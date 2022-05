Horóscopo mensal: as previsões para os signos em junho de 2022

Junho vem chegando junto com o tão esperado fim de Mercúrio retrógrado – que vai ser logo no dia 3. Mas o mês também será positivo com o alinhamento entre os planetas Marte e Júpiter, que pode ser favorável em uma área específica da vida de cada signo.

Confira a seguir o que os Astros reservam para este mês – lembrando sempre de olhar principalmente as previsões para o seu Ascendente (veja o seu aqui no Mapa Astral) e depois do seu signo solar.

Mas lembre-se que nem todos os trânsitos podem agir na sua vida com a mesma intensidade. Então corre aqui e veja seu Horóscopo Personalizado, que leva em conta todo o seu Mapa Astral.

ÁRIES

Junho é um dos meses de 2022 mais significativos para as pessoas do Signo de Áries. O planeta Marte, regente do signo, passará praticamente o mês inteiro ativando-o, algo que ocorre, em média, a cada dois anos. É um ciclo que fortalece imensamente a vitalidade ariana, dando um gás poderoso!

A primeira quinzena é especialmente poderosa devido ao alinhamento entre os planetas Marte e Júpiter, que estimula a realizar o que parecia impossível. O entusiasmo decorrente desse alinhamento impactará positivamente em todos os setores da vida das pessoas de Áries. Só cuide com a agressividade!

A última semana de junho é mais delicada nesse sentido, uma vez que Marte e Plutão estarão em ângulo tenso. Isso sinaliza perigos relacionados à violência, de modo que é preciso evitar confrontos verbais e físicos.

TOURO

Junho de 2022 é um período astrologicamente poderoso para as pessoas do Signo de Touro. O planeta Vênus, que rege o signo, transitará por ele até o dia 23, o que representa significativas melhorias na relação com o próprio corpo, incluindo hábitos alimentares, saúde e sexualidade.

Entre 7 e 23 do mês, o alinhamento entre Vênus e Urano tende a sugerir alguma instabilidade em questões afetivas. Não se trata de algo necessariamente negativo, mas as pessoas de Touro precisarão saber lidar com uma série de imprevistos.

Planos em comum tenderão a ser desafiados por acontecimentos de última hora. Embora não sejam impeditivos, poderão demandar novas estratégias e planejamentos. E se ficar em dúvida e quiser saber se vocês realmente combinam, faça aqui a Sinastria Amorosa.

GÊMEOS

Junho é o mês de aniversário da maioria das pessoas do Signo de Gêmeos, ou seja, é uma oportunidade de revisão e de renascimento. Então, a primeira coisa a ser feita é o seu mapa da Revolução Solar e verificar os pontos mais significativos para esse novo ano que se inicia.

Além disso, vale destacar que, a partir do dia 13, o planeta Mercúrio entra no signo de Gêmeos, seu regente natural. Esse trânsito favorece bastante a inteligência e a comunicação e é especialmente benéfico para tratativas comerciais.

A última semana do mês de junho de 2022 também é marcada pela entrada do planeta Vênus no Signo de Gêmeos, ressaltando as questões afetivas. As pessoas geminianas, em geral, se sentirão mais sensuais, sexuais e bonitas, o que aumenta a disposição sedutora e a confiança nas relações interpessoais.

CÂNCER

Junho é um dos meses mais desafiadores de 2022 no sentido profissional para as pessoas do Signo de Câncer. Marte e Júpiter alinham-se ao longo da primeira quinzena, o que poderá exigir uma disposição mais agressiva e assertiva no trabalho.

Se você é da parte canceriana que faz aniversário em junho, cheque aqui a sua Revolução Solar e veja quais serão seus desafios e suas oportunidades neste novo ano.

Neste mês, há algumas datas mais conflituosas, decorrentes da tensão entre a Lua e os planetas Marte e Júpiter. São elas: 1, 2, 9, 15, 16, 21, 22, 29 e 30 de junho. Nesses dias, ainda que conflitos sejam inevitáveis, a forma como se lida com eles é perfeitamente manejável. Às vezes, brigar é preciso!

LEÃO

Há diversas características astrológicas bastante diferentes envolvendo as pessoas do Signo de Leão ao longo do mês de junho de 2022. A primeira delas diz respeito ao fato de que Marte e Júpiter intensificam as batalhas ideológicas, e é esperado que as pessoas de Leão venham a experimentar muitas discussões de cunho filosófico, moral, religioso ou político.

No que tange ao trabalho, por outro lado, o trânsito de Vênus promete soluções diplomáticas para antigos problemas. Até o dia 23, as chances de alcançar um ponto de harmonia serão maiores às dos meses anteriores de 2022. No dia 3, Mercúrio abandona o movimento retrógrado e volta a ficar direto, o que é muito benéfico para que antigas conversas sejam retomadas e levadas adiante. Acordos, contratos, parcerias, tudo é favorável entre os dias 3 e 23 de junho.

A partir do dia 14, Mercúrio inaugura outro movimento, tornando-se especialmente forte no céu e favorecendo as pessoas de Leão no sentido de atrair amizades novas, sobretudo pessoas mais jovens, em um processo de apoio e benefícios recíprocos.

VIRGEM

Junho de 2022 tende a ser um mês bastante esclarecedor para as pessoas do Signo de Virgem na área profissional. A partir do dia 3, quando Mercúrio – regente desse signo – volta ao movimento direto, e as dúvidas tendem a se dissolver gradualmente, e será possível estabelecer metas concretizáveis de curto e médio prazo.

Já no dia 13, Mercúrio fica ainda mais poderoso e passa a favorecer pequenas mudanças profissionais na vida das pessoas virginianas. Quem já trabalha terá novas possibilidades muito boas. Quem está sem emprego verá uma luz a brilhar no fim do túnel, e mesmo que ela não signifique a extinção dos problemas, com certeza será um ótimo recomeço.

Até o dia 23, o trânsito do planeta Vênus favorece viagens, sobretudo as longas. Caso você tenha a possibilidade de viajar, ótimo. Se esse privilégio não lhe for possível no momento, aproveite os benefícios do ciclo para iniciar ou aprimorar o estudo de outra língua. Você terá ótimos avanços!

LIBRA

Junho de 2022 é um mês altamente significativo para as pessoas do Signo de Libra no que diz respeito a relacionamentos. Marte e Júpiter transitam em oposição a esse signo, assim, parcerias amorosas ou profissionais terão peso importante nesse momento, e é através dessas pessoas que Libra realizará as conquistas almejadas.

Marte em oposição a Libra é um tipo de trânsito astrológico que ocorre, em média, a cada dois anos e subtrai consideravelmente a energia vital das pessoas desse signo. Em termos de saúde e disposição física, haverá a percepção de que é preciso economizar, se poupar, descansar.

Os dias mais delicados serão 1, 2, 3, 9, 10, 15, 16, 21, 22 e 23 de junho. Nessas datas, o quanto Libra puder evitar desgastes, tanto melhor. Uma boa estratégia é não agendar nada de muito importante para esses dias. Para estar mais preparado para estes desafios, confira seu Horóscopo Personalizado.

ESCORPIÃO

Em junho de 2022, até o dia 23, o planeta Vênus formará oposição ao Signo de Escorpião, o que é muito bom para questões amorosas. Haverá uma abertura afetiva que inclina as pessoas desse signo a entender melhor o outro, o que favorece relações já existentes.

Aquelas pessoas de Escorpião que, porventura, estiverem solteiras terão um ciclo de boas oportunidades para encontros e paqueras, sobretudo nos dias 11 e 12 – que, por coincidência, é o dia dos namorados no Brasil – um ótimo momento para conferir o seu Mapa Sexual.

Também chama a atenção o fato de que o planeta Mercúrio, que, igualmente, está em oposição a Escorpião até o dia 13, sai do movimento retrógrado no dia 3. Deste modo, entre os dias 3 e 13 as pessoas de Escorpião perceberão que mal-entendidos recentes poderão ser superados. Questões de ordem burocrática tenderão a desemperrar.

O alinhamento de Marte e Júpiter, poderoso sobretudo nos primeiros quinze dias do mês, tende a sobrecarregar as pessoas de Escorpião de afazeres. Não é, por conseguinte, um período bom para tirar férias.

SAGITÁRIO

Em junho de 2022, a partir do dia 13, o planeta Mercúrio passa a fazer oposição ao Signo de Sagitário. Esse movimento astrológico favorece enormemente os diálogos, mas acima de tudo se configura como um ciclo importante que permite a flexibilização das certezas que as pessoas desse signo eventualmente carregarem consigo.

Discussões acaloradas – mas não violentas – tendem a ocorrer na segunda quinzena de junho, envolvendo sobretudo pessoas mais próximas (no amor, nos estudos ou no trabalho). Ouvir o que os outros têm a dizer nesse momento é fundamental.

A partir do dia 23, Vênus passa a se opor a Sagitário, aumentando as chances amorosas do signo. Para quem está solteiro, os últimos oito dias do mês são ótimos para namoros e paqueras em geral. Para quem já estiver acompanhado, esses dias favorecerão eventos íntimos. Convém aproveitar o momento para estimular o romantismo e o sexo na relação. Vale à pena mergulhar na sua sexualidade através do seu Mapa Sexual.

CAPRICÓRNIO

O mês de junho de 2022 aponta sobrecargas e risco de perda de vitalidade para as pessoas do Signo de Capricórnio, em decorrência de tensões envolvendo o planeta Marte. Isso tende a se refletir em questões domésticas e familiares, se manifestando na forma de pequenas desavenças e chateações nesse setor.

A partir do dia 22, a oposição do Sol a Capricórnio favorece acordos em diversos níveis de relacionamento. Seja no plano amoroso, no estudantil ou no profissional, as chances de harmonização serão maiores nos últimos nove dias do mês de junho, e mais especialmente nos últimos três dias do mês.

Bons resultados para questões de saúde tendem a ocorrer a partir do dia 13. Ótimo período, portanto, para iniciar algum trabalho de reorientação alimentar, atividades físicas, ou mesmo para tentar superar algum vício. Quer entender mais sobre tudo isso que está acontecendo em sua vida? Faça seu Horóscopo Personalizado.

AQUÁRIO

Graças às qualidades do planeta Vênus, junho tende a ser um mês predominantemente bom nas questões domésticas e familiares para quem é do Signo de Aquário. Até o dia 23, Vênus sugere bons resultados para as pessoas aquarianas que dedicarem algum tempo ao lar, às coisas da casa e também aos filhos e/ou aos pais.

O alinhamento dos planetas Marte e Júpiter na primeira quinzena do mês é excepcional para viagens rápidas ou passeios, sobretudo se envolverem pessoas queridas. O período também tende a ser muito bom para as pessoas de Aquário que estiverem envolvidas em estudos e pesquisas.

Contudo, o mês tende a apresentar sobrecargas e uma sensação de estar carregando o mundo nas costas para as pessoas de Aquário nascidas após o dia 15 de janeiro de qualquer ano. Para quem nasceu depois do dia 15 de janeiro, convém tomar cuidados especiais nos dias 5, 6, 18 e 25 de junho: nessas datas, não aceite assumir mais responsabilidades do que você já carrega.

PEIXES

Para as pessoas do Signo de Peixes, o mês de junho tende a ser bastante produtivo no que diz respeito a questões materiais. Marte e Júpiter alinhados na primeira quinzena estimulam ganhos financeiros e competitividade positiva, que alcança resultados bastante eficientes. Favorece também investimentos alternativos e atitudes ousadas em geral, contanto que tenham a ver com iniciativas profissionais e financeiras.

E tem mais: até o dia 23, o trânsito de Vênus favorecerá a comunicação, principalmente com colegas de trabalho ou de estudos. As qualidades harmoniosas de Vênus ajudarão as pessoas de Peixes a chegar a acordos que talvez fossem difíceis em outros tempos.

A partir do dia 13, o trânsito de Mercúrio é muito bom para mudanças envolvendo o ambiente doméstico. Ótimo, portanto, para quem deseja mudar de casa, ou mesmo fazer reformas nela, comprar ou vender objetos de uso doméstico, assim como tudo o que diga respeito a questões do lar.

Personare

A equipe Personare é formada por pessoas que estão em processo constante de conhecimento sobre si mesmas, sobre o mundo e sobre as relações humanas. Compartilhamos aqui conteúdos apurados junto aos nossos mais de 100 especialistas em diferentes áreas holísticas, como Astrologia, Tarot, Numerologia e Terapias.

