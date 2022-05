Pantanal está dando o que falar! Entre o mato, homens, bichos, bicho homens e mulheres-bicho, todo mundo já se identificou com Juma Marruá e se envolveu pelas histórias de amor. O Personare entrou na onda pantaneira e te conta quais seriam os signos dos personagens de Pantanal.

Você se identifica com o do seu signo? Lembrando que o é mais provável que seja com o signo do Ascendente, que mostra de fato quem nós somos. Se você ainda não sabe o seu, faça aqui o seu Mapa Astral gratuito!

♈ ÁRIES: Juma

Marruá Quem mais no zodíaco é tão selvagem, corajoso, destemido e autoritário? Os arianos costumam viver no agora e a ação é sua marca. Não é à toa que Juma tem o apelido de guerreira – e vira onça!

♉ TOURO: Jove

Amoroso, honesto, teimoso e persistente, Joventino é um taurino típico! Pra completar, toca sua vida no ritmo da natureza, mesmo sendo da cidade. E, como bom representante do signo de Touro, não tem pressa. Sabe que, mais importante que o destino, é a jornada!

♊ GÊMEOS: Irma

Irma tem curiosidade, inteligência e o desejo de liberdade – como uma boa geminiana. Mas eles também podem levantar dúvidas por ficarem pulando de um lado pro outro – sendo vistos como “duas caras”. E Irma tem deixado muitas dúvidas em Juma com relação a Jove, né?

♋ CÂNCER: Filó

Filó é a alma e o coração da fazenda de José Leôncio. É uma mulher religiosa e vira fera para proteger suas crias. E o signo de Câncer tem como marcas a sensibilidade e o carinho, além do forte vínculo com quem reconhece como família!

♌ LEÃO: Guta

Guta é uma mulher à frente do seu tempo, forte, independente e corajosa! Além de tudo, é bonita e vaidosa. Sem falar na autoestima e no otimismo, bem leonina! Como o Sol é o regente de Leão, destaca-se a vitalidade, a energia e a facilidade em liderar.

♍ VIRGEM: Maria Marruá

Maria foi uma mãe dedicada e uma esposa esforçada. E quem é do signo de Virgem costuma buscar constantemente a perfeição e fazer tudo um pouco melhor. Virginianas são muito práticas e organizadas, mas também podem ser frias e céticas. Tudo a ver com a mãe de Juma.

♎ LIBRA: Madeleine

Provocante, com bom senso estético e sempre rodeada de amigos, Madeleine é bem libriana! Libra é regido por Vênus, e isso dá ao signo um apreço natural a tudo que é considerado belo. Além disso, tem tudo a ver com socializar, empatia e senso de justiça.

♏ ESCORPIÃO: Muda

Escorpião é sinônimo de intensidade! Escorpianas costumam agir motivadas por suas emoções e têm um sexto sentido afiado. Quando querem algo, sai da frente! É ou não é o caso de Muda, que vai ao Pantanal em busca do que considera justiça pela morte de seu pai?

♐ SAGITÁRIO: Nayara

Cheia de vida, sem juízo e talvez mais otimista do que deveria, Nayara tem um pézinho em Sagitário. Afinal, sagitarianas costumam ser extrovertidas, espontâneas e comunicativas, e não gostam nem um pouco da solidão. Saturno dá uma pitada a mais de exagero.

♑ CAPRICÓRNIO: Zé Leôncio

Criado no lombo do cavalo, Zé Leôncio cresce em meio à peonada, sempre voltado pros seus afazeres. E qual é o signo mais associado ao trabalho? Capricornianos podem ser até workaholics, mas também possuem outras qualidades, como persistência, responsabilidade e paciência.

♒ AQUÁRIO: Tenório

Ele é prático, frio e extremamente racional. Tá na cara que é aquariano, né? Mas Aquário também tem a ver com independência e idealismo. Podem ter posturas até meio radicais, porque adoram ser “do contra”. Por outro lado, são os melhores amigos do zodíaco!

♓ PEIXES: Gustavo

Gustavo é o sinônimo de equilíbrio, calma, escuta e ajuda a todos que recorrem a ele. Como um bom pisciano, tem como marca a sensibilidade e a intuição. Também costuma ser bastante solidário e muitas vezes têm uma forte conexão com a espiritualidade.

Personare

A equipe Personare é formada por pessoas que estão em processo constante de conhecimento sobre si mesmas, sobre o mundo e sobre as relações humanas. Compartilhamos aqui conteúdos apurados junto aos nossos mais de 100 especialistas em diferentes áreas holísticas, como Astrologia, Tarot, Numerologia e Terapias.

conteudo@personare.com.br