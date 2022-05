Dia Mundial do Tarot: como o Tarot pode te ajudar no dia a dia

Sabia que 25 de maio é o Dia Mundial do Tarot? Anualmente, o meio aproveita o momento para incentivar a (re)descoberta das muitas faces do oráculo e tem até uma hashtag comemorativa: #WorldTarotDay. Aproveitamos a data para dar dicas de como o Tarot pode te ajudar no dia a dia.

Afinal, o Tarot ajuda a revelar o que precisamos saber sobre um momento, uma situação ou uma pessoa, definindo seu rumo ou a atitude mais prudente em relação ao que se quer saber. Conheça aqui os jogos de Tarot disponíveis no Personare.

O Tarot pode te ajudar…

…a saber seu futuro

Uso mais comum, a previsão é super procurada por quem curte ou tem interesse no Tarot – e, sim, ela funciona. As cartas podem ser consultadas para analisar as tendências para o dia, o mês, o semestre e até o ano.

O Tarot Mensal (experimente aqui), por exemplo, traz interpretações para quem deseja aproveitar os potenciais positivos do mês e se preparar para possíveis desafios. São três cartas que, mais do que dizer o que vai acontecer, mostram as possibilidades para que você possa tomar as melhores atitudes a partir de agora – e, sim, você com o Tarot você pode mudar o seu futuro.

…a tomar uma decisão

Muito além de prever o futuro, uma das melhores formas de usar o oráculo é para ter um encaminhamento. Mas não pense que é algo genérico ou passivo. A orientação no Tarot (saiba mais aqui) é um método que sugere ação, é um aconselhamento sobre como tomar melhores atitudes sobre uma pessoa específica ou uma circunstância.

Para isso, você pode jogar aqui o Tarot Direto. Nele, você sorteia apenas uma carta e lê um conselho objetivo para a sua questão. Diferente de um simples Tarot sim ou não, o Tarot Direto ajuda a encontrar o melhor caminho para a sua pergunta.

…a decidir seu futuro profissional

Falamos sobre previsões e orientações diversas, mas o Tarot também pode te ajudar com pontos específicos, como o seu futuro profissional. Basta jogar aqui o Tarot Semestral e conferir o que diz a 10ª carta, que revela as tendências profissionais e suas possibilidades de trabalho para os próximos seis meses.

…a saber se a sua relação tem futuro

O Tarot e o Amor (experimente aqui) dá uma ampla visão do seu relacionamento amoroso. Além disso, o Tarot fornece dicas e conselhos direcionados para a sua questão.

E se você fizer o jogo focado em saber o futuro do seu relacionamento existente, o Tarot e o Amor revelará a Carta Extra, onde você vê o que a pessoa que você ama sente por você e qual tipo de amor ela sente.

