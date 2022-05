Fim de Mercúrio retrógrado: veja as previsões astrológicas da semana

As previsões da semana de 30 de maio a 5 de junho de 2022 chegam com boas notícias: fim de Mercúrio retrógrado, Lua Nova, conjunção de Marte com Júpiter, e Vênus em Touro.

Veja um resumo a seguir, mas o detalhamento de cada trânsito está ao longo deste artigo. E acompanhe aqui o seu Horóscopo Personalizado para entender a combinação de cada trânsito astrológico do momento com seu mapa astral.

Resumo das previsões astrológicas da semana:

Lua Nova nesta segunda-feira, 30 de maio, traz ânimo novo, literalmente, e mais fé em si mesmo. A conjunção de Marte com Júpiter vai significar novas direções e decisões sendo tomadas em junho e julho. Vênus transita por Touro, aumentando a necessidade de prazer e estabilizando as relações de um modo geral. E Mercúrio está bem com Netuno e Plutão, mas em tensão com Saturno, com algumas notícias mais chatas e entraves. Mas Mercúrio volta a ficar direto na sexta-feira, 3 de junho, o que vai ajudar a fluir mais os assuntos.

Agora, vamos ao detalhamento de cada trânsito.

Última semana de Mercúrio retrógrado

Ativo desde 10 de maio, Mercúrio retrógrado, que pode representar arrependimento em compras, remarcação de compromissos e dificuldade de comunicação, volta a ficar direto na sexta-feira, 3 de junho, com tudo fluindo mais, inclusive a capacidade de decisão.

Contudo, não espere, em junho, um dia a dia à prova de falhas porque Mercúrio está retrógrado no mapa da Lua Nova de 30 de maio, que lança efeitos por um mês. De qualquer maneira, estará melhor do que em maio.

As próximas retrogradações do planeta da comunicação serão mais pro fim do ano. Veja aqui todas as datas de Mercúrio Retrógrado 2022.

Contatos de Mercúrio com três planetas

Mercúrio rege notícias, comunicações, plano mental e fluxo no dia a dia. Desde quinta-feira passada, 26 de maio, faz aspectos fluentes com Netuno e Plutão e um contato desafiador com Saturno.

Esta tripla combinação envolvendo este astro continua presente nesta e na próxima semana. veja alguns efeitos:

Mercúrio em boa sintonia com Netuno: ativa a intuição e é favorável para imaginação, meditações e visualizações. Inspira a trazer certa delicadeza no falar, com palavras mais empáticas. Veja aqui uma meditação para começar bem seu dia. Mercúrio em bom aspecto com Plutão: fomenta profundidade, sagacidade e ir além das aparências. Traz uma capacidade cirúrgica com as palavras e com a mente de ir direto ao ponto. Aproveite a inteligência mais profunda e o poder da palavra! Mercúrio em quadratura com Saturno: podemos ter notícias chatas e que desagradam, vindas de chefes ou de figuras de autoridades (ou você, como chefe, tendo de proferi-las), algumas travas no dia a dia e momentos de pessimismo ou de impedimento, ainda que transitórios. A dica aqui é evitar a reclamação e resistência excessivas e tentar ser resiliente, buscando um outro ângulo para o que não agrada e um plano B para algum impedimento.

Relações fluem nesta semana

Desde sábado, 28 de maio, até 22 de junho, Vênus transita por Touro, aumentando o prazer, a sensualidade e o desejo de curtir a vida.

Existe tendência por entendimento e busca por estabilidade nas relações. Solteiros ficarão mais propícios a conhecerem pessoas com quem possam levar relacionamentos adiante. Veja aqui dicas para cada signo aproveitar o trânsito de Vênus em Touro.

Entenda o “Super Marte”

O grande destaque desta semana é a conjunção de Marte com Júpiter no signo de Áries, que já começou na semana passada, tendo ficado exata neste domingo (29/05).

O Céu da semana passada foi tenso e eu disse que esta combinação poderia ter duas facetas, sendo uma delas o de aumentar a agressividade, como foi visto no triste episódio de ataque a tiros em uma escola do Texas, dentre outros eventos.

Contudo, bem usada, esta combinação instiga força, confiança e autoestima. Favorece atividade física, gastar energia e pensar em como se expandir. Estas coisas podem começar como sementes agora, como se fosse um momento de alta inspiração astrológica.

A conjunção em Áries, signo de domicílio de Marte, tem como mote a questão de sermos donos da nossa vida e escolhermos que direção dar a ela – como explico no vídeo a seguir, relacionando este evento à estreia mundial do filme Top Gun Maverick.

Marte/Júpiter tem a ver com espírito de aventura, sair da zona de conforto e, por ocorrer em Áries, pensar em começos e tomar decisões, este último ponto favorecido por Mercúrio direto a partir de sexta-feira (03). Aumento da vitalidade física e energia.

Se você perdeu a fé em si mesmo, está perdido, indeciso, sem rumo ou se sente mais sentado no banco de trás da sua vida do que sendo o motorista, é a hora de perguntar o que realmente quer, como quer e ir em frente.

Este aspecto vai ter uma enorme potência de ajudar nisso a partir de agora com reflexos nos próximos meses. Marte fica em Áries até 5 de julho, fazendo dos meses de junho e julho momentos decisivos, já que também vai ficar gravado no mapa da Lua Nova de 28 de junho, o qual lança efeitos sobre todo o mês de julho.

Vanessa Tuleski

Vanessa Tuleski dá consultas astrológica-terapêuticas pessoalmente e online. É autora do ebook “Signos astrológicos – as doze etapas para a auto-realização”. Trabalha com o Iluminare, terapia que acessa o inconsciente e que tem seus fundamentos no Xamanismo. É idealizadora do curso Alimentação no Mapa Astral no Personare.

