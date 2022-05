Sexo no frio: veja 5 dicas para esquentar o clima na cama

A queda das temperaturas está afetando a vida de grande parte dos brasileiros. Além das alergias e doenças respiratórias, a onda de frio também pode esfriar as coisas debaixo do edredom. Se você quer melhorar as coisas por aí, veja a seguir as dicas para esquentar o clima na cama.

Afinal, fazer sexo garante bem-estar e oferece diversos benefícios, como melhora do sono e da aparência, combate ao estresse, diminuição da fome e até proteção contra gripes. Portanto, mesmo no frio, vale a pena manter as cobertas aquecidas.

As dicas a seguir são da terapeuta especializada em sexualidade e saúde ginecológica do Personare Roberta Struzani.

5 dicas para esquentar o clima na cama

1. Tempere bem a comida

Na hora de cozinhar, aposte na pimenta para esquentar o seu prato e o clima com a pessoa parceira. O tempero aumentará o débito cardíaco, ou seja, o volume de sangue que é bombeado para o coração e para o corpo. Isso oferece mais disposição e irriga melhor a região dos genitais, promovendo mais sensibilidade e prazer. Veja aqui mais sobre alimentos afrodisíacos.

2. Abuse do chocolate

O chocolate, além de combinar com os dias frios e agradar o paladar, também pode dar uma ajuda e tanto na libido. Ao ser consumido, o doce libera endorfinas, substâncias que causam sensação de prazer e ajudam a relaxar.

Em muitos casos a baixa libido é decorrente do estresse, então nada melhor do que contar com a ajuda do chocolate para acalmar a ansiedade ou a irritação. Aqui você encontra mais benefícios do cacau comprovados pela ciência.

3. Chá de gengibre de dia, vinho à noite

Para esquentar o corpo logo pela manhã ou no final da noite, experimente tomar um chá de gengibre, que pode ser preparado com uma pitada de mel. A raiz é estimulante e pode aumentar a libido.

À noite, seja só ou acompanhado, crie o hábito de beber um gole de vinho. A bebida possui uma resverotrol, que ajuda a aumentar a produção de estrogênio no corpo da mulher, proporcionando irrigação da região vaginal. Isso faz com que o local fique mais lubrificado, permitindo uma maior sensibilidade e diminuindo a possibilidade de desconforto ou dor durante a relação.

4. Não fuja da academia

O exercício físico – principalmente do tipo aeróbico – é altamente recomendado para aumentar a libido, pois gera aumento do débito cardíaco, maior irrigação da região genital feminina e produção maior de endorfina – hormônio do prazer, além de aumentar a autoestima e a autoconfiança, que costumam oferecer o incentivo que as pessoas precisam para buscar o sexo.

Para garantir ainda mais o prazer no sexo no frio, vale realizar um exercício para aumentar o metabolismo na vagina (saiba como aqui). Assim, está região será irrigada e terá mais oxigenação local e sensibilidade.

5. Olhe seu Mapa Sexual

Para além do frio, como você vive o sexo? A resposta está no seu mapa sexual, uma análise sobre Sexo e Astrologia que revela seu universo de sexualidade e prazer.

Se você não fez ainda, faça aqui sua versão gratuita do Mapa Sexual e conheça mais sobre o seu universo de emoções, fantasias e tesão. Assim, você poderá estimular sua libido e viver com mais profundidade o seu prazer. E, claro, também pode fazer o mapa da pessoa parceira se quiser entendê-la e saber como agradá-la melhor também.

+ Saiba tudo sobre o seu jeito ser, desafios e potenciais. Faça o seu Mapa Astral aqui e leia uma amostra grátis.

+ Descubra oportunidades e desafios de Abril a Junho de 2022 nas suas Previsões Numerológicas, leia agora sua amostra grátis.

+ Quer mais previsões para o seu dia? Aqui tem um horóscopo gratuito baseado em todo o seu Mapa Astral, leia agora!

+ Tarot: tire 13 cartas e descubra o que pode rolar na sua vida nos próximos seis meses. Jogue agora!

Personare

A equipe Personare é formada por pessoas que estão em processo constante de conhecimento sobre si mesmas, sobre o mundo e sobre as relações humanas. Compartilhamos aqui conteúdos apurados junto aos nossos mais de 100 especialistas em diferentes áreas holísticas, como Astrologia, Tarot, Numerologia e Terapias.

conteudo@personare.com.br