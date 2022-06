Dia dos Namorados: como criar o clima perfeito em casa

Todo mundo quer amor! Mas não basta querer, tampouco ter. Tem que sentir, tem que curtir, tem que ter tempo, tem que saber cuidar do amor! Por isso, se você quer criar o clima perfeito neste Dia dos Namorados, a energia do Feng Shui pode lhe ajudar.

Para preparar a sua casa para um ambiente romântico: um dos cuidados essenciais para o amor! Para ajudar nessa tarefa, preparamos dicas fáceis para estimular os sentidos dos amantes nos ambientes.

Como criar o clima perfeito

Audição: escolha uma música que represente a preferência rítmica do casal. Uma mais suave para o jantar e uma mais sensual e animada para o restante da noite.

Olfato: o perfume para a casa é essencial para esquentar o clima. Ylang-ylang é um dos melhores aromas e, em óleo essencial, tem efeito terapêutico e surpreendente. Sândalo e rosas também são indicados.

Paladar: vinho ou champanhe dependendo do cardápio. O importante é preparar um jantar especial e leve (veja aqui um cardápio para o Dia dos Namorados). Manjericão ou alecrim são temperos relacionados ao amor.

Tato: a textura dos tecidos das almofadas, da manta no sofá, da colcha e da roupa de cama faz diferença no toque e no acolhimento do casal. Escolha os mais naturais e agradáveis.

Visão: a expressão do ambiente moldará o clima de romance. Coloque flores na sala, quarto e banheiros. Pétalas de rosas espalhadas da entrada até o quarto. Velas ou uma luz de abajur amena. E detalhes em vermelho para intensificar a paixão.

Mais dicas

Decorar com objetos aos pares os quartos, a entrada e os ambientes de maior permanência da sua casa; Adesivos ou quadros com a palavra amor em vários idiomas para expressar e emanar essa energia; Símbolo ou imagem com o nó do infinito amor que representa união, força, união, amor e cumplicidade; Quartzo rosa natural ou esculpido em formato de coração, sempre em dupla; Cortinas de tecido no dormitório suavizam o ambiente e estimulam o carinho e o diálogo.

Na decoração do quarto, evite:

Objetos pontiagudos e cortantes, pois são agressivos e drenam a energia; Fotos de crianças e filhos, para priorizar a intimidade do casal; Imagens e esculturas religiosas que não combinam com o clima de romance; Itens de relacionamentos anteriores, pois drenam a energia do relacionamento atual; Brinquedos e itens infantis, pois infantilizam a relação; Objetos em trio, pois o ideal é em dupla, para manter a parceria.

Cris Ventura

Encantou-se com o Feng Shui a partir das aplicações da arte milenar em sua casa e dos resultados em sua vida. Ministra palestras e presta consultorias para residências e empresas.

crisfengshui@gmail.com