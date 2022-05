Filho de Rihanna é taurino! Veja mais sobre o Mapa Astral do bebê

Filho de Rihanna é taurino! A cantora deu à luz um menino na última sexta-feira, 13 de maio, em Los Angeles. A gente ainda não sabe o nome do bebê, fruto do relacionamento com o rapper A$AP Rocky, mas já sabe que ele é do signo de Touro.

Os pequenos taurinos costumam ser calmos e mais estáveis emocionalmente. Muito provavelmente o menino crescerá sendo apegado aos seus brinquedos e amigos. Além disso, claro, a teimosia pode ser uma característica forte.

Mamãe RiRi e papai A$AP também terão de ter paciência e respeitar o tempo mais lento que o filho pode levar para aceitar novas situações e mudanças.

Mas além de o filho de Rihanna ser taurino, ele tem Vênus em Áries. Como Vênus no Mapa Astral (saiba mais aqui) revela como cada pessoa expressa a afetividade e Áries é o signo da impulsividade e da coragem, o bebê tende a curtir sair da rotina nas suas relações – o que dá uma equilibrada no Sol em Touro.

Para completar, o famoso recém-nascido tem Mercúrio em Gêmeos. E como o signo é regido por Mercúrio, o planeta da comunicação, ele deverá ser uma pessoa curiosa, de mente ágil, flexível e aberta, além de ter facilidade de se expressar e de envolver outras pessoas.

Por fim, além do nome do bebê, o que a gente quer saber é o horário de nascimento dele para analisar o Mapa Astral completo. Se você souber o seu, faça seu Mapa aqui!

Ah, e antes que a gente esqueça: o fato de o menino ter nascido numa Sexta-feira 13 não tem nada de especial ou negativo, viu? Mas, como qualquer data, pode trazer alguns desafios. Veja aqui os mitos e verdades do número 13!

Personare

A equipe Personare é formada por pessoas que estão em processo constante de conhecimento sobre si mesmas, sobre o mundo e sobre as relações humanas. Compartilhamos aqui conteúdos apurados junto aos nossos mais de 100 especialistas em diferentes áreas holísticas, como Astrologia, Tarot, Numerologia e Terapias.

conteudo@personare.com.br