Horóscopo do Dia dos Namorados 2022: as previsões para cada signo

As previsões para o Dia dos Namorados 2022 foram preparadas para o signo da sua Lua, que fala do nosso emocional, e/ou Vênus, que é o planeta dos relacionamentos.

Portanto, veja aqui seu Mapa Astral e anote os signos onde estão os dois Astros na sua mandala. Depois, leia o Horóscopo do Dia dos Namorados 2022 a seguir para os dois signos.

Lua ou Vênus em Áries

O seu lado apaixonado e cheio de vivacidade pode ter recebido uma atitude meio apressada para viver a vida amorosa nos últimos dias, com Marte, Júpiter e Quíron em Áries tensos com a Lilith em Câncer.

Algo que vai pegar forte para você nesse Dias dos Namorados é entender como viver em harmonia, mas sempre preservando sua individualidade e independência.

O momento pode estar te levando a considerar o que é a estabilidade na sua vida, mas em vez de perder a paciência com a lentidão, leve como um convite para viver as coisas boas da vida sem pressa. Uma boa dica é meditar! Veja aqui a meditação do seu signo e invista nisso.

Evite brigas ou se estressar com o futuro, mas pode ser legal planejar uma viagem ou conversar sobre família, contanto que esse assunto não tire sua paciência!

Lua ou Vênus em Touro

Nesses últimos dias, a maneira como você encara a relação com o seu prazer pode estar em evidência, e esse Dia dos Namorados pode culminar nos resultados de tudo que você tem vivido com Urano, Vênus, Nodo Norte e Mercúrio em Touro.

A Lua em Escorpião e as tensões com Saturno podem te mostrar a duras penas o quanto a teimosia pode estar te atrapalhando. Em vez de rejeitar os sinais, experimente.

O encerramento de algum comportamento que não está te fazendo bem poderá ser necessário, então busque viver momentos sensoriais que você sabe que te fazem bem para te levar a um lugar seguro para expressar o seu afeto. O óleo essencial de Vetiver ajuda a trazer segurança, experimente!

Lua ou Vênus em Gêmeos

O perigo desse dia é você acabar a noite tendo algum aborrecimento por algo como uma disputa intelectual ou porque houve alguma confusão na comunicação.

Quando a Lua chega no signo oposto ao seu – Sagitário -, você pode experimentar necessidades emocionais confusas. Tente se distanciar da internet ou de meios sociais que façam com que você caia na energia da comparação.

Tente fazer algo mais leve e que possa te distrair, como assistir um filme. Evite se estressar pensando no futuro e faça algo na leveza do momento presente. Entenda o que é Mindfulness e pratique a atenção plena.

Lua ou Vênus em Câncer

Olhar para a sua saúde emocional e autocuidado é algo extremamente importante quando falamos sobre tomar iniciativas na sua vida amorosa.

Mas nos últimos tempos você pode estar experimentando uma certa falta de paciência nesses assuntos, que pode estar colocando um pouco de pressão na sua busca por estabilidade e segurança.

Com Lilith em Câncer, mas Marte e Quíron fazendo aspecto tenso, evite brigas e respire fundo antes de tomar uma atitude ou dar uma resposta sem pensar.

Esse Dias dos Namorados vai ser um bom momento para você pensar no que você quer que permaneça sobre o conforto nas suas relações. Fazer o Mapa Sexual (gratuito aqui!) pode te ajudar nesse mergulho de autoconhecimento.

Lua ou Vênus em Leão

O mais importante para entender é que se você tratar sua vida amorosa como um campo de disputa de poder você vai sair perdendo ou se estressando em algum nível.

Relações saudáveis são construídas com parcerias onde as pessoas envolvidas se apoiam para crescerem juntas, e não uma competição.

Com tensões entre Lua, Vênus e Saturno, tente se livrar da teimosia, aceitar o que precisa ser encerrado e aprender a se doar. Tome atitudes pensando no quanto elas te dão prazer ,e não no quanto você vai impressionar os outros.

Lua ou Vênus em Virgem

Este pode estar sendo um período de uma certa confusão para seu emocional. Com aspecto tenso de Netuno em Peixes com o Sol nessa temporada de Gêmeos e a Lua, que chega em Sagitário nesse Dias dos Namorados na parte da noite, você precisará se lembrar mais do que nunca que a perfeição não existe.

Talvez você tenha tomado atitudes e voltado atrás nelas, percebido que confundiu sua interpretação das atitudes de quem você tem interesse e esteja tentando colocar tudo em seu devido lugar.

Neste domingo, não se perca nos detalhes tentando organizar seus sentimentos, arrisque um pouquinho mais e tente aproveitar o momento com mais entusiasmo e positividade: viva ao máximo os prazeres sensoriais da vida.

Lua ou Vênus em Libra

O momento te pede para entender como viver relações cheias de diplomacia e equilíbrio, mas sem sentir que você precisa se anular para evitar brigas.

Experimente falar sobre o que você gosta e o que tem vontade de fazer sem o julgamento do outro ou medo de acabar sem ninguém. Veja aqui florais e óleos essenciais para encarar a realidade sem medos.

É importante saber ouvir e negociar, mas esse é o momento de perder o medo de tomar atitudes para se defender. Evite pessoas e atitudes dominadoras, viva experiências novas e aventuras sem julgamento.

Lua ou Vênus em Escorpião

Esse ano pode ser um Dia dos Namorados marcante para você. Cuidado para não agir na desconfiança e levando em consideração o fato de que tudo vai acabar um dia. Isso é sim uma verdade, mas em vez de agir pensando no fim, tente agir pensando no momento presente.

Com Urano, Vênus, Nodo Norte e Mercúrio em oposição, você pode estar sentindo suas verdades ameaçadas – por isso, evite tomar atitudes sem volta e deixe a teimosia de lado. Se entregue, mas não se esqueça que o mundo não vai acabar amanhã.

Proteja sua intimidade e segurança, mas lembre-se que as pessoas não vão se aproximar para te fazer mal, apesar de que as relações têm seus desafios. Tente confiar um pouquinho mais, até onde for possível.

Lua ou Vênus em Sagitário

Cuidado com exageros e para não agir como se precisasse aproveitar tudo que a vida pode oferecer em apenas um dia. O dia pode passar mais pesado e você querer descontar tudo na diversão e em excessos depois.

Vá com calma, mas planeje uma noite com entusiasmo, alegria e coisas divertidas para fazer, movimentar o corpo, passear em lugares abertos. Quem sabe, experimente uma massagem a dois (veja aqui), que pode estreitar vínculos entre vocês.

Evite agir pensando que é melhor provar que tem certeza sobre algo do que ficar em paz. Aceite opiniões divergentes e não tente impor suas verdades em quem você se relaciona.

Lua ou Vênus em Capricórnio

Cumprir o que se prometeu é importante para você, mas, nesse momento, você pode estar observando sua saúde emocional e estar sentindo uma certa rebeldia.

Os últimos dias podem ter trazido uma certa preocupação sobre a necessidade de você atender a seus interesses e pode estar pensando muito na sua independência.

Se permita experimentar coisas de qualidade, mesmo que você precise gastar um pouquinho mais. Evite brigas e perder a paciência por besteira, se abra mais para aventuras e aja de uma maneira mais espontânea.

Lua ou Vênus em Aquário

Nesse Dia dos Namorados 2022, não será possível fugir dos sentimentos e tentar racionalizar a vida agindo na imparcialidade. Continue preservando sua liberdade e individualidade como prioridade, mas se permita viver mais experiências sensoriais, fazer coisas que te dão prazer no mundo material, se dê algum luxo.

A tensão com Lua e Vênus e as limitações trazidas por Saturno indicam que a teimosia pode te atrapalhar se você perder seu tempo tentando provar algo para alguém.

Nunca traia os seus ideais, mas experimente aceitar opiniões diferentes. Facilite os diálogos e tente entender que estabilidade não é mesmice. Dê uma chance para o que te traz conforto permanecer.

Lua ou Vênus em Peixes

Seu lado sonhador poderá encontrar vias para buscar prazer, desejo e romance nesse Dia dos Namorados.

Mas o perigo aqui é você ir fundo demais na sensibilidade ou passar por alguma ilusão e acabar assustando a pessoa que você tem interesse, já que a Lua entra em Sagitário nessa noite.

Tente sair um pouco do mundo dos sonhos, fazendo escolhas e tendo atitudes mais práticas. A Vênus em Touro é um convite para viver amores viáveis e possíveis e ajuda a equilibrar um pouco os excessos que a Lua em Escorpião pode ter indicado durante o dia.

Naiara Tomayno

Astróloga e terapeuta holística, desenvolve um trabalho como facilitadora de (re)conexões voltado para cura, utilizando o mapa astral como ferramenta principal. Formada em terapia de cristais, Magnified Healing e praticante de magia natural, é especialista em unir esses saberes e terapias alternativas às necessidades do mapa.

