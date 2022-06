O dia 12 de junho pede um especialíssimo cardápio para o Dia dos Namorados. Do café da manhã ao jantar, aproveite as receitas para se preparar para o dia do amor brasileiro.

Vale para quem está em um relacionamento sério e vale também para quem não está namorado, afinal é um cardápio sensacional para a pessoa mais especial do mundo: você!

E para você entender melhor quais as tendências para sua vida emocional e o que a data significa para você, veja aqui o Horóscopo do Dia dos Namorados 2022. E se ainda não garantiu o presente para o Dia dos Namorados, confira aqui as dicas da Numerologia para acertar em cheio!

Ideias de cardápio para o dia dos namorados

Café da manhã especial

Uma ideia de café da manhã para o dia dos namorados é experimentar preparar um brunch (uma mistura de “breakfast” + “lunch”, ou seja, café da manhã e almoço, respectivamente). É uma espécie de café da manhã especial, “esticado”, para curtir junto da companhia do seu amor!

Pode ser servido na cama ou na mesa, como preferir. Decore com flores especiais. É bacana ter alguns pães especiais (para quem gosta de pão), como baguete, pão integral, pão com grãos.

Outra coisa importante: entre os frios, coloque peito de peru, presunto, presunto de parma, salame e queijos (branco, mussarela, prato, camembert, brie, etc.)

O que pode ter no café da manhã deste cardápio para o dia dos namorados:

Salada de frutas especial

Faça um suco de laranja lima com duas laranjas. Acrescente meio mamão, meia maçã picada e uma banana nanica. O toque especial fica por conta de uma carambola (decorar cortando como estrelas), uma colher de sopa de açúcar e uma pitada de canela (um tempero quente e estimulante). Alias, ingredientes coloridos são ótimos para cuidar da saúde (e do seu amor!). Aqui tem um guia de alimentação para imunidade.

Omelete de dia dos namorados

Bata dois ovos com um pouco de sal. Aqueça a frigideira com um pouco de manteiga Coloque champignon cortado em fatias finas e tempere com uma pitada de pimenta do reino e sal. Acrescente os ovos batidos e duas fatias de queijo branco picadinhas. Uma boa dica para quem não tem prática de virar o outro lado do omelete na frigideira é contar com a ajuda de um prato. Você pode colocar a mistura nesse recipiente e depois recolocá-la na frigideira. Outra alternativa é fazer ovos mexidos. Sirva quente.

Almoço e jantar no dia dos namorados

Entre os ingredientes é bom ter uma música gostosa ou a trilha musical de sua história de amor. Serve qualquer estilo, desde que o som seja ambiente e não atrapalhe o seu momento de romance.

É aconselhável usar roupas confortáveis e que possam sujar durante a preparação do prato. Preparem os pratos juntos e divirtam-se.

Salada Caprese

1 tomate caqui firme 2 mussarelas de búfala Manjericão Azeite Sal

Corte em fatias a mussarela e o tomate. Monte a salada num prato bonito e pequeno: coloque o tomate e a mussarela em camadas, polvilhando sal e azeite nas rodelas.

Sirva com o molho (manjericão picado, azeite, sal e para quem gostar, uma pitada de pimenta do reino). Enfeite com um ramo de manjericão.

Bife com mostarda

Compre dois filés de sua preferência (filé mignon, alcatra, contrafilé, etc). Tempere com mostarda dijon (em grãos) e sal, cerca de duas horas antes de preparar as carnes. Esquente uma frigideira grossa e coloque um pouco de óleo e a carne. Deixe no ponto de sua preferência.

Risoto de palmito

Para preparar o arroz: doure meia cebola bem picadinha com azeite e misture uma xícara de arroz (já lavado) para refogá-lo.

Depois disso, acrescente uma xícara de vinho branco seco (e aproveitar para fazer um brinde com o que sobrar), espere o álcool evaporar e coloque mais uma xícara de água. Ajuste a quantidade desejada de sal e diminua o fogo para cozinhar o arroz.

Pique um vidro de palmito, mas deixe um palmito inteiro para a decoração. Quando o arroz estiver pronto, acrescente um vidro de requeijão, o palmito picado e duas colheres de sopa de creme de leite.

Coloque numa travessa bonita, polvilhe queijo ralado e decore com um ramo de salsinha e o palmito inteiro, previamente separado.

Tem que ter Sobremesa no cardápio do dia dos namorados

Escolha o doce que vocês mais gostam. O ideal é acompanhar com um bom espumante ou champagne. Para quem não curte bebida alcoólica, faça um chocolate quente.

Chocolate quente

Dilua duas colheres de chá de maisena em um pouco de leite. Coloque na panela em fogo baixo dois copos de leite semidesnatado, a maisena diluída, uma colher de sobremesa de cacau em pó ou uma colher de sopa de um bom chocolate (veja aqui como escolher) e uma pitada de canela. Ferva até engrossar e sirva quentinho. Quem quiser pode colocar um cardamomo espremido e uma fileira de dois quadradinhos de chocolate por cima.

Morangos com chocolate

Coloque alguns morangos (que são alimentos afrodisíacos) já lavados em taças bonitas. Misture uma caixinha de creme de leite (dá para aproveitar o que sobrou do risoto), misture com chocolate em pó e ajuste o açúcar. A sobremesa fica como um ganache (glacê), deliciosa!

Aproveitem bem e namorem muito para gastar as calorias.

Amanda Regina

Nutricionista Funcional, Personal Diet e ampliada pela Antroposofia. Gosta muito de cozinhar! Atua em consultório e palestras, cuidando principalmente de saúde da mulher; emagrecimento trabalhando comportamentos alimentares, transição para o vegetarianismo ou veganismo, e ajudando a estabelecer uma relação saudável e prazerosa com a comida!

