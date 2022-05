Tudo sobre a Lua Nova em Gêmeos de 2022

A Lua Nova em Gêmeos vai começar às 8h30 desta segunda-feira, 30 de maio de 2022. Toda Lua Nova lança efeitos pelo período de um mês, chamado de lunação. Esta em especial traz forte motivação para começos e novas direções, que vai até o dia 28 de junho.

A partir do horário da Lua Nova é possível levantar um mapa astral que ajuda a revelar as tendências para o país (salve aqui o calendário com as fases da lua de 2022). A Lua Nova em Gêmeos vai destacar o plano das ideias e da criatividade mental, em um mês de busca de leveza e estímulo.

Embora o mapa seja coletivo, nossa vida pessoal de alguma forma está inserida nele. Além disso, a Lua Nova em Gêmeos vai enfatizar uma das Casas astrológicas do seu Mapa Astral e você pode ler as previsões individuais ao final deste artigo. Antes veja o que esta Lua Nova reserva para o coletivo.

Os temas de Gêmeos e da Casa 12

A Lua Nova nos permite viver cada um dos 12 signos no espaço de um ano, pois, ao longo de um mês, os temas do signo em que ela acontece ficam muito evidenciados.

Quando Gêmeos está em destaque, você pode contar com leveza, desejo de troca, curiosidade, necessidade de novidades e de aprendizado, mudanças e novas ideias, assim como mais flexibilidade.

O Sol e a Lua ocupam a Casa 12 do mapa astral do nosso país, que é associada, dentre outros assuntos, a bastidores, preparativos e até segredos. Então, é possível que este mês vá ser caracterizado por algumas coisas que vão ficar “no forno”, sejam projetos ou novas direções.

Pode ser um mês interessante para planejar algo a ser executado um pouco mais para a frente e até tirar férias ou descansar. De toda forma, internamente haverá muita atividade psíquica, com novos insights.

Mas é preciso cuidar com o fato de que a 12 é uma Casa psíquica, portanto, este mês pode ser disparador de problemas potenciais neste sentido, sensações de vitimização, bem como de excesso de fantasias. Então escolha como usar esta energia.

O ponto forte da Lua Nova em Gêmeos 2022

O grande ponto desta lunação é Marte e Júpiter posicionados em Áries e na Casa 9. Ambos os planetas estão enfatizados e fortalecidos, tanto por estarem no alto do mapa astral, quase na Casa 10, como pelo fato de Marte estar no seu signo de domicílio, Áries, e Júpiter na sua Casa de domicílio, a 9.

Traduzindo o “astrologuês”, esta Lua Nova tem uma grande potência para inícios, associado a Marte, a partir de junho deste ano. Talvez seja quando você vai começar algo importante na sua vida, tomando suas próprias decisões.

Marte em Áries fala em novas direções, e novas direções arrojadas, pois Marte está conjunto a Júpiter, que representa ousadia e desejo de expansão.

Ambos os planetas estão na Casa 9, que tem a ver com expansão de horizontes, estudos e viagens. Um verdadeiro “ir além”.

Então, embora algumas coisas venham a ficar “no forno”, como foi dito anteriormente, grandes planos podem estar sendo preparados para os próximos meses, uma vez que Marte em Áries inicia um ciclo que dura dois anos e está associado a sementes lançadas.

E sementes podem ser muito prósperas e interessantes. Para isso, não se pode perder a conexão com a realidade, já que a única faceta negativa de Júpiter é a extravagância e o excesso de confiança.

Então conte com este grande ponto de força e guarde esta Lua Nova em Gêmeos de 30 de maio como o momento em que poderão surgir insights importantes para você em 2022.

A Casa 12, onde Sol e Lua estão, bem usada, dá acesso ao mundo interno, ajuda a perceber o que realmente se quer – o que é primordial para dar início a vários processos.

Relações e finanças favorecidas em junho

Este é um mapa astral com um tom geral positivo e isto se estende ao plano relacional, das parcerias a relacionamentos afetivos, passando pela parte financeira, tudo isto sendo regido por Vênus.

Vênus está no signo de seu domicílio, Touro, onde traz prosperidade para as finanças e tende à estabilidade nas relações afetivas. Veja aqui como aproveitar o trânsito de Vênus em Touro.

O planeta estava em uma quadratura com Plutão na Casa 7, por isso a semana anterior à da Lua Nova pode ter sido de crises e maior intensidade. Com o afastamento, as dificuldades podem ser contornadas em junho.

Isto tudo é ajudado por Mercúrio, o planeta da mente e da comunicação, que também está em Touro, bem aspectado com Netuno e com Plutão, trazendo poder às palavras, perspicácia para pensar e comunicar e capacidade de ler nas entrelinhas. Aproveite e veja aqui no Horóscopo Personare como Mercúrio está atuando na sua vida agora.

O ponto fraco da Lua Nova em Gêmeos

O ponto fraco do mapa é o fato de Mercúrio estar retrógrado (veja aqui até quando) e tensionado com Saturno. Isto pode indicar que, embora Mercúrio volte a ficar direto no dia 3 de junho, que é quando se espera que tudo vá funcionar melhor, ainda vamos ter muitas travas e demora em assuntos que esperávamos ser mais rápidos neste mês de junho. Esta combinação requer paciência.

Além disso, Mercúrio/Saturno também pode indicar a chegada de visões e comentários pessimistas em relação a um projeto seu (ou você mesmo pode estar com visão negativa). Portanto, se ainda estiver trabalhando em algo, guarde segredo enquanto não estiver pronto, como sugere a Lua e o Sol na Casa 12 do mapa.

A combinação pode denotar um toque de preocupação mesmo em um mapa com tanta potência, arrojo e força. Se bem usado, este Mercúrio pode servir para aperfeiçoar ideias e ser persistente e resiliente.

Qual área da sua vida será tocada pela Lua Nova em Gêmeos

A Lua Nova vai cair no grau 9 de Gêmeos e vai destacar o nosso lado mais curioso e sociável, especialmente na área da sua vida em que a Lua Nova vai cair. Para saber a sua, vá até o seu Horóscopo Personalizado gratuito (clique aqui) e veja em que Casa a Lua está (como destacado na imagem). Se você souber seu Ascendente, também pode se guiar por ele.

A seguir, veja as dicas para esta lunação, de 30 de maio a 28 de junho de 2022:

Lua Nova na casa 1 ou Ascendente em Gêmeos

Dica: volte-se mais para você, para a sua individualidade e identidade, especialmente se você se envolveu com papéis (mãe/pai, esposa/marido, profissional, etc). Bom momento para inícios! Hora de pensar em você.

Lua Nova na casa 2 ou Ascendente em Touro

Dica: que tal se centrar em praticidade e no âmbito financeiro? O momento é positivo para produzir, trabalhar e escolher onde investir.

Lua Nova na casa 3 ou Ascendente em Áries

Dica: circule, converse, comunique. É hora de contatos e também de aprendizados!

Lua Nova na casa 4 ou Ascendente em Peixes

Dica: vai haver um destaque para questões da sua família, casa, intimidade e esfera pessoal.

Lua Nova na casa 5 ou Ascendente em Aquário

Dica: você ganhou uma das melhores permissões, a de se divertir, relaxar e namorar. Hora da expressão!

Lua Nova na casa 6 ou Ascendente em Capricórnio

Dica: coloque seu trabalho, rotina, alimentação e saúde em ordem neste mês. Esta melhor organização vai te fazer muito bem.

Lua Nova na casa 7 ou Ascendente em Sagitário

Dica: hora de se relacionar! Comprometido(a), dê mais atenção a seu par. Solteiro(a), preste mais atenção ao seu redor, quem sabe tem alguém interessante para você conhecer?

Lua Nova na casa 8 ou Ascendente em Escorpião

Dica: pode rolar crise ou finalizações. Mas o mês pode ser bom para trabalhos terapêuticos, entender mais profundamente questões e deixar o que não serve mais para trás.

Lua Nova na casa 9 ou Ascendente em Libra

Dica: você está inspirado a crescer, se expandir, aprender mais ou viajar. Aproveite este otimismo! Sua visão de mundo vai ficar mais ampla.

Lua Nova na casa 10 ou Ascendente em Virgem

Dica: neste mês você vai estar com tudo na carreira. Tire muito proveito desta visibilidade. Toque projetos importantes.

Lua Nova na casa 11 ou Ascendente em Leão

Dica: amigos e grupos vão ser tudo de bom neste mês. Troque muito! Aproveite também para se atualizar em relação ao coletivo.

Lua Nova na casa 12 ou Ascendente em Câncer

Dica: cuide mais do seu plano psíquico e espiritual. Preste atenção em sonhos e intuições. Dê certo espaço para ficar só e/ou mais tranquilo(a).

+ Saiba tudo sobre o seu jeito ser, desafios e potenciais. Faça o seu Mapa Astral aqui e leia uma amostra grátis.

+ Descubra oportunidades e desafios de Abril a Junho de 2022 nas suas Previsões Numerológicas, leia agora sua amostra grátis.

+ Quer mais previsões para o seu dia? Aqui tem um horóscopo gratuito baseado em todo o seu Mapa Astral, leia agora!

+ Tarot: tire 13 cartas e descubra o que pode rolar na sua vida nos próximos seis meses. Jogue agora!

Vanessa Tuleski

Vanessa Tuleski dá consultas astrológica-terapêuticas pessoalmente e online. É autora do ebook “Signos astrológicos – as doze etapas para a auto-realização”. Trabalha com o Iluminare, terapia que acessa o inconsciente e que tem seus fundamentos no Xamanismo. É idealizadora do curso Alimentação no Mapa Astral no Personare.

vanessatuleski@gmail.com