agora!

Ceci Akamatsu

Terapeuta Acquântica, faz atendimentos presenciais no Rio de Janeiro, em São Paulo e à distância. É a autora do livro Para que o Amor Aconteça, da Coleção Personare.

ceciakamatsu@gmail.com