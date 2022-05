Sol em Gêmeos 2022: como todos os signos podem aproveitar o período

A entrada do Sol em Gêmeos em 2022, exatamente às 22h22min do dia 20 de maio, marca o início da temporada do primeiro signo de Ar e mutável do zodíaco. Durante a temporada geminiana, que vai até as 6h13min do dia 21 de junho ( veja aqui o calendário astrológico 2022 completo! ), estaremos todos nós (de todos os signos) sob a ação de Gêmeos, independentemente de qual seja o nosso signo solar.

Gêmeos é um signo que representa a racionalidade que se abre a mudanças, pois aprende nas trocas. É regido por Mercúrio, por isso essa temporada nos dá espaço para focar na nossa comunicação, em aprender um pouquinho de tudo, em vencer na vida usando jogo de cintura e tentar sermos mais espertos que nossos problemas.

É um bom momento para sair da rotina, alimentar nossa mente de conhecimento, botar o papo em dia e aproveitar para fazer contatos proveitosos enquanto fazemos isso.

Mas o perigo nessa temporada é o excesso de racionalização, começar a fazer mil coisas novas ao mesmo tempo e achar que vamos dar conta de tudo, mas acabar não fazendo nada com foco. Com isso, podemos perder tempo com coisas triviais e fofocas, e as alterações de humor que acabam trazendo uma certa instabilidade nas trocas.

Durante essa temporada, o planeta que representa as características geminianas, Mercúrio, entrará em retrogradação (movimento que começou em 10 de maio e vai até 3 de junho). E como ele estará em Touro, precisaremos repensar sobre como lidamos com nossas teimosias.

Além de ficar de olho aqui no seu Horóscopo Personalizado, invista nas dicas a seguir para aproveitar o melhor da temporada de Sol em Gêmeos em 2022. Depois, veja como cada signo pode tirar o melhor desse período.

Como podemos aproveitar a temporada geminiana

Crie oportunidades de comunicação! Você pode unir o útil ao agradável aproveitando para melhorar suas habilidades enquanto coloca suas ideias e aprendizados no mundo. Aprenda a ouvir mais e melhor! O ato de se comunicar só é completo se conseguimos falar e também ouvir. Por isso demonstre mais interesse com os problemas das outras pessoas, pergunte, esteja presente nas conversas, deixe o celular de lado para ter trocas mais ricas. Faça um curso, aprenda coisas novas! Se matricule naquele curso que você estava pesquisando, procure aulas de graça na internet. Você pode até tentar aprender algo fora da sua área de atuação, apenas pelo prazer do conhecimento.

Como cada signo pode aproveitar Sol em Gêmeos 2022

Assim como todos os trânsitos e aspectos astrológicos, Sol em Gêmeos 2022 pode atuar de forma diferente na vida de cada um de nós – mesmo que você não seja desse signo.

Veja a seguir dicas para você aproveitar o período da melhor forma. Para isso, olhe para o seu Signo Solar, mas, principalmente, o seu Signo Ascendente, que você pode conferir aqui no seu Mapa Astral .

ÁRIES

Se você tem Ascendente em Áries, o Sol em Gêmeos ilumina a área da sua vida que fala sobre sua comunicação, seus pensamentos, irmãos, parentes, educação primária, pequenos trajetos e religiosidade prática. Se você tem o Sol em Áries, o Sol em Gêmeos 2022 faz o que chamamos de aspecto fluido – sextil – com o seu Sol, o que significa que você se beneficia desse período. Se você tiver irmãos e houver alguma conversa guardada, aproveite para tê-la. Se houver coisas divertidas e leves que vocês possam fazer juntos para melhorar a qualidade da relação de vocês, esse é o momento! É importante também avaliar sua comunicação e performance nas mídias sociais, pensando se você tem, de fato, usado esses canais de uma forma inteligente e estratégica. Se você depende das mídias sociais em algum nível, esse é um bom momento para fazer cursos sobre estratégias de marketing e comunicação para aproveitar ao máximo o alcance da sua influência.

TOURO

Se você tem Ascendente em Touro, o Sol em Gêmeos 2022 ilumina a área da sua vida que fala sobre dinheiro, valor pessoal, bens materiais, conforto e investimentos. Se você tem o Sol em Touro, aproveite para trazer um pouco mais de leveza e adaptabilidade para sua essência. Esse é um dos melhores momentos do ano para você buscar oportunidades abundantes e de segurança financeira (principalmente para quem tem Ascendente em Touro). Você pode enviar seu currículo para locais em que sonha em trabalhar, buscar possibilidades de promoção onde está, ou um salário mais competitivo – focando sempre, claro, em um meio de trazer mais flexibilidade e usar mais da sua inteligência e comunicação na sua vida financeira. Gêmeos na casa do dinheiro precisa ter cuidado para não gastar com coisas demais e acabar desorganizando as finanças. Que tal estudar mais sobre gestão financeira, poupança, investimentos, ou buscar conhecimento sobre como perder crenças limitantes relacionadas a não conseguir se planejar e aproveitar esse momento para fazer seu dinheiro render o máximo possível e aos poucos, com um planejamento gradual. Pode ser interessante também investir em cursos de outras línguas, comunicação, etc., para enriquecer o seu currículo.

GÊMEOS

Se você tem Ascendente em Gêmeos, o Sol ilumina a área da sua vida que fala sobre o corpo físico, sua personalidade exterior, como as pessoas te percebem e sua autoimagem. Se você tem o Sol em Gêmeos, você está na temporada do seu Retorno ou Revolução solar, que é um retorno às suas origens. A sugestão é fazer aqui a leitura da sua Revolução Solar gratuita aqui! Coloque bastante foco em atividades no seu dia a dia para que você possa expressar seu lado comunicador, alegre e inteligente. Reflita sobre como sua imagem está alinhada com a energia de Gêmeos, mas cuidado com excessos: busque perceber se você não é uma pessoa que fala demais, principalmente sobre si. Aprenda a ouvir. Esse período pode ser interessante para fazer terapia (veja uma lista de opções aqui) ou cursos voltados para autoconhecimento e autoestima, ou buscar outras ferramentas focadas nessas áreas. Cuide da saúde do seu corpo, faça atividades físicas que sejam divertidas e interessantes, coloque seus check ups médicos em dia.

CÂNCER

Se você tem Ascendente em Câncer, o Sol em Gêmeos ilumina a área da sua vida que fala sobre seu inconsciente, sonhos, sacrifícios, isolamento, medos e inimigos ocultos (pessoas e situações que podem te trazer alguma perda ou limite, mesmo não intencional), possíveis vícios e empatia. Se você tem o Sol em Câncer, essa é a temporada para trazer mais racionalização ao seu lado sensível. Essa pode ser uma ótima temporada para trabalhar a autossabotagem (veja dicas aqui), que pode vir na forma de medo de assustar as pessoas ao seu redor ao se abrir. Aprenda a se expressar de uma maneira segura. Terapias energéticas e alternativas como a hipnoterapia podem trazer efeitos positivos para melhorar sua concentração. Fazer uma viagem solo ou trazer mais o hábito da meditação pode ajudar a se equilibrar e curar padrões inconscientes, essa temporada pede um tempo consigo para refletir.

LEÃO

Se você tem Ascendente em Leão, o Sol em Gêmeos ilumina a área da sua vida que fala sobre suas amizades, justiça social, grupos e persona sociais, planejamentos para o futuro e os frutos do seu propósito. Se você tem o Sol em Leão, o Sol em Gêmeos faz o que chamamos de aspecto fluido – sextil – com o seu Sol, o que significa que você se beneficia desse período. Esse pode ser um ótimo momento para formar ou participar de grupos que se organizam no sentido de trazer algum impacto positivo para a sociedade. Seus amigos podem se organizar para trazer ações afirmativas através das mídias sociais ou grupos de apoio através de rodas de conversa. Converse com seus amigos e peça dicas sobre comunicação, mas cuidado para não se perder em fofocas e excessos. Proponha mais debates saudáveis sobre as questões político-sociais que são importantes para você.

VIRGEM

Se você tem Ascendente em Virgem, o Sol em Gêmeos ilumina a área da sua vida que fala sobre seu propósito, carreira, status social, autoridades e progenitor que ensinou limites. Se você tem o Sol em Virgem, o Sol em Gêmeos faz o que chamamos de aspecto tenso – quadratura – com o seu Sol, o que significa que você tem um aprendizado importante nesse período. Fazer cursos ou treinamentos sobre liderança, comunicação, carreiras com propósito, gestão de carreiras ou como ter mais sucesso podem te motivar e trazer transformações valiosas. Fazer a leitura completa do seu mapa astral natal focando na sua carreira ou propósito ( faça aqui o seu Mapa Profissional ), ou um teste vocacional será igualmente enriquecedor. Sua carreira pode se impulsionar nesse período: fique de olho em oportunidades de dar palestras e ensinar, explorar a sua comunicação e marketing e habilidades nas relações e redes de contato.

LIBRA

Se você tem Ascendente em Libra, o Sol em Gêmeos ilumina a área da sua vida que fala sobre ensino superior, sua verdade interna, filosofia de vida, justiça, ética, espiritualidade, religião e grandes viagens. Se você tem o Sol em Libra, o Sol em Gêmeos faz o que chamamos de aspecto fluido – trígono – com o seu Sol, o que significa que esse é um momento bem favorável para a sua essência. Esse pode ser um ótimo período para fazer ou planejar uma viagem internacional, e se você conseguir ir para um lugar para treinar outras línguas, estará mais alinhado ainda. De uma maneira geral, ter algum contato com manifestações de espiritualidade e filosofias de vida pode acrescentar muito. Como Gêmeos fala sobre comunicação, aproveite para acessar oráculos ou aprender/ensinar sobre o assunto. Experimente aqui o Tarot Mensal, que dá dicas para o seu mês. Se houver processos jurídicos agarrados, procure as partes envolvidas, pois as burocracias podem desagarrar. E por fim, se você não estiver estudando no momento, esse é um ótimo período para voltar, e se você estiver, há uma grande abertura para organizar seus estudos e colocar os temas em dia. Foque na sua comunicação.

ESCORPIÃO

Se você tem Ascendente em Escorpião, o Sol em Gêmeos 2022 ilumina a área da sua vida que fala sobre o valor do outro e valor compartilhado, crises, encerramentos, transformações, heranças, morte, sombras, sexualidade como um valor compartilhado, poder ou um assunto tabu. Se você tem o Sol em Escorpião, o Sol em Gêmeos te ajuda a trazer mais adaptabilidade e flexibilidade para o seu lado que, às vezes, é muito 8 ou 80. A sugestão é que você entenda o quanto pode estar agravando suas crises e inseguranças entrando na energia de comparação com outras pessoas, principalmente quando falamos do alcance da sua comunicação. Esse é um ótimo período para, através do diálogo, definir melhor os papéis nas relações interpessoais que você participa. Rever divisão de contas e lucros, etc. Se você for uma pessoa que mora sozinha, pode ser interessante fazer um trabalho terapêutico sobre sua relação com suas sombras, e como você tem usado sua comunicação para expressá-las ou escondê-las. Você pode passar por encerramentos e conclusões de ciclos, aproveite para refletir sobre como você tem feito isso de uma maneira tranquila e como usar isso para renascer ainda melhor.

SAGITÁRIO

Se você tem Ascendente em Sagitário , o Sol em Gêmeos ilumina a área da sua vida que fala sobre seus relacionamentos e parcerias, e inimigos declarados. É super indicado para você fazer o seu Mapa Sexual (é só clicar aqui!) . Se você tem o Sol em Sagitário , o Sol em Gêmeos faz o que chamamos de aspecto tenso – oposição – com o seu Sol, o que significa que você tem um aprendizado importante nesse período. Se você estiver em um relacionamento amoroso, planeje momentos que vocês possam fazer coisas divertidas, como sair para conversar, encontrar amigos, socializar, sair da rotina, ou até estudar algo juntos, como por exemplo, Comunicação Não Violenta ou as 5 Linguagens do Amor. E se você não estiver em um relacionamento, é o melhor momento para entender o que essa área significa para você: o quanto essa ideia levar as coisas com mais simplicidade, encarar a rotina e suas coisas corriqueiras, a necessidade de conversar sobre elas, regar o relacionamento no dia a dia e nas coisas pequenas pode estar trazendo medos à tona. Se houver alguma relação que está sendo desafiadora no sentido de haver arrogância intelectual, embates sobre ideias, excesso de alterações de humor, desafios nos diálogos, tente dar espaço para interagir com calma.

CAPRICÓRNIO

Se você tem Ascendente em Capricórnio, o Sol em Gêmeos ilumina a área da sua vida que fala sobre trabalho, rotina e saúde. Se você tem o Sol em Capricórnio, essa temporada ajuda a aprender a levar as coisas mais na brincadeira, não levar a vida e a si mesmo tão a sério. A sugestão é que você coloque alguma prática diária que te ajude a ter mais diversão, leveza, melhorar sua comunicação com as pessoas à volta e ter uma rotina possível de estudos para que você continue sempre aprendendo. Veja aqui florais e óleos essenciais para encarar a vida com mais leveza. Como Gêmeos é o signo da multiplicidade, apesar da sua personalidade disciplinada, você pode se perder no planejamento ao tentar fazer coisas demais. Reveja sua agenda e avalie se tudo que você planejou é mesmo possível de se realizar com o tempo disponível ou se você simplesmente tem se proposto a fazer mais coisas do que é possível e se frustrado com a autocobrança depois. Faça check ups, cuide da sua rotina, faça atividades que alimentam sua mente de um jeito positivo, leia livros que te motivam.

AQUÁRIO

Se você tem Ascendente em Aquário, o Sol em Gêmeos ilumina a área da sua vida que fala sobre autoexpressão, criatividade, filhos, lazer e prazer, criança interior. É super indicado, para você, fazer aqui o seu Mapa Sexual . Se você tem o Sol em Aquário, o Sol em Gêmeos faz o que chamamos de aspecto fluido – trígono – com o seu Sol, o que significa que esse é um momento bem favorável para a sua essência. Esse é um ótimo momento para entender as situações na sua infância que afetaram sua criança interior no sentido de ter liberdade para se expressar e falar o que pensa, se sentir inteligente, capaz de ter uma boa autoestima intelectual e que pode aprender coisas novas com facilidade. Veja aqui como acolher sua criança traz força e confiança para a vida adulta. Sua relação com prazer e sua autoestima também se reforçam. Pode ser interessante parar para analisar o quanto o excesso de preocupações com o coletivo podem estar atrapalhando seu descanso, e ter momentos que você simplesmente consegue parar para conversar com as pessoas que gosta. Procure encontrar com seus amigos, estudar e ler coisas que te interessam. Se você deseja começar um projeto, fazer atividades que ressaltem sua criatividade e focar na relação com prazer e também com filhos, esse é o momento!

PEIXES

Se você tem Ascendente em Peixes, o Sol em Gêmeos ilumina a área da sua vida que fala sobre seus progenitores ou a pessoa que te nutriu, família, lar, terra natal, raízes psicológicas e ancestrais. Se você tem o Sol em Peixes, o Sol em Gêmeos faz o que chamamos de aspecto tenso – quadratura – com o seu Sol, o que significa que você tem um aprendizado importante nesse período. Esse pode ser um bom momento para encontrar com as pessoas da sua família e melhorar a comunicação com elas, já que essa é a chave para sua vida familiar. Talvez você vai precisar entender se existem excessos de sensibilidade nessa comunicação ou se você tem guardado alguma coisa. Traga princípios de Comunicação Não Violenta para evitar brigas. Se houver pequenos reparos em casa, as obras ficam favorecidas, mas pode ser um momento muito aconchegante para você cuidar do seu lar com mais prazer, escolher um cantinho pros estudos, etc.

Naiara Tomayno

Astróloga e terapeuta holística, desenvolve um trabalho como facilitadora de (re)conexões voltado para cura, utilizando o mapa astral como ferramenta principal. Formada em terapia de cristais, Magnified Healing e praticante de magia natural, é especialista em unir esses saberes e terapias alternativas às necessidades do mapa.

naiaratomayno@gmail.com