Depois de três semanas, Mercúrio Retrógrado está chegando ao fim – ao menos a segunda retrogradação de 2022. O planeta das comunicações está em movimento retrógrado desde o dia 10 de maio, com possíveis alhas de comunicação. Afinal, quando acaba Mercúrio Retrógrado?

Mercúrio encerra o movimento retrógrado nesta sexta-feira, dia 3 de junho de 2022. Mas atenção: ainda é preciso considerar o período em que o planeta ficará estacionário e que a Lua Nova ocorreu com o planeta em retrogradação. Por isso, muita calma nessa hora!

A seguir, veja o que a Astrologia indica para os últimos dias de Mercúrio Retrógrado e entenda o período estacionário. E, claro, acompanhe aqui o seu Horóscopo Personalizado, que aponta as previsões segundo o seu mapa astral.

Quando acaba Mercúrio Retrógrado?

Mercúrio retrógrado pode ainda representar, nesta semana, possíveis arrependimentos em compras, alguma necessidade de remarcar compromissos e provável dificuldade de comunicação, seja nas conversas, seja com internet e equipamentos.

Se tiver decisões importantes ou compras de grande valor, vale a pena dar uma segurada ainda. E, se puder, aguente um pouco mais ainda, por dois motivos.

Primeiro que depois de toda retrogradação, Mercúrio passa alguns dias em movimento estacionário, ou seja, ele “para” (apenas de formas aparente!) até retomar o movimento direto (normal).

Para você entender: Mercúrio, normalmente, anda cerca de 1 grau e 20 minutos por dia. Ele volta ao movimento direto no dia 3 de junho, mas começa a ganhar velocidade a partir do dia 13.

“Esta faixa de estacionário não é algo que conste em tabela, mas nota-se um Mercúrio bem lento nos dez primeiros dias depois de ficar direto”, explica a astróloga Vanessa Tuleski.

Segundo que Mercúrio está retrógrado no mapa da Lua Nova em Gêmeos de 30 de maio, que lança efeitos por um mês. Vanessa alerta, portanto, que podemos sentir falhas nas comunicações durante todo o mês de junho – até a próxima Lua Nova.

“De qualquer maneira, estará melhor do que em maio”, afirma Vanessa. Ou seja, as coisas voltam a fluir mais, inclusive melhorando nossa capacidade de tomar decisões.

O que fazer agora?

Cada pessoa pode viver essa fase de um jeito diferente, por isso, é preciso conhecer o seu Horóscopo baseado no seu Mapa Astral. Acompanhe aqui o que diz o seu Horóscopo Personalizado.

As já conhecidas falhas que marcam os períodos de Mercúrio retrógrado podem se tornar ferramentas para nos ajudar a desacelerar, mas elas só serão válidas se a gente se abrir para esses aprendizados.

Para te ajudar a refletir sobre eles e para que o lado mais desafiador seja melhor processado e suavizado, preparamos um ritual especial para Mercúrio Retrógrado – clique aqui e faça!

Quando Mercúrio volta a ficar retrógrado?

Em 2022, teremos um total de quatro retrogradações de Mercúrio. A primeira ocorreu em janeiro e a segunda, agora. As próximas serão mais pro fim do ano, a partir de setembro. Veja aqui todas as datas e significados de Mercúrio Retrógrado 2022.

Personare

A equipe Personare é formada por pessoas que estão em processo constante de conhecimento sobre si mesmas, sobre o mundo e sobre as relações humanas. Compartilhamos aqui conteúdos apurados junto aos nossos mais de 100 especialistas em diferentes áreas holísticas, como Astrologia, Tarot, Numerologia e Terapias.

conteudo@personare.com.br