Os 4 elementos na Astrologia: entenda as qualidades de cada signo

Os 12 signos do Zodíaco são agrupados em 4 elementos na Astrologia: fogo, terra, água e ar. Cada elemento carrega características específicas que ajudam a construir a nossa essência.

No Mapa Astral de uma pessoa, cada Planeta ocupa um signo, logo um elemento está pontuado. Sendo assim, é possível identificar qual é o elemento predominante num Mapa e também o elemento carente na carta.

Vale ressaltar que cada planeta detém um jeito próprio de ser e que há risco desse jeito não ser compatível com o elemento. Isso pode abafar ou mascarar suas qualidades e causar contradições.

Essa análise revela o temperamento e as funções psicológicas mais ativas e menos ativas de cada pessoa. Veja a seguir o significado de cada um dos 4 elementos na Astrologia. O Mapa Astral do Personare traz essa análise completa – faça o seu aqui.

Significado dos 4 elementos na Astrologia

Ao explicar os significados, você poderá se identificar com algumas descrições e até outras pessoas da sua vida. Saiba mais aqui sobre a combinação dos elementos e veja exemplos.

Elemento Fogo

Signos de Áries, Leão e Sagitário

O Elemento Fogo é aquele que reconhece a vontade, inspira e parte para a ação. Possui vitalidade e deixa sua marca. A ele não agrada o mediano. Para o fogo, é necessário mostrar ao mundo seus talentos e feitos. Ele anima e aquece o que está ao seu redor. Os astros no elemento fogo agem conforme seu próprio querer e com muita expressividade.

Elemento Terra

Signos de Virgem, Touro e Capricórnio

O Elemento Terra delimita a ação dos astros com praticidade e pragmatismo. Os Planetas agem conforme a materialidade e a realidade, reconhecendo seus próprios limites e avançando pouco a pouco rumo aos seus objetivos. O tom é a busca pela segurança e estabilidade.

Elemento Ar

Signos de Gêmeos, Libra e Aquário

O Elemento Ar nos mostra que a vida pede jogo de cintura para estabelecer trocas com o meio que estamos inseridos. A mente e o raciocínio são fundamentais nesse sentido. O plano das ideias e dos ideais fica extremamente forte. Trata-se do pensamento em constante movimento.

Elemento Água

Signos de Câncer, Escorpião e Peixes

O Elemento Água faz com que reconheçamos nossos vínculos e traz o entendimento que estamos ligados pela emoção. A Água percorre um caminho mais discreto e profundo. Capta o ambiente, sente e nutre por meio da imaginação. É o cuidar, o estar junto ou até fundir-se às situações. Lidar com os medos e as inseguranças são características desse elemento.

Carência de cada Elemento no Mapa Astral

Quando mapas apresentam a falta do Elemento Terra, existe uma dificuldade para lidar com limites, concretizar e dar forma aos seus esforços.

Pessoas com carência do Elemento Água, podem ter uma personalidade mais desconectada de suas emoções e necessidades.

Na falta do Elemento Ar, a socialização e a leveza ficam prejudicadas e a comunicação corre o risco de ser unilateral.

A carência do Elemento Fogo é um sinal que astros pouco se esforçam na sua expressão e não fazem questão de aparecer. Ou seja: gera uma certa timidez e inibição em iniciativas. A ação e atitudes arrojadas ficam prejudicadas.

A verdadeira oposição entre os signos e seus elementos se dá entre Fogo (intuição) e Terra (sensação) e entre Ar (razão) e Água (emoção). Entenda mais aqui sobre elementos dos signos.

O que temos a aprender com os elementos na Astrologia

É importante compreender as funções dos planetas do nosso mapa e, assim, a forma como eles se manifestam de forma genuína.

Não acredito que devemos nos esforçar para nos tornar ou parecer com outro elemento. Mas sim, perceber e aprender modelos distintos e experimentar abordagens e atitudes diferentes.

Dessa forma, contribuímos com o nosso desenvolvimento pessoal e a nossa evolução em diferentes esferas da vida.

É válido dizer ainda que quando identificamos um elemento principal no nosso mapa, conhecemos apenas os primeiros tons. O real temperamento de cada um de nós está representado pelos planetas, suas posições e relação com os demais.

Leonardo Lemos

Astrólogo formado em Santos-SP. Ex-presidente da Central Nacional de Astrologia (CNA) e atualmente professor da Escola Regulus de São Paulo. Há 28 anos traduz os símbolos do céu através da Astrologia.

astrolleo@uol.com.br