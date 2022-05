Mitos sobre Horóscopo e a verdade por trás delas

Muitas pessoas sabem seu signo solar e leem seu horóscopo diariamente. Algumas também sabem signos lunares e ascendentes. Talvez tenham usado os Astros para combinação amorosa e até para tomar (ou não) alguma decisão com base nos trânsitos planetários. Mas a verdade é que a Astrologia é muito mais profunda do que isso e, com a sua popularização, muitos Mitos sobre Horóscopo foram criados.

Pensando nisso, o Personare reuniu alguns dos equívocos mais comuns sobre Astrologia e te conta a verdade por trás dos mitos.

3 Mitos sobre Horóscopo e a verdade por trás deles

Mito 1: O Horóscopo é o principal papel da Astrologia

Verdade: Há muitos usos para a Astrologia além dos horóscopos.

Muita gente pensa que a Astrologia é usada apenas para criar horóscopos e ditar previsões para as pessoas. O Horóscopo é, sim, uma das possibilidades – principalmente se você conferir o seu Horóscopo Personalizado (veja aqui), que compara o seu Mapa de Nascimento (Mapa Astral) com os trânsitos astrológicos vigentes.

Mas, na verdade, qualquer coisa pode ter um Mapa Astral – um país, uma empresa, seu cachorro, seu relacionamento, seu aniversário, etc. E cada leitura pode ser direcionada para um objetivo específico, e todos têm como foco o autoconhecimento, para você se conhecer melhor e tomar melhores decisões.

mapa do instante do seu aniversário com tendências para o seu novo ano (Revolução Solar) talentos e vocações para desvendar seu perfil profissional (Mapa Profissional) combinação amorosa entre o mapa astral de duas pessoas (Sinastria Amorosa) análise sobre como você vive o sexo e o prazer (Mapa Sexual)

Mito 2: Seu mapa natal permanece o mesmo, o que significa que você não muda nunca.

Verdade: Seu mapa natal te ajuda a mudar.

Sim, o seu mapa natal ou mapa astral usado na leitura do Horóscopo é uma fotografia do céu do momento em que você nasceu e permite revelar as características mais poderosas da sua identidade, de acordo com a posição dos planetas no exato momento de nascimento.

O Mapa Astral não tem validade e não muda com o passar do tempo, uma vez que o posicionamento dos astros no céu no momento do seu nascimento sempre será o mesmo.

Mas você pode pegar essas informações e mudar a você mesmo. O mapa vai te ajudar no entendimento de quem você é, do que é importante para você, como você lida com suas emoções, além de revelar suas áreas de dificuldade e habilidades a serem desenvolvidas.

Além disso, todos nós passamos por ciclos planetários, como o Retorno de Saturno e as Revoluções Solares, alguns dos mais conhecidos, que representam mudanças na vida de cada pessoa. Você pode estudar Astrologia, consultar astrólogos ou acompanhar aqui seu Horóscopo Personalizado para ficar sabendo dos seus ciclos astrológicos.

Mito 3: Horóscopos são aleatórios e genéricos.

Verdade: Horóscopos personalizados são mais precisos.

Quem lê o horóscopo geralmente procura previsões para o seu signo solar. Isso ocorre desde o início do século XX, a partir dos movimentos de popularização da Astrologia (entenda mais aqui sobre a origem do horóscopo), porque o signo solar é o posicionamento mais fácil para que qualquer consiga saber, sem precisar realizar nenhum cálculo matemático complicado demais.

Basta saber o dia e o mês em que ela nasceu. Mas o fato de o signo solar ser mais conhecido do que o signo lunar ou do que o ascendente, por exemplo, não tem nada a ver com uma suposta “maior importância” do signo solar, e sim com uma maior facilidade da informação.

Portanto, olhar as tendências apenas para o seu signo solar, pode, eventualmente, levar a uma análise mais genérica – porque você é, na verdade, todo o seu mapa astral.

Por outro lado, o horóscopo que leva em conta todo o seu mapa astral junto com os trânsitos astrológicos que estão ocorrendo no momento será muito mais preciso. Este é o papel do Horóscopo Personalizado.

