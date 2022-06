As previsões astrológicas de 6 a 12 de junho indicam que a semana vai ser caracterizada por uma conjunção de Vênus com Urano. Com o Dia dos Namorados no final de semana, esta é uma combinação que traz abertura para estímulos e novidades. Mas que também pode ser tendente a rupturas e acontecimentos inesperados, além de variação nas moedas.

Contudo, bem usada, a conjunção ajuda a tirar a vida da rotina, algo bem interessante, conforme você vai ver a seguir. A fase lunar crescente, a partir de terça-feira (7/6), pede mais iniciativa e atitude.

A seguir, veja em detalhes as previsões gerais da semana e dicas de como lidar com os trânsitos. Mas não esqueça que as previsões individuais você encontra aqui no Horóscopo Personalizado.

Mercúrio em quadratura com Saturno: preocupações

Mercúrio vem quadrando Saturno desde o dia 26 de maio, e prossegue neste contato até sexta-feira (10/6); depois disso, começa a se afastar. Até lá, esta combinação pode trazer algumas travas no dia a dia e preocupações, sobretudo com trabalho e deveres.

Para muitas pessoas, isso pode atrapalhar o sono, porque custam a dormir, ou acordam no meio da noite, ou, ainda, já despertam pela manhã pensando em alguma preocupação. Veja aqui uma Meditação para relaxar e dormir bem.

A dica é dar prioridade ao que está incomodando, resolver logo, assim, o motivo de preocupação vai ficar martelando menos na cabeça. Aliás, se organizar é uma das fortes necessidades desta combinação. E, fora dos deveres, encontrar formas de relaxar a mente e se divertir.

Se houver algum medo ou receio, que é outra forma de este aspecto se manifestar, pode ser interessante trabalhar os planos mental e emocional com conversas e terapias que propiciem algum outro ponto de vista. Aqui você encontra uma lista de terapeutas do Personare que atendem on-line.

Para algumas pessoas, este contato, que de fato é complicado, também pode ter a função de “puxar para a realidade”, algo bem associado a Saturno. É um chamado para ser mais realista, ao invés de insistir em fantasias.

Mercúrio com Netuno e Plutão: imaginação e profundidade

Em paralelo ao aspecto anterior, Mercúrio também está fazendo um trígono com Plutão e um sextil com Netuno. Estes ótimos aspectos fazem com que estejamos mais capazes de perceber entrelinhas e sutilezas, indo além da superfície.

Para quem está buscando terapias, auxilia em uma profundidade maior. Além de tudo, o plano mental está sensível à beleza e a tudo o que seja imaginativo, o que é um bom antídoto para um plano mental mais sério e preocupado, como foi explicado no tópico anterior.

Mercúrio vem passando por Touro e esta é a última semana deste trânsito, trazendo a necessidade de um dia a dia não tão atropelado, já que Touro tem necessidade de ter seu próprio ritmo, sem ser apressado.

Em paralelo a isto, Marte, por sua vez, está em Áries, trazendo uma energia abundante. Assim, aproveite nesta semana esta energia maior, mas este desejo por um dia a dia mais tranquilo (contornando as preocupações, como foi explicado no tópico anterior).

Contemple mais (Mercúrio/Netuno) e busque obter uma maior profundidade sobre qualquer questão (Mercúrio/Plutão).

Vênus em Touro: desejo no amor e nas finanças

Além de Mercúrio, Vênus vem passando por Touro desde o final de maio, sendo esta passagem o domicílio de Vênus, ou seja, um momento especial. Domicílio é quando um planeta está no signo que ele rege e com o qual, portanto, fica totalmente à vontade, e Vênus rege Touro e Libra.

Quando Vênus está em Touro, fica especialmente sensorial. O desejo de desfrutar a vida se intensifica, já que Touro é um signo associado a sentidos, do tato ao paladar. Também traz desejo de gastarmos o nosso dinheiro com coisas que nos gratifiquem, das menores às maiores.

Lembrando que, como Mercúrio está direto desde sexta-feira (3/6), as compras, que antes podiam estar sujeitas a enganos e arrependimentos, agora estão liberadas. Mas não é só isso que pode melhorar na sua vida com o fim da retrogradação. Veja aqui qual área da sua vida vai deslanchar com Mercúrio direto.

Vênus em conjunção com Urano: amor em alta

A partir de quinta (9/6), Vênus se encontra com Urano, aspecto que se estende até a próxima terça-feira (14/6). Nesta combinação, carregamos o lado sensorial e sensual de Touro, mas ficamos mais abertos a experimentações, variações e novidades.

A ideia aqui é, ao invés de ir no restaurante de sempre, por exemplo, procurar inovar, ir em algum que não se conheça. E fazer isto com tudo, então, se aparecer um convite de última hora, dizer “sim”, pois ele pode ser a novidade que Urano precisa e aprecia.

Contudo, é um aspecto que, nas moedas e finanças, pode ter chance de surpresas e oscilações. Assim, pode-se esperar algo neste sentido nas notícias. Na vida pessoal, podem surgir despesas e gastos inesperados.

No que tange a relacionamentos, é uma fase interessante para pessoas solteiras cogitarem tipos e pessoas que normalmente não olhariam, pois pode ter algo interessante ali. Veja aqui rituais para solteiros no Dia dos Namorados.

Para pessoas comprometidas, o período pede para sair um pouco da rotina habitual com o seu parceiro. Quem sabe, por exemplo, fazer uma curta viagem no final de semana? Ou então, experimente apimentar a relação com alimentos afrodisíacos.

Do lado negativo, possibilidade de eventos inesperados com pessoas próximas. É um aspecto que agita, sobretudo na semana que vem, quando vai haver Lua cheia, naturalmente mais agitada, na terça-feira (14). Porém, veja no que VOCÊ mesmo precisa agitar, abrir, mudar e se reciclar.

A combinação, todavia, pode ser tensa para relacionamentos muito desgastados, podendo indicar a necessidade de mudanças urgentes, bem como sinalizar rupturas. Finais de parcerias poderão ser vistas entre pessoas famosas.

Vanessa Tuleski

Vanessa Tuleski dá consultas astrológica-terapêuticas pessoalmente e online. É autora do ebook “Signos astrológicos – as doze etapas para a auto-realização”.Trabalha com o Iluminare, terapia que acessa o inconsciente e que tem seus fundamentos no Xamanismo.É idealizadora do curso Alimentação no Mapa Astral no Personare.

vanessatuleski@gmail.com