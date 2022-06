Saturno retrógrado: o que significa e o que muda na sua vida

Anualmente, Saturno, o rei do tempo, fica retrógrado por volta de quatro meses e meio e fará esse movimento entre 4 de junho e 23 de outubro de 2022. Você sabe o que significa Saturno retrógrado e o que muda na sua vida?

Sempre que um planeta está em movimento retrógrado (aparentemente “anda para trás”) pode influenciar os aspectos psicológicos que cada planeta representa. Salve aqui as datas de todos os planetas retrógrados de 2022.

No caso de Saturno, responsabilidades e limites envolvendo carreira, profissão e imagem pública entram em processo de revisão. Nesse sentido, Saturno retrógrado pode enfatizar como uma estrutura/lei/julgamento oficial não está funcionando para a gente.

Neste artigo, o Personare ouviu as visões e dicas das astrólogas Marcia Fervienza, Tatiana Magalhães e Vanessa Tuleski para que você saiba o que lhe aguarda e possa lidar da melhor forma possível com o trânsito.

Para acompanhar como o movimento de Saturno e dos demais planetas vai agir na sua vida, fique de olho no seu Horóscopo Personalizado, que analisa o seu Mapa Astral.

O que significa Saturno retrógrado

Marcia Fervienza: questões envolvendo autoridade

Quando Saturno fica retrógrado, existem alguns cenários possíveis, dependendo do que ele esteja ativando em nosso mapa, que é onde você tem Aquário (entenda como ver no final do artigo):

responsabilidades assumidas anteriormente e “não honradas” são revisitadas certas regras/limites são reforçados certas regras/limites são questionados podemos sentir um alívio temporário das restrições e responsabilidades

Como sempre acontece com qualquer planeta retrógrado, o tema comum é o “retorno”. Com Saturno, isso significa fortalecer ou reavaliar questões envolvendo autoridade.

Como sua retrogradação tá ocorrendo em Aquário, podemos nos perguntar: as regras sociais estão alinhadas ou estão em conflito com as nossas regras pessoais? Além disso, de maneira geral, negligenciamos algo que exige nosso trabalho e foco?

Tatiana Magalhães: oportunidade de crescimento

Durante o período de retrogradação, Saturno trará uma lição na área onde você tem Aquário no mapa (veja qual é aqui). Na verdade, ele já está tentando te mostrar algo que não é de hoje, mas que não necessariamente você internalizou. Agora é hora de aprender, de uma vez por todas.

Mas não é preciso perder o sono por conta deste trânsito. Ele pode sim trazer obstáculos e limitações relacionadas aos assuntos, pessoas e situações ativadas por sua passagem, mas entenda este momento como uma grande oportunidade de trabalhar com afinco a favor desta área da sua vida para que haja crescimento.

Em um contexto mais abrangente, Saturno em Aquário (entenda o que significa) tem mostrado que podemos mudar a forma de gerir as nossas vidas, seja na vida pessoal, nas empresas, nos países e no planeta, mas que essa liberdade também traz consequências. Não podemos fugir do que é melhor para o todo, já que este signo sempre nos atenta ao coletivo

Vanessa Tuleski: reflexão sobre rumos profissionais

Saturno é um planeta muito relacionado a rumos, em especial, profissionais, e a carreira. A retrogradação implica em um período de muita reflexão e mais cuidado a respeito dos seus rumos profissionais.

Esse trânsito não impede a tomada de decisões, mas não favorece que isto seja feito na base do impulso. Concretizar, que é algo ligado a Saturno, também envolve mais atenção aos detalhes, requerendo mais paciência.

Bom momento, também, para trabalhar internamente medos que impedem um amadurecimento. Aqui você encontra um exercício para vencer seus medos.

Qual área da sua vida vai ser mexida por Saturno retrógrado

Saturno está em Aquário, por isso a área da sua vida onde você tem o signo vai ser ativada pela retrogradação. Entenda como ver onde você tem Aquário no mapa:

Faça ou abra aqui o seu Mapa Astral gratuito. Observe a imagem da sua mandala. Ali estão os símbolos de todos os signos conforme o céu astrológico do seu nascimento. Encontre o símbolo de Aquário (se tiver dúvidas, veja este vídeo aqui) e veja qual Casa Astrológica (1, 2, 3..) é iniciada pelo signo. Veja a seguir o que significa esta Casa e qual área da vida será mexida por Saturno retrógrado, além de dicas da astróloga Tati Magalhães para cada Casa.

Aquário na Casa 1

Sua personalidade, seu modo de dar início às coisas, seu temperamento e a maneira como você é visto por outras pessoas. Dica: Trabalhe com afinco em prol das situações que te fazem crescer e das relações que deseja levar para a vida. Não tenha medo de se comprometer!

Aquário na Casa 2

O que te pertence e a forma como lida com suas posses, assim como a capacidade de ganhar dinheiro e o sentido de valor e segurança. Dica: Trabalhe com afinco na valorização do seu tempo e dinheiro. Não tenha medo de cobrar pelo seu trabalho (até porque nesse período seus gastos podem aumentar)!

Aquário na Casa 3

O ambiente em que você vive, seu vínculo entre irmãos, tios e primos, além de pequenas viagens e formas de expressão e comunicação. Dica: Trabalhe com afinco para que suas ideias sejam valorizadas. Não tenha medo de assumir que ainda tem muito a aprender, sabendo que para isso , é preciso falar menos e ouvir mais.

Aquário na Casa 4

A forma como você lida com seu lar e suas raízes familiares e a influência da sua família de origem. Dica: Trabalhe com afinco na cura no que te impede de confiar nas pessoas. Não tenha medo de voltar ao passado para ressignificar traumas de infância e reconstruir crenças.

Aquário na Casa 5

Os hobbies, divertimentos e romances, além da forma como você lida com esportes e atividades físicas e o que você quer para a educação dos seus filhos. Dica: Trabalhe com afinco na direção do que te torna único e que faz seu coração vibrar. Felicidade é coisa séria, por isso, não tenha medo de demonstrar o que sente e lutar pelo seu prazer.

Aquário na Casa 6

Seu dia a dia, como você trata seu trabalho cotidiano, sua saúde e seus hábitos. Dica: Trabalhe com afinco no proposito de organizar a rotina e manter a saúde em dia para poder assumir maiores responsabilidades no trabalho. Não tenha medo de virar “gente grande”!

Aquário na Casa 7

Parcerias conjugais e de negócios, o casamento e o que você espera encontrar em quem elege como cara-metade. Dica: Trabalhe com afinco para o amadurecimento de uma relação (seja no amor ou nos negócios). Não tenha medo de se decepcionar, afinal, você só pode se responsabilizar pelos próprios atos.

Aquário na Casa 8

A maneira como você lida com as posses de outras pessoas e como partilha o próprio dinheiro, assim como heranças, morte e regeneração. Dica: Trabalhe com afinco no propósito de aumentar o seu poder, seja pessoal ou financeiro. Não tenha medo de mergulhar fundo e confiar mais na sua intuição.

Aquário na Casa 9

Filosofias, religiões, ensino superior, viagens longas e a relação com o estrangeiro. Dica: Trabalhe com afinco no propósito de realizar suas metas e viver de acordo com o que acredita. Não tenha medo de sonhar e expandir seus horizontes! O mundo é muito maior do que consegue enxergar agora.

Aquário na Casa 10

Sua vida pública, sua profissão e carreira e também como você lida com a fama, o prestígio e o reconhecimento. Dica: Trabalhe com afinco em prol da sua carreira e de como quer ser reconhecido pela sociedade. Não tenha medo de viver sua missão de vida!

Aquário na Casa 11

Sua turma, os grupos dos quais você faz parte e a relação que você estabelece com suas amizades. Dica: Trabalhe com afinco nos planos e projetos que realmente acredita e quer realizar. Não tenha medo de desistir de algum plano ou se afastar de pessoas que não estejam mais alinhados com seus valores.

Aquário na Casa 12

A saúde mental e também o inconsciente coletivo, as fraquezas que oculta dentro de si, os seus bloqueios secretos e a capacidade de experiência na vida. Dica: Trabalhe com afinco em prol da sua saúde mental, investigando crenças, pessoas e situações que drenam sua energia. Não tenha medo de se conectar com a sua espiritualidade.

+ Saiba tudo sobre o seu jeito ser, desafios e potenciais. Faça o seu Mapa Astral aqui e leia uma amostra grátis.

+ Descubra oportunidades e desafios de Abril a Junho de 2022 nas suas Previsões Numerológicas, leia agora sua amostra grátis.

+ Quer mais previsões para o seu dia? Aqui tem um horóscopo gratuito baseado em todo o seu Mapa Astral, leia agora!

+ Tarot: tire 13 cartas e descubra o que pode rolar na sua vida nos próximos seis meses. Jogue agora!

Personare

A equipe Personare é formada por pessoas que estão em processo constante de conhecimento sobre si mesmas, sobre o mundo e sobre as relações humanas. Compartilhamos aqui conteúdos apurados junto aos nossos mais de 100 especialistas em diferentes áreas holísticas, como Astrologia, Tarot, Numerologia e Terapias.

conteudo@personare.com.br