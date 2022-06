Combinação de signos funciona? Entenda como a Astrologia dá match

Capricórnio combina com qual signo? Qual signo combina com Touro? Quais signos que combinam no amor? Mas será que a combinação de signos funciona? Se você já testou e ficou com desconfiança, talvez você não esteja olhando para a posição dos Astros da melhor forma.

Ser de Touro e não dar match com alguém de Escorpião, como assim? É porque você está comparando apenas o signo solar de vocês. Ele até pode ser usado na combinação amorosa, mas é apenas um ponto de partida, que revela o potencial da relação, mas não define tudo.

Então, como fazer combinação de signos? A resposta mais precisa está na comparação do Mapa Astral de cada um do do casal – a chamada Sinastria Amorosa – experimente aqui a versão gratuita!

Mas se você mesmo quiser fazer uma análise e ver se dá match, você pode olhar para o signo de Vênus, que é o planeta do amor e diz respeito aos nossos gostos e à nossa busca por prazer.

Descubra o signo de Vênus fazendo gratuitamente o seu Mapa Astral aqui! Depois, entenda a seguir como combinar os signos a partir da explicação do astrólogo Alexey Dodsworth, do Personare.

Combinação de signos

A Astrologia classifica os temperamentos em quatro tipos, de acordo com os elementos: Fogo, Terra, Ar e Água (entenda aqui como os elementos funcionam).

Os signos se dividem em:

Vênus em Fogo: Áries, Leão e Sagitário Vênus em Ar: Gêmeos, Libra e Aquário Vênus em Terra: Touro, Câncer e Virgem Vênus em Água: Escorpião, Capricórnio e Peixes

Levando os elementos em conta, a melhor combinação amorosa se dá com o contraste entre elementos que são psicologicamente opostos que, mesmo se estranhando no início, causam grande mudança na vida de cada pessoa no casal. São eles:

Os tipos de Fogo e Ar são mais parecidos entre si e isso pode tornar a relação mais confortável. Os tipos de Terra e Água são mais parecidos entre si e isso pode tornar a relação mais confortável.

Apesar dessas combinações serem mais “fáceis”, não é nada incomum que relacionamentos incríveis se desenvolvam entre signos de Vênus com elementos conflitantes.

Quando os elementos conflitantes se encontram, atritos podem ocorrer, mas pode fazer vocês crescerem muito! Além de ser mais intenso, pode ser muito mais prazeroso.

Mas se você quiser um resumão de qual signo combina com qual signo no amor, veja aqui!

+ Saiba tudo sobre o seu jeito ser, desafios e potenciais. Faça o seu Mapa Astral aqui e leia uma amostra grátis.

+ Descubra oportunidades e desafios de Abril a Junho de 2022 nas suas Previsões Numerológicas, leia agora sua amostra grátis.

+ Quer mais previsões para o seu dia? Aqui tem um horóscopo gratuito baseado em todo o seu Mapa Astral, leia agora!

+ Tarot: tire 13 cartas e descubra o que pode rolar na sua vida nos próximos seis meses. Jogue agora!

Personare

A equipe Personare é formada por pessoas que estão em processo constante de conhecimento sobre si mesmas, sobre o mundo e sobre as relações humanas. Compartilhamos aqui conteúdos apurados junto aos nossos mais de 100 especialistas em diferentes áreas holísticas, como Astrologia, Tarot, Numerologia e Terapias.

conteudo@personare.com.br