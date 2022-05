Dia Mundial Sem Tabaco: saiba como parar de fumar sem engordar

Nesta terça-feira, 31 de maio, é comemorado o Dia Mundial Sem Tabaco. Entre tantos apelos para largar o hábito, muitos fumantes consideram os inúmeros malefícios à saúde, mas ficam com medo de engordar. Será que é verdade?

Parar de fumar não é fácil, mas é cada dia menos difícil, se contarmos com a ajuda que a natureza tem a oferecer. Além das dicas de alimentação que você verá a seguir, confira aqui sugestões que a Naturologia tem a oferecer para ajudar você a parar de fumar.

Dia Mundial Sem Tabaco: parar de fumar engorda?

O cigarro aumenta o metabolismo, ou seja, aumenta o gasto de calorias em cerca de 10%. Para ter uma ideia, uma mulher de 60 kg que para manter o peso necessita de 2000 calorias, enquanto fuma gasta cerca de 2200.

Essas 200 calorias a mais no dia correspondem a até 3 porções de frutas ou à uma fatia de um bolo de chocolate.

Sendo assim, é necessário que a pessoa diminua a ingestão de alimentos para não engordar quando parar de fumar.

Outros fatores emocionais que podem aumentar o peso também estão relacionados à parte emocional de ficar sem o cigarro, como insônia (e lanchinhos de madrugada) e a ansiedade. Aqui você encontra dicas de como controlar a ansiedade.

O que acontece também é que após dois dias sem cigarro, já é possível sentir diferença no paladar e o olfato. O muco diminui, então a pessoa sente mais sabor e acha a comida mais gostosa do que o normal.

O cigarro também compete com a absorção de nutrientes, então é bem provável que a pessoa fumante esteja com falta de vitaminas no organismo. Saiba que cada cigarro “destrói” 50 mg de vitamina C, o que corresponde a uma laranja.

Esta deficiência de vitaminas pode trazer consequências ao organismo a longo prazo, como sangramento gengival, baixa imunológica, maior propensão à doenças, etc. Veja aqui 10 atividades e alimentos que aumentam a imunidade.

Decidi parar de fumar. O que devo fazer?

Dicas práticas para você adotar a partir do Dia Mundial sem Tabaco:

Realize refeições com intervalos regulares, para não ficar ainda mais ansioso. Isso inclui: café da manhã, lanche da manhã (se necessário), almoço, lanche da tarde, jantar e lanche da noite. Se possível, durma antes da meia-noite, pois o nosso corpo se prepara para o sono das 21h até 23h30. Depois desse horário fica mais difícil de dormir. O hormônio Gh funciona com pico na madrugada e a importância deste hormônio é a renovação celular, bem como da melatonina. Veja aqui dicas do Feng Shui para melatonina. Verifique com o médico ou nutricionista a necessidade de prescrição vitamínica. Pode ser de complexos ou à base de algas. Capriche em hortaliças, principalmente vegetais verde-escuros (ricos em vitamina C e minerais), como a couve, agrião e brócolis. Nos lanches, prefira frutas frescas ou varie com iogurtes, bolachas integrais, pão integral com queijo branco, tomate e orégano. Abuse de alimentos com triptofano são precursores de serotonina, que causam bem-estar e diminuem a ansiedade. São eles: leite, iogurte, cacau em pó, banana nanica. Sugestão para o lanche da tarde ou da noite: leite aquecido com uma colher de chá com cacau e uma pitada de canela. Colocar adoçante ou açúcar a gosto. Outra opção é cozinhar uma banana nanica com água até cobri-la e uma pitada de canela. Quando a banana estiver cozida, coloque na água uma colher de sobremesa de cacau e adoce a gosto. Coma a banana com a calda quente logo em seguida. Para aliviar a tensão, consuma alimentos crocantes e com baixo valor calórico, como picles, palitos de legumes (salsão, erva-doce, cenoura, palmito e pepinos), balas e chicletes sem açúcar.

Lembre-se: é importante o apoio de um médico e um nutricionista para que você sinta-se amparado nesta mudança e possa conseguir o seu objetivo.

