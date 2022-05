O que deixa seu filho feliz? Conheça o número de motivação da criança

O que deixa seu filho feliz? Toda família quer saber o que pode impulsionar a felicidade dos pequenos. Na Numerologia, o Número de Motivação revela não somente o que cada filho gosta, como também mostra as estratégias que ajudarão as mães a lidarem melhor com eles e deixá-los cada dia mais apaixonados pela vida.

O que deixa seu filho feliz

Aqui no Mapa Infantil você pode descobrir o Número de Motivação de seu filho. Cada número tem uma simbologia que pode te ajudar a a motivarem a criança no cotidiano e fazê-la ainda mais feliz.

A seguir, veja o que deixa seu filho feliz segundo o Número de Motivação dele.

Número de Motivação 1

Esse filho quer ser considerado precoce, um “gênio”. Para isso, valorize as ideias diferentes que borbulham na mente dele, especialmente quando ele propõe uma brincadeira nova. Elogie sua criatividade, considere-o único, diferente, especial. E também estimule sua liderança nata, orientando-o a ser saudavelmente competitivo.

Número de Motivação 2

Esse filho almeja ser reconhecido por ser carinhoso, companheiro e bem educado. Sua habilidade em unir a família e gostar de ver um clima de harmonia, sem brigas, entre todos, merece ser elogiada.

Número de Motivação 3

Esse filho é a luz que brilha e derrete os corações daqueles ao seu redor. Porque tem uma capacidade de aquecer o coração dos familiares com seu sorriso, seu humor, seu lado brincalhão. Precisa de muita atenção e aprovação para aumentar a confiança em suas habilidades comunicativas e expressivas.

Número de Motivação 4

O lado sério, responsável e preocupado desse filho com os familiares merece reconhecimento da mãe. Esse filho tem a capacidade de ser justo, observando os vários lados de cada ponto de vista. Para vencer a indecisão e apresentar suas ideias precocemente articuladas, o apoio materno será essencial.

Número de Motivação 5

Esse filho quer espaço para continuar expressando esse seu jeito bastante curioso e alegre. Tem a habilidade de se relacionar com parentes e coleguinhas dos mais variados estilos e idades. Essa versatilidade, portanto, merece ser valorizada para que o pequeno continue alegrando a mamãe com sua saudável liberdade.

Número de Motivação 6

Esse filho gosta de cuidar e de se dedicar aos irmãos, parentes e amiguinhos. Ele valoriza bastante a união e a harmonia familiar e social. Por isso, seu jeito cuidadoso e diplomático deve ser valorizado, deixando-o alegre e alegrando, ao mesmo tempo, a sua mãe.

Número de Motivação 7

Esse é um filho que guarda muitos segredos e tem um lado bem emotivo que merece ser compreendido pela mãe. Demonstrando confiança e abertura para que expresse seus sentimentos, ele ficará muito feliz. E alegrará, consequentemente, a mãe dele.

Número de Motivação 8

Esse filho tem uma maturidade precoce, gostando de assumir certas responsabilidades. Também tem autoridade que merece ser reconhecida. Valorizar as opiniões contundentes dele e seu jeito responsável o deixará muito satisfeito.

Número de Motivação 9

Eis uma criança que desde cedo surpreenderá a todos com conselhos para o papai, a mamãe e os irmãozinhos. Gostará também de ajudar, ser útil e se doar em prol dos familiares. Esse comportamento compassivo e amoroso merece ser elogiado, pois ficará feliz ao ver os adultos ouvirem o que tem a dizer, bem como em receberem seus gestos prestativos.

Assim, valorizando e estimulando o que tanto alegra o filho, as mães também poderão ficar contentes. Afinal, para essa figura tão especial não tem presente melhor do que ver os olhos dos filhos brilharem de alegria por estarem felizes.

Yub Miranda

Numerólogo, astrólogo e tarólogo. Formado em Filosofia pela PUC/MG (1996-1999), desde pequeno é empenhado em compreender a alma humana. Sua busca por encontrar sentido na vida ficou muito intensa a partir dos seus 19 anos, quando peregrinou por diversas religiões, grupos espiritualistas e crenças. Sempre gostou muito de escrever. É uma forma de transmitir o que pesquisa, experimenta e compreende. Publicou os ebooks Astrologia para Todos, Saturno: como superar seus medos e realizar seus sonhos, Plutão: da humilhação e impotência aos grandes feitos, Previsões com os 22 Arcanos Maiores do Tarô. Hoje, com mais de 30 anos de profissão, além de ser autor das análises de Numerologia do Personare e dos verbetes na seção de INTERPRETAÇÃO DE SONHOS do portal, ministra cursos online de Astrologia, Numerologia e Tarot. Também faz atendimentos por Skype (consultas de astrologia) e via email (intepretações por escrito nas consultas de numerologia e de tarô).

yubmiranda@yahoo.com.br