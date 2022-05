Entenda as cartas da corte e as qualidades que você precisa desenvolver

As cartas da corte no Tarot retratam personagem da realeza, Princesas, Cavaleiros, Rainhas e Reis. Essas figuras são arquétipos, imagens primordiais que dialogam com certas características humanas.

Nós, seres humanos, somos mais complexos que os arquétipos, estamos repletos de detalhes, memórias, divisões e subdivisões.

Arquétipos são tipos puros, divinos e transcendentes e nos indicam qualidades que podemos desenvolver em algum momento da vida. Podem indicar também pessoas que possuam essas determinadas características e que cruzam nosso caminho.

Entenda as cartas da corte

Quando é feita a pergunta “Qual o propósito dessa situação em minha vida nos próximos meses?” (você mesmo pode perguntar ao Tarot Direto aqui) e uma carta da corte é sacada como resposta, o propósito oculto tem a ver com o reconhecimento das qualidades apontadas pela carta. Talvez abranjam um aprendizado no reforço dessas características frente à situação.

Você reconhece essas características em você? Se a resposta para essa pergunta for “SIM” significa que cultivar as características dessa personagem tem a ver com o propósito da situação e que também é importante avaliar até que ponto esses traços incomodam.

Você não reconhece essas características em você? Se a resposta para essa pergunta for “NÃO, eu não reconheço essas características em mim” significa que desenvolver as características dessa personagem tem a ver com o propósito desta situação sobre a qual você interrogou o Tarot.

Mas se você reconhece claramente essas características em alguém que está diretamente envolvido com a situação em que você pensou e acha que não tem nada a ver desenvolvê-las, o propósito do assunto é que você preste atenção na forma como essa pessoa atua em sua vida.

Os modelos do Tarot não têm sexo, mas são do gênero feminino ou masculino. Qualidades masculinas podem ser observadas por homens e mulheres; qualidades femininas podem ser observadas por homens ou mulheres, igualmente.

Zoe de Camaris

Taróloga. Pós-graduada em Linguística. Incluiu o Tarot nos seus estudos de especialização no intuito de revalidá-lo como um sistema de linguagem visual interdisciplinar. Autora do Tarot Direto Personare.

zoedecamaris@gmail.com