Quando se aproxima o dia mais romântico do ano, muitas pessoas solteiras sentem frio na espinha. É muito comum o comentário “Parece que todo mundo tem alguém, menos eu”, dizem. Então, aqui vão três rituais para pessoas solteiras no dia dos namorados, para aproveitar a data e mudar essa energia.

A ideia é que os rituais ajudar a manifestar a companhia incrível que você deseja. Mas se precisar ir mais fundo aí dentro, conheça aqui terapeutas que podem trabalhar bloqueios na sua vida amorosa e te ajudar a superar desafios no amor.

Vamos aos rituais! Prepare um ambiente gostoso. Acenda velas e luzes indiretas, escute uma música que você goste, acenda um incenso, traga seus cristais para perto. Crie um clima gostoso e aconchegante que favoreça a introspeção e o olhar para dentro. Pegue papel e caneta e vamos lá!

Primeiro Ritual de Dia dos Namorados para pessoas solteiras

Entenda que você MERECE a melhor pessoa possível ao seu lado. Internalize isso, escreva em um papel as seguintes frases:

“Eu mereço ter comigo a minha alma gêmea mais compatível” “Eu mereço viver um grande amor” “Eu mereço ter uma pessoa incrível ao meu lado para viver coisas incríveis”

Você pode incluir outras afirmações que sentir. Leia em voz alta e sinta a energia dessas frases. Veja aqui como tornar suas afirmações positivas mais poderosas.

Segundo Ritual de Dia dos Namorados para pessoas solteiras

Liberte-se das crenças que te limitam sobre relacionamentos amorosos. Se você acredita em algo, a sua realidade vai te trazer exatamente o que você acredita.

Faça uma lista das crenças que podem estar sabotando sua vida amorosa. Provavelmente são mais do que 10 na sua lista.

Lembre-se de coisas que ouviu na infância, dos seus pais e avós, o que viu na TV ou ouviu de amigas e amigos e o que pensa recorrentemente.

Vou te ajudar com algumas crenças limitantes bem comuns:

“Todos os homens interessantes estão comprometidos” “Eu tenho o dedo podre para homem” “Eu só atraio homens comprometidos” “Eu sempre sou traída” “Se eu me relacionar de novo, eu vou sofrer”

Agora é a sua vez. Concentre-se e escreva a sua lista de crenças limitantes. Depois de pronta, você pode queimá-la (claro, tomando todos os cuidados para não incendiar a sua casa!).

Terceiro Ritual para pessoas solteiras no Dia dos Namorados

É muito importante você saber as características da pessoa parceira ideal. Então, faça uma lista com as características da pessoa que você quer namorar, como uma Manifestação de Alma Gêmea.

Para te ajudar, trouxe as características gerais para você pensar:

Estilo de roupa Personalidade Estilo de vida: diurno, trabalho, renda, o que faz no tempo livre Faixa etária Distância que mora da sua casa Estilo musical Desejo sobre relacionamento: filhos, casar, morar junto, viajar o mundo

Nesse vídeo, tem uma sessão de Manifestação de Alma Gêmea que pode te ajudar a ter mais clareza de como fazer essa parte:

Acredite: você também pode criar essa realidade para você e esses rituais podem te ajudar e muito!

