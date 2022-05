Depois de A Torre, vem a bonança? Na ordem dos arcanos do Tarot, talvez, porque temos a Estrela, arcano XVII que se segue à Torre. Na vida, nem sempre os bons tempos chegam imediatamente após a tempestade, representada pela Torre, carta do mês de maio. As previsões do Tarot para junho de 2022 trazem O Eremita – com uma energia bem diferente da jovem estelar.

Neste mês, a lentidão e a análise aprofundada do ancião aparecem na carta de número IX do Tarot, iluminando o próprio caminho em busca de consciência.

O velho Eremita (saiba mais aqui), apoiado em seu cajado, segue sua jornada passo a passo, sem pressa, vendo cada detalhe de sua trilha conforme o caminhar, já que sua lanterna pequenina não ilumina tão longe assim.

Assim seremos nós neste mês de junho, segundo o Tarot e seu velho sábio, aprendendo a cada passo, através da experiência, como será o próximo momento. Com muita paciência e persistência, vamos superando as perdas e dificuldades da Torre. Vamos lentamente identificando os aprendizados para limpar o terreno para um novo plantio.

A seguir, veremos as previsões do Tarot para junho de 2022 nas áreas de trabalho, dinheiro, saúde e espiritualidade. Mas se você tiver alguma questão pontual, o Tarot Direto (experimente aqui) ajuda a encontrar o melhor caminho, de forma objetiva, para a sua pergunta.

Previsões do Tarot para junho: Eremita e o tempo como grande aliado

O Eremita nos ensina que o tempo pode ser nosso grande aliado se soubermos esperar o momento certo para tudo.

Para quem esperava um grande salto depois da Torre, em maio, agora, a gente tem de arrumar a casa com calma. Isto simboliza que ainda teremos tanto na economia como na política passos lentos na direção de melhorias e na tentativa de arrumar o que foi desgastado anteriormente.

Estamos no meio de um processo de busca de saídas. Vemos como há uma tentativa de amenizar a questão dos combustíveis e da inflação. Na verdade, muita coisa ainda precisa ser feita para sairmos da crise econômica.

Aos poucos, a indústria cultural, por exemplo, está retomando seu público e, ao mesmo tempo, vemos o crescimento de novos casos de Covid-19. O seguro morreu de velho, já dizia o ditado. Teremos que exercitar a prudência do Eremita.

Além disso, a carta de junho nos mostra um personagem sujeito às intempéries do tempo e associada ao inverno. Temos, então, a possibilidade do surgimento de ainda mais dificuldades relacionadas ao clima. Veja aqui dicas para lidar com a onda de frio e proteger o corpo e a energia.

No próximo mês, certamente teremos mais novidades, descobertas e clareza sobre o que fazer. O Eremita pode favorecer as descobertas da ciência, a visão de pessoas mais experientes, fortalecendo a opinião de especialistas, que (se ouvidos) podem ajudar a encontrar novas ideias para a melhoria em diversos setores.

Os conselhos do Eremita para obter o melhor do seu mês

Se paciência é fundamental em tempos de Eremita, saiba que você terá de pensar duas vezes antes de tomar atitudes precipitadas ou baseadas em poucas informações embasadas. Mantenha a calma e aguarde o tempo das coisas. Se você for uma pessoa muito ansiosa, a primeira dica é investir em técnicas que trabalhem o estado de presença e autoconsciência, como essa meditação para ansiedade aqui . Para quem tem dificuldade em meditar, recomendo manter o estado de atenção completa em cada ação e atitude do seu dia a dia. Em qualquer simples tarefa, esteja sempre presente no que faz. Tente silenciar os pensamentos. O Eremita fala de um mergulho em si. Que tal investir em autoconhecimento? Voltar-se para as questões internas que geram incômodo buscando suas causas pode ajudar.

Previsões do Tarot para o Amor em junho

Em primeiro lugar, convido vocês a experimentarem aqui o Tarot do Amor, que traz conselhos individuais para o momento de vida de cada pessoa.

Para os que estão em um relacionamento, vale dizer que não é um momento muito caloroso. Aqui, temos duas possibilidades:

O seu relacionamento pode ter chegado a um ponto de maturidade interessante, em que os dois se conhecem muito bem e alcançaram um ponto de equilíbrio na relação. Ou vocês estão num momento cada um na sua (que pode ser super saudável), mas que, em exagero, pode gerar uma esfriada na relação. Verifique em que ponto está e faça os ajustes.

Para os que estão solteiros, o Eremita não é muito animador, porque trata do tema da busca solitária como ninguém. Mas reserve este momento para mergulhar em si e nas suas necessidades emocionais mais prioritárias, a se conhecer profundamente. Será maravilhoso para atrair o seu grande amor.

Para quem não tem interesse num relacionamento, é um momento de busca interior, de entendimentos profundos e de autoconhecimento. É uma boa hora para questionar o que a solitude significa para você.

Se você quiser ajuda com questões de amor, veja aqui as consultas do Personare para trabalhar bloqueios na sua vida amorosa, superar desafios afetivos e encontrar equilíbrio nas suas emoções.

Previsões para o Trabalho

Para quem procura um emprego, o Eremita pede mais paciência, pois é uma carta que simboliza justamente a busca. Porém, não desanime. O Eremita não para de caminhar, devagarinho ele mostra com sua lanterna o caminho a ser percorrido.

Para quem está empregado, você pode sentir os processos um pouco mais lentos ou interrompidos por questões alheias à sua vontade. As coisas podem estar devagar, porém não estão totalmente estagnadas – acredite no movimento que está acontecendo.

Busque aprender com a experiência e, inclusive, você pode ensinar aos demais como fazer.

Para todos, pode ser um bom período para contar com a ajuda de algum mestre que mostra a direção certa, onde ir, o que fazer, com quem falar. Fique atento aos mais velhos.

O Tarot e sua saúde em junho

Neste mês, chegamos ao inverno, por isso aumentam as possibilidades de doenças associadas ao frio e à mudança de temperatura. Vale ficar mais atento às viroses e doenças respiratórias e, claro, previna-se, pois a pandemia não acabou. Veja aqui 5 segredos para cuidar da imunidade diariamente.

Além disso, é claro que devemos citar as doenças que surgem com a idade do Eremita, problemas associados aos músculos e ossos podem ser uma questão para algumas pessoas. Observe tudo que surge com o desgaste do tempo.

Outras pessoas podem ter questões mais associadas ao estado psicológico em aspecto negativo do Eremita, a solidão, melancolia ou certa tristeza, excesso de perfeccionismo, cansaço mental. Observe-se e busque ajuda profissional sempre que necessário.

O Eremita e a Espiritualidade

O Eremita sem dúvida nos mostra a figura de um buscador. O que ele procura? Parece se afastar de tudo e de todos indo ao encontro do silêncio profundo que revela seu próprio Eu. O nosso ancião andou por muitas trilhas desconhecidas buscando a si mesmo.

Embora sempre seja interessante a presença de um/uma mestre ou guru quando estamos no caminho espiritual, ele ou ela nunca percorrerá o caminho por nós. Somos nós, solitariamente, que percorreremos as estradas cheias de vales e montanhas do nosso autoconhecimento.

Sendo assim, aproveite o mês de junho para se reconectar com seu próprio caminho e mestria. Só você sabe os desejos de seu Eu interior. Negá-los costuma custar muito caro.

Eu gosto muito de um exercício ensinado por Louise L. Hay. Veja como fazer:

Faça uma lista começando sempre com a frase “Eu deveria…” , escrevendo tudo aquilo que nós achamos que deveríamos fazer em nossa vida. Depois disso, pergunte a cada item da lista: por quê? Geralmente, as respostas aos porquês são surpreendentes, pois os comandos vêm mais de fora do que de dentro. Da família, da sociedade, do chefe, e não da própria pessoa.

Vale experimentar e descobrir porque você está escolhendo certos caminhos e quem é que manda nas direções de sua jornada.

