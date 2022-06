Como se sentir mais atraente e admirada: dicas da Numerologia

Você gostaria de enaltecer o que lhe destaca socialmente como mulher? Quer sentir-se admirada pelas pessoas que convivem com você? Veja a seguir como se sentir mais atraente com dicas da Numerologia.

Como se sentir mais atraente

Na Numerologia, encontramos no Número de Impressão o modo como somos percebidos pelos outros, a impressão que transmitimos.

Sim, somos vistos pelas outras pessoas em função do número que se encontra nessa posição do Mapa Numerológico, mesmo que num primeiro momento não nos identifiquemos com as características que tal número simboliza.

Por isso, vale a pena entender qual faceta de sua personalidade é mais visivelmente observada e avaliada, seja em qual ambiente você estiver.

Dicas da Numerologia para se sentir mais atraente e admirada

Para confirmar qual o seu Número de Impressão, inclua aqui no Mapa Numerológico seu nome completo e data de nascimento. Depois, confira as dicas para causar aquela impressão marcante:

NÚMERO 1

Se você tem o Número de Impressão 1, invista no seu jeito original e independente. Você se destaca socialmente graças à sua postura assertiva, líder e criativa. Então, use roupas ou acessórios que sejam a sua marca peculiar. Comporte-se socialmente com franqueza, coragem e ousadia.

NÚMERO 2

Se você tem o 2 na Impressão, o que se destaca em sua personalidade é o seu jeito diplomático, sensível e protetor. Gosta de criar um clima harmonioso ao seu redor. Assim, dedique-se a desenvolver sua capacidade de enxergar os vários lados de cada questão e de estabelecer relacionamentos justos e nutritivos.

NÚMERO 3

Caso tenha o Número de Impressão 3, tem um encanto criativo e comunicativo todo especial. O que é enaltecido em seu comportamento exterior é o seu lado expressivo, sincero e animado. Invista em seu otimismo e na capacidade que tem de inspirar e motivar as pessoas. Além, claro, de compartilhar suas informações e conhecimentos, pois é uma mulher versátil e inteligente.

NÚMERO 4

Se o Número 4 está ocupando a posição da Impressão, você gosta de ser vista como uma mulher justa, responsável e correta. Então, dedique-se a enaltecer seu lado trabalhador, maduro e ligado à família. Pois se destacará através de seu jeito educado e até um pouco formal. Sua capacidade de ser um ponto de apoio às pessoas também merece ser cada dia mais aprimorada e expressada.

NÚMERO 5

Se tem o 5 na Impressão, então, o que chama atenção em sua personalidade é o seu jeito livre, rebelde e curioso de ser. Pode ter um carisma considerável, bem como um magnetismo sexual intenso. Investindo em seu lado original, progressista e versátil, será cada dia mais valorizada como uma mulher que gosta de espaço para aprender e compartilhar suas percepções. Ou seja, tem um belo talento para abrir a mente das pessoas.

NÚMERO 6

Caso o Número 6 esteja presente na Impressão, seu lado artístico, belo e prestativo pode ganhar evidência em sua personalidade. E, portanto, dedicar-se a enaltecer sua necessidade de companheirismo e união familiar, poderá construir vínculos de amizade repletos de harmonia. Desse modo, sua beleza e sua compaixão se destacarão.

NÚMERO 7

Se você tem o Número de Impressão 7, pode ser vista como uma mulher misteriosa e repleta de conhecimentos. Então, ao investir na busca da sabedoria e na imagem seletiva, você atrairá os olhares e a atenção daqueles que querem desvendar seus segredos e aprender com o que tem a ensinar.

NÚMERO 8

Se tiver o 8 na Impressão, pode ser julgada como uma mulher poderosa e de personalidade forte. Um certo respeito temeroso pode ser a reação que obtém das pessoas que se sentem atraídas por você. Daí a importância de investir nessa imagem de sucesso, não se esquecendo de demonstrar que usa sua posição de destaque com justiça e filantropia.

NÚMERO 9

E caso tenha o 9 como Número de Impressão, pode transmitir uma imagem fraterna, compreensiva e inspirada. Seu jeito entusiasmado e compassivo se destaca. Dessa maneira, valerá a pena investir em sua capacidade de ajudar as pessoas e transformar a vida delas de forma construtiva. Assim, essa impressão de ser uma mulher carismática e doadora se destacará ainda mais.

+ Saiba tudo sobre o seu jeito ser, desafios e potenciais. Faça o seu Mapa Astral aqui e leia uma amostra grátis.

+ Descubra oportunidades e desafios de Abril a Junho de 2022 nas suas Previsões Numerológicas, leia agora sua amostra grátis.

+ Quer mais previsões para o seu dia? Aqui tem um horóscopo gratuito baseado em todo o seu Mapa Astral, leia agora!

+ Tarot: tire 13 cartas e descubra o que pode rolar na sua vida nos próximos seis meses. Jogue agora!

Yub Miranda

Numerólogo, astrólogo e tarólogo. Formado em Filosofia pela PUC/MG (1996-1999), desde pequeno é empenhado em compreender a alma humana. Sua busca por encontrar sentido na vida ficou muito intensa a partir dos seus 19 anos, quando peregrinou por diversas religiões, grupos espiritualistas e crenças. Sempre gostou muito de escrever. É uma forma de transmitir o que pesquisa, experimenta e compreende. Publicou os ebooks Astrologia para Todos, Saturno: como superar seus medos e realizar seus sonhos, Plutão: da humilhação e impotência aos grandes feitos, Previsões com os 22 Arcanos Maiores do Tarô. Hoje, com mais de 30 anos de profissão, além de ser autor das análises de Numerologia do Personare e dos verbetes na seção de INTERPRETAÇÃO DE SONHOS do portal, ministra cursos online de Astrologia, Numerologia e Tarot. Também faz atendimentos por Skype (consultas de astrologia) e via email (intepretações por escrito nas consultas de numerologia e de tarô).

yubmiranda@yahoo.com.br