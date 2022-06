Ano Universal 6 e Mês Universal 3. Junho é um mês com um potencial de expansão por meio de suas habilidades comunicativas, comerciais e interpessoais. E como são as previsões para o amor em junho de 2022? Veja após as tendências coletivas.

De forma geral, você pode aproveitar este período para expor suas ideias nas redes sociais, no seu ambiente imediato ou no seu nicho, terá oportunidades de crescer.

O networking poderá fazer a diferença na sua vida. Então, socialize, divulgue, promova-se. É um momento muito apropriado para estabelecer parcerias e alianças que podem ser lucrativas, satisfatórias e promissoras. Especialmente se você estabelecer e nutrir esses vínculos de uma maneira fraterna, justa e sincera.

Também é um ótimo período para o amor, pois une dois Números diretamente associados ao romantismo (6 e 3). Se quiser fazer um mergulho de autoconhecimento, o Mapa do Amor (faça aqui) mostra os pontos positivos e os desafios para você se realizar afetivamente

Encontre sua tribo, crie espaço para compartilhar com quem tem ideais semelhantes aos seus, faça parte de um time, uma equipe ou um movimento social. Relacionar-se e fazer parte de alguma coletividade de uma maneira mais frequente são ótimos comportamentos para o mês de junho de 2022.

Esse é o cenário geral da Numerologia para o mês. Para conferir as previsões para o Amor em junho de 2022, você precisa ver qual é o número do seu mês pessoal aqui nas suas Previsões Numerológicas. Depois, volta para ler abaixo as tendências e dicas para o seu trimestre.

Previsões para o amor em junho de 2022

ANO PESSOAL 1 – TRIMESTRE PESSOAL 5 – MÊS PESSOAL 7

Em junho, três Números associados à importância da liberdade e da valorização da individualidade se unem. Eles representam uma necessidade maior de ser quem é, assumir seu jeito autoral de ser, de fazer e de se relacionar.

Consequentemente, para entrar numa relação neste mês, será crucial perceber que há espaço para você manter sua autonomia e independência bem definidas dentro deste vínculo. E sentir-se à vontade para expressar seu afeto do seu jeito original e autêntico.

Como esses números também pedem um estímulo acentuado por informações e conhecimentos, é fundamental ter compatibilidade mental, afinidade intelectual, enfim, uma troca rica de experiências e percepções, com você aprendendo e ensinando.

Caso você esteja num relacionamento, será fundamental conversar com a pessoa parceira a fim de combinar um espaço para si neste mês, pois será importante, ter tempo para se dedicar a algum curso, leituras, estudos ou fazer alguma viagem.

Você também tende a querer algo novo, diferente e estimulante, inclusive sexualmente, em seu vínculo afetivo. Poderá ficar com um pouco de receio e resistência de propor alguma novidade, de receber a incompreensão de quem se relaciona com você.

Mas valerá a pena ousar, se expor, compartilhar o que almeja de mudança renovadora – em vez de sair logo procurando essa excitação fora de sua relação. Quem sabe a pessoa parceira topa? E isso será excelente para um ciclo de mais profundidade, conexão e intimidade entre vocês. Por fim, vale a pena fazer o Mapa Sexual – seu e da pessoa parceira – para se conheceram melhor.

ANO PESSOAL 2 – TRIMESTRE PESSOAL 7 – MÊS PESSOAL 8

O aprendizado do poder deste período poderá marcar sua vida afetiva também. Ou seja, se você não quer passar pela dor de uma relação em que sentiu uma repressão emocional e acabou se submetendo passivamente à vontade do outro, o medo de cair nessa mesma dinâmica de novo pode impedir-lhe de se abrir a alguém.

E há possibilidade de uma pessoa do passado ressurgir. Daí você refletirá se vai dar uma segunda chance para vocês tentarem um novo ciclo… Serão fundamentais o diálogo e uma atitude mais justa e confiável para reconstruírem o vínculo – caso assim desejarem.

Caso você esteja se relacionando, talvez depare com algum conflito com a pessoa parceira, especialmente em alguma questão financeira, profissional ou familiar. Uma divergência sobre como estão lidando com o dinheiro, o trabalho e as responsabilidades do dia a dia pode surgir.

Também existe possibilidade do jogo de dominação/submissão também colorir o vínculo de vocês em junho. Daí a importância da maturidade em dialogar e confiar certos segredos ou medos a respeito de segurança, trabalho e finanças.

Assim, podem fazer os devidos ajustes e combinados para planejarem como poderão superar algum problema nesse sentido e criar um vínculo ainda mais estreito e satisfatório.

ANO PESSOAL 3 – TRIMESTRE PESSOAL 9 – MÊS PESSOAL 9

Este é um mês que pode ser marcante em função de experiências impactantes ou por você estar com uma tendência a reagir de forma mais intensa às situações.

Então, se você não está se relacionando, poderá ter grandes aventuras românticas e sexuais, talvez com alguém de outra cidade, estado ou país. E provavelmente sentirá uma forte ligação (emocional e até espiritual) com alguém com quem desejará estabelecer uma relação.

Se você já se encontra numa relação, poderá realizar um grande sonho na vida a dois, seja se casar, viajar com a pessoa parceira, aumentar a família, como ter um filho.

E vai querer uma troca mais intensa com seu par, com um contexto de muito romantismo, presentes (veja aqui como acertar na escolha!) e elogios frequentes. Porque a busca será forte por uma fase mais emocionante e prazerosa ao lado de quem se relaciona.

ANO PESSOAL 4 – TRIMESTRE PESSOAL 2 – MÊS PESSOAL 1

O período é apropriado para tomar decisões em conjunto e resolver pendências com o outro. Consequentemente, se está numa relação, você pode aproveitar esse potencial de junho para entrar em ação e propor ideias inovadoras ao seu par.

Negociem e ajustem algum detalhe na convivência de vocês, especialmente em relação a questões familiares, financeiras ou residenciais, a fim de iniciarem um ciclo de mais companheirismo e segurança – tanto emocional quanto material.

Caso não esteja se relacionando, como o desejo de estar num vínculo pode ser forte (por conta do 4 de seu Ano Pessoal e do 2 de seu Trimestre), aproveite o dinamismo do 1 (de seu Mês Pessoal) para tomar a iniciativa de conquistar alguém que tenha interesse em se unir.

E desde o início já estabeleça limites entre você e o outro para não cair naquele jogo de dependência x independência reativa. É importante estar junto sem perder a sua identidade.

ANO PESSOAL 5 – TRIMESTRE PESSOAL 4 – MÊS PESSOAL 2

É um período em que o desejo de estar junto pode vencer a inclinação a manter sua liberdade. Sendo assim, se você não está se relacionando, pode perceber-se com mais carência por companhia, por companheirismo.

Use a sedução, as sutilezas e o maior magnetismo para atrair quem você almeja se relacionar. Mas é importante estabelecer limites para não se unir tanto com o outro e acabar perdendo o espaço de autonomia e independência.

Se está numa relação, será importante dialogar bastante com a pessoa parceira a respeito de alguma divergência, a qual pode ser causada por um pequeno detalhe no dia a dia de vocês e na convivência, que incomodará bastante neste mês.

Ajustar, aparar as arestas, cada qual ceder um pouco e, assim, combinar, planejar e já colocar em prática o que permitirá uma renovação no vínculo. Porque se não houver esse acordo, o risco de separação é grande.

ANO PESSOAL 6 – TRIMESTRE PESSOAL 1 – MÊS PESSOAL 3

Desejo forte de viver com mais intensidade, coragem e prazer neste mês. Se não está se relacionando, poderá preferir manter a liberdade e simplesmente ter alguns casos rápidos mas intensos neste período.

Aventuras românticas e sexuais são prováveis, porque o desejo por emoções prazerosas estará acentuado. Mas se encontrar alguém com quem sinta uma grande afinidade de ideias e uma química excitante, poderá iniciar um relacionamento.

Caso esteja se relacionando, aproveite o potencial desta época para propor ideias e programas que poderão gerar uma renovação estimulante, inclusive sexual, entre você e seu par. É fundamental iniciar um ciclo de mais diversão e prazer, bem como um convívio mais dinâmico e sincero na troca afetiva.

ANO PESSOAL 7 – TRIMESTRE PESSOAL 8 – MÊS PESSOAL 4

O foco está na segurança neste mês. Esse objetivo poderá ser levado para sua vida afetiva e, se você não está se relacionando, pode perceber uma maior seriedade em junho. Como assim? Um desejo de realmente se comprometer com alguém, de construir uma vida a dois.

Justamente por isso, poderá descartar qualquer pessoa que esteja sem essa postura madura e determinada, de querer estar junto com você a longo prazo. Você só vai se abrir para alguém que lhe prove e demonstre de forma objetiva que quer edificar as bases de um vínculo sólido e duradouro.

Caso esteja se relacionando, talvez preocupações com o trabalho, as finanças ou uma carga maior de deveres e responsabilidades familiares lhe deixem com um certo travamento afetivo. Pode ter dificuldade de relaxar – uma boa dica é fazer essa Meditação para relaxar, que ajuda a acalmar a mente e ainda proporciona mais concentração.

Por isso, será importante o diálogo com a pessoa parceira e contar com o apoio de quem ama para poder se dedicar a alguma meta ambiciosa que poderá lhe gerar um maior reconhecimento pessoal ou profissional neste mês. Também poderá oferecer esse amparo ao seu par. Se ainda não formalizaram a relação, eis um período excelente para assim fazerem.

ANO PESSOAL 8 – TRIMESTRE PESSOAL 1 – MÊS PESSOAL 5

Período elétrico, dinâmico e até com uma certa instabilidade. Consequentemente, firmar um vínculo neste mês poderá ser mais difícil. Talvez por sentir uma maior vontade de manter-se livre, com sua independência preservada. Ou por estar com tantas tarefas, ideias, projetos e até mesmo viajando que acaba não tendo tempo para o amor.

Pode ser, também, que prefira ter alguns casos rápidos e excitantes do que um compromisso. Mas se quiser iniciar um vínculo e começar a construir as bases de um relacionamento, é um ótimo momento.

Se você está se relacionando, precisará direcionar uma possível raiva e impaciência de forma construtiva.

Ou seja, em vez de impor sua vontade tiranicamente sobre a pessoa parceira (ou se deixar dominar passivamente pelo outro), direcione essa efervescente energia para os esportes e as atividades físicas. Isso pode lhe ajudar a focar em ideias renovadoras e estimulantes para uma nova fase de mais prazer e satisfação com seu par.

ANO PESSOAL 9 – TRIMESTRE PESSOAL 3 – MÊS PESSOAL 6

Eis um período altamente romântico. Portanto, caso você não esteja se relacionando, você pode aproveitar este potencial em junho para se envolver afetivamente com alguém. Afinal, também apreciará uma vida emocional mais intensa, com um companheirismo cativante e um prazer divertido.

Se está num relacionamento, vai desejar curtir mais programas ao lado de seu par. Dar e receber presentes, elogios e demonstrações notórias de amor. Além de expressar o que sente pela pessoa parceira e ouvir dela também.

Ainda poderá realizar um grande sonho na sua vida a dois, inclusive com o nascimento de um filho ou de uma criança na família, ou uma viagem de lua de mel, enfim, uma experiência marcante no amor em junho.

