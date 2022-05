Aniversário de Ivete Sangalo: veja as previsões astrológicas

Ivete Sangalo comemora 50 anos nesta sexta-feira, dia 27 de maio. Para Astrologia, significa literalmente que ela completa mais uma volta ao Sol, pois o Astro retorna ao exato ponto em que se encontrava no céu do dia do nascimento. É uma data super importante, chamada de Revolução Solar, que revela as previsões para a vida da artista até o próximo aniversário.

O Personare analisou a Revolução Solar de Ivete Sangalo, que vai comemorar seu aniversário em cima do palco, em Juazeiro, na Bahia, sua cidade natal, com o show “Aniversário da Veveta”. Veja a seguir as tendências no amor, carreira, saúde e família.

Ano de Libra: foco em relacionamentos

Ivete Sangalo é geminiana, com Ascendente em Virgem e Lua em Sagitário – é o que diz seu Mapa Astral e isso não muda nunca. Mas o mapa da Revolução Solar de Ivete Sangalo, revela que este será um ano de Libra – que é o signo que regerá o seu ano segundo as previsões de aniversário (entenda mais aqui).

Como Libra é um signo regido por Vênus, os próximos 12 meses da cantora terão uma ênfase no tema “relacionamentos”, o que sugere que mesmo seus objetivos mais particulares só serão realizados por intermédio de associações.

Também pode ser um ano com diversos momentos de dúvida e indecisão. Não que isso seja algo ruim, afinal de contas, a dúvida pode levar a ter múltiplas visões e possibilidades.

Vênus, deusa da beleza, também pode levar Ivete a irradiar seu charme pessoal, atraindo ainda mais a simpatia das pessoas. E uma dica, Veveta: azul é a cor que mais vai fortalecer o seu campo magnético neste ano!

Amor na Revolução Solar de Ivete Sangalo

Vênus está no signo Áries neste novo ano de Ivete, o que significa que suas reações serão tudo menos mornas. Tudo que envolve amor deve ser vivido de uma maneira muito intensa e imediata.

Este é um ano para Veveta sair da rotina amorosa. Quem sabe até marcar um recomeço da relação com o marido. Só precisa cuidar com a tendência a brigas e desentendimentos, que podem vir junto com Vênus em Áries.

Futuro da carreira de Ivete

Com Marte em Áries, as coisas, neste ano, tanto no campo profissional quanto fora também, tendem a ser resolvidas de forma ousada e rápida. Ainda que um signo mais prudente marque o seu ano (Libra), Ivete tem tudo para voar nos próximos 365 dias.

As metas tendem a ficar mais claras, e a coragem para ir atrás delas também fica mais intensa. Portanto, muitas conquistas podem vir por aí na carreira de Ivete.

Atenção à saúde

Vênus estar Áries, considerado um posicionamento mais fraco para o planeta, sugere a necessidade de maior cuidado com a saúde. A vitalidade de Ivete pode sofrer diversas circunstâncias de baixa.

Além disso, Marte na Casa 6, da saúde, pede cuidado com inflamações, febres e ferimentos por conta de acidentes e imprudência. Além disso, a possível dificuldade de relaxar no dia a dia pode levar a dores de cabeça, insônias ou outros problemas decorrentes de estresse. Será que a Rainha vai conseguir descansar e relaxar neste ano? Tomara!

