Previsões Astrológicas de 23 a 29 de maio de 2022

Se engana quem pensa que a semana de 23 a 29 de maio de 2022 vai ser tranquila. As Previsões Astrológicas indicam potencial para grandes tensões internacionais e crises pessoais, devido a Vênus em quadratura com Plutão.

Por outro lado, nesta semana também quando ocorre o excelente ingresso de Marte no seu signo de domicílio, Áries, renovando forças e energia e semeando começos pelas próximas semanas.

Além disso, Mercúrio segue retrógrado durante toda a semana. Leia a seguir todas as contradições dos Astros dos próximos dias, mas lembre-se que nem tudo vai acontecer com você. Para saber como os trânsitos vão agir no seu Mapa Astral, veja aqui o seu Horóscopo Personalizado.

Sol e Júpiter: otimismo e vitalidade

Até sexta-feira (27), o Sol está em um ótimo aspecto com Júpiter, contato que traz uma visão ampla e otimismo. É como se ficássemos mais “solares”, de alguma forma confiantes.

Busque estímulos e pessoas que lhe ajudem a expandir horizontes! Pois haverá boa disposição e vitalidade ao longo da semana.

Mercúrio retrógrado segue durante toda a semana

Como os fãs da Astrologia sabem, Mercúrio está retrógrado até 3 de junho, o que significa que podem ocorrer mais falhas e contratempos no dia a dia. Veja aqui dicas para lidar com Mercúrio retrógrado.

A parte boa é que, na maior parte da semana, este Astro esteja bem aspectado, fazendo um sextil com Marte até quinta-feira (26), o que nos ajuda a sermos mais objetivos no dia a dia e a agilizar assuntos.

Mercúrio também começa um bom aspecto com Plutão, presente na semana toda, que empresta argúcia e perspicácia ao plano mental, com potencial de conseguirmos ver além das aparências. Colabora para se ter mais cuidado e meticulosidade e também uma habilidade mais estratégica nas comunicações.

Na quinta-feira (26), Mercúrio também faz um contato fluente com Netuno, o que incrementa a intuição e é favorável para a imaginação, meditações e visualizações.

Contudo, é também a partir deste dia que ele começa uma tensão com Saturno, podendo indicar algumas preocupações a partir de notícias, tarefas e obrigações mais chatas e travas, o que vai requerer paciência.

A dica é evitar reclamação e resistência excessivas e tentar ser resiliente. Este aspecto tende a reforçar os contratempos de Mercúrio retrógrado depois de dias mais fluentes até a metade da semana.

Possibilidade de tensões internacionais

Vênus está em sextil com Saturno até a quinta-feira (26), aspecto que traz certa estabilidade para contatos, relacionamentos e finanças.

Porém, este sextil passa a funcionar junto com um aspecto tenso de Vênus com Plutão de terça-feira (24) a domingo (29), e tende a se sobrepor a ele. Com isso, podem ocorrer crises diplomáticas internacionais, protestos e situações tensas.

Por estes dias, podem ser anunciados falecimentos de pessoas famosas e separações inesperadas de celebridades.

Crises em relacionamentos e radicalismos

Na vida privada, também vai haver chance de crise em relacionamentos ou com pessoas próximas. Quando um familiar é hospitalizado, mesmo que saia logo do hospital, isto é um tipo de crise.

E, da mesma forma que no âmbito coletivo, pode-se ter notícias de falecimentos de pessoas ou animais que já estavam debilitados.

Relações que não vão bem podem ficar ainda mais tensas, com disputas de poder e desentendimentos. Se é o seu caso, observe se há espaço para o diálogo ou se é melhor não estender discussões improdutivas , procurando dar espaço.

Além disso, não vai ser prudente, neste momento, bater de frente com alguém que detenha mais poder. Agora, se houver chance de um bom diálogo, talvez algum assunto difícil venha a emergir e pedir para ser trabalhado.

O gatilho para crises também pode acontecer por outros motivos, como preocupação financeira, questões de ordem afetiva para quem vem estando só há algum tempo, etc.

É bom lembrar que crises nem sempre são negativas, pois muitas vezes elas nos tiram da inércia e nos mobilizam a fazer algo a respeito de assuntos que, de fato, precisam de uma nova direção.

Do ponto de vista prático, esta não é uma boa semana para compras e investimentos, podendo também ter situações coletivas mais complicadas neste sentido, além de possibilidade de gastos inesperados de maior porte.

Por fim, há maior chance de perigo e violência urbanos, então tenha mais atenção.

Vênus em Touro: depois da tempestade, a bonança

Vênus sai de Áries e ingressa em Touro no sábado (28). O trânsito de Vênus em Áries, como qualquer posicionamento astrológico, tem suas vantagens, como independência e dinamismo.

Mas também suas desvantagens, e uma delas é promover, quando já há esta tendência, o individualismo e o egoísmo exacerbados, dificultando que duas ou mais partes se entendam. O auge disso vai ser nesta semana, com a tensão de Vênus com Plutão.

O trânsito de Vênus por Touro (de 28 de maio a 22 de junho) costuma ser mais pacífico e tranquilo para as relações. Além de tudo, Vênus, que está à vontade com este signo, por regê-lo, fica mais sensual durante esta passagem.

Touro é o signo dos cinco sentidos e esta Vênus taurina quer aproveitar a vida, curtir, descansar, comer bem, ganhar e fazer massagens, desfrutar de uma boa companhia. As finanças, que podem sofrer um baque nesta semana, podem se recuperar ao longo de junho.

Marte ingressa em Áries na terça-feira

Esta semana já começa em fase minguante (veja aqui o calendário lunar 2022), que está associada a finalizações.

Marte, contudo, inaugura um ciclo de cerca de dois anos ao entrar no primeiro signo do zodíaco e domicílio dele, na noite de terça-feira (24). E ele “entra com tudo” ao ficar conjunto ao gigante Júpiter.

Nesta combinação, há muita força, ímpeto, gás e energia. Marte em Áries, ainda mais amplificado por Júpiter, faz jus ao mote “quem sabe faz a hora, não espera acontecer”, dando início a um período, que vai até 5 de julho, de aumento de audácia e iniciativa.

Todavia, este aspecto, neste momento, pode ter dois funcionamentos com a quadratura Vênus/Plutão atuando, o contato mais tenso da semana.

Por um lado, pode aumentar o lado autoritário, superconfiante e esmagador de líderes que já estejam alinhados com isto. Nos relacionamentos, pode ser que um queira ser mais forte ou potente do que o outro, em uma verdadeira disputa ariana de forças. Mal usada, a conjunção amplifica a impulsividade, o pavio curto e a agressividade.

De outro lado, para as pessoas que talvez não confiem muito em si mesmas, este aspecto instiga confiança.

Ou seja, Marte/Júpiter é um aspecto de grande força, mas é preciso saber como utilizá-lo, pois tanto pode ser a força cega e bruta, quanto uma força direcionada que impulsiona a busca e a descoberta de novos horizontes, permeando o mês de junho.

Vanessa Tuleski

Vanessa Tuleski dá consultas astrológica-terapêuticas pessoalmente e online. É autora do ebook “Signos astrológicos – as doze etapas para a auto-realização”. Trabalha com o Iluminare, terapia que acessa o inconsciente e que tem seus fundamentos no Xamanismo. É idealizadora do curso Alimentação no Mapa Astral no Personare.

vanessatuleski@gmail.com