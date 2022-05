Sol na Revolução Solar: quais são suas prioridades neste ano

A cada ano, quando o Sol retorna em seu trânsito ao mesmo grau e minuto do Signo que está em nosso Mapa Natal. A análise do seu aniversário é a sua Revolução Solar, uma análise astrológica do seu aniversário neste ano e que traz previsões até o próximo ano. E um fator bem importante é o Sol na Revolução Solar.

É sobre o posicionamento da casa astrológica do Sol na Revolução Solar que mergulharemos a partir de agora. Cada casa astrológica fala sobre um conjunto de temas de uma área da sua vida. Você pode entender todas as casas astrológicas aqui.

A Casa em que o Sol se encontra no mapa do seu aniversário vai apontar:

em quais atividades e experiências você poderá brilhar a partir deste aniversário até o próximo em quais situações e temas você poderá se envolver para se vitalizar qual é a área da sua vida que você terá mais clareza e expressará mais nobremente sua natureza nesta época.

Sol na Casa 1 na Revolução Solar

Se o Sol está na Casa 1 da Revolução Solar, este é um ótimo ano para você se expor, liderar e brilhar ao iniciar algum novo projeto. Olhar para si e seu estilo de se autoafirmar neste período será essencial.

Quanto mais expressar as características positivas de seu signo solar ao se envolver em novos desafios, projetos e experiências, mais sentirá prazer, vitalidade e autoconfiança.

Sol na Casa 2 na Revolução Solar

Se o Sol está na Casa 2 da Revolução Solar, é um ano apropriado para você desenvolver maior clareza a respeito da maneira como vem lidando com o dinheiro, com o corpo e com o trabalho.

Expressar as características do seu signo solar ao produzir e buscar mais segurança financeira lhe fará muito bem. Comprar o que lhe dá prazer ou aumentar sua fonte de renda por meio de uma produtividade mais criativa serão experiências bem vitalizadoras.

Sol na Casa 3 na Revolução Solar

Se o Sol está na Casa 3 da Revolução Solar, é uma época favorável para você se dedicar a estudos. Buscar conhecimentos por meio de livros, cursos e conversas enriquecedoras poderá ser uma experiência bastante prazerosa para você.

E também brilhar por meio de sua inteligência, tal como passando em testes, provas e avaliações, bem como se destacando por meio da comunicação de suas ideias e opiniões.

Sol na Casa 4 na Revolução Solar

Se o Sol está na Casa 4 da Revolução Solar, é uma fase anual para você ter o prazer de passar mais tempo com a família ou envolvendo-se com assuntos residenciais, de propriedades, imóveis ou moradia. Buscar morar em algum bairro, cidade ou país que lhe proporcionem alegria e vitalidade.

Brilhar no seio familiar ou em sua comunidade por meio da expressão das características de seu signo solar.

Sol na Casa 5 na Revolução Solar

Se o Sol está na Casa 5 da Revolução Solar, é um momento ímpar para você desfrutar experiências prazerosas, seja por meio de algum hobby (um jogo, dançar, tocar um instrumento musical, etc.) ou mesmo através de romance e do sexo. Pode ser também um período bem fértil, tanto em termos literais e conceber um filho quanto criativos.

É um ano que você estará com brilho e magnetismo todo especial. Curta ser você e expressar as características de seu signo solar. Isso irá lhe vitalizar e aquecer a alma das pessoas que desfrutarem de sua companhia.

Sol na Casa 6 na Revolução Solar

Se o Sol está na Casa 6 da Revolução Solar, é um período para você se destacar no trabalho ou simplesmente ao ser uma pessoa mais útil no dia-a-dia. Por meio de sua prestatividade cotidiana ou profissional, você poderá se sentir muito bem.

Também valerá a pena se vitalizar por meio de um maior cuidado com o corpo, envolvendo-se em rotinas de saúde.

Sol na Casa 7 na Revolução Solar

Se o Sol está na Casa 7 da Revolução Solar, é uma época favorável para estabelecer parcerias ou se unir a alguém, tal como noivando ou se casando. Por meio dos relacionamentos, você poderá emanar a sua luz.

Através de algum contrato, sociedade ou aliança, você poderá se destacar. Ter clareza sobre sua forma de dar e receber afeto, bem como sobre sua maneira de interagir com as pessoas, tais como clientes e amigos, será fundamental para desfrutar de relacionamentos mais prazerosos.

Sol na Casa 8 na Revolução Solar

Se o Sol está na Casa 8 da Revolução Solar, é um período para mergulhar fundo em suas emoções e em seu íntimo, especialmente porque terá clareza maior a respeito de seus medos e de sua força pessoal. Brilhe ao renascer.

Destaque-se ao superar crises ou ao ser uma pessoa que catalisa mudanças por oferecer seu apoio emocional a quem está em crise e lhe confia os segredos. Incida luz em suas sombras e perceba a força que existe em cada medo enfrentado e superado.

Sol na Casa 9 na Revolução Solar

Se o Sol está na Casa 9 da Revolução Solar, é um ano apropriado para você sentir o prazer de ampliar sua percepção, seja por meio de viagens, do contato com outra cultura, ou por meio de cursos, especializações e a busca por mais saber.

E poderá brilhar justamente ao compartilhar seus conhecimentos, aconselhar, orientar e oferecer um norte às pessoas que se aquecerão pela sua visão de mundo.

Sol na Casa 10 na Revolução Solar

Se o Sol está na Casa 10 da Revolução Solar, é um ano propício para você se destacar e brilhar facilmente. Tudo aquilo que você produzir ou fizer neste período, estará em evidência, seja o sucesso ou o fracasso.

Por isso valerá a pena se dedicar com mais disciplina, comprometimento e competência a fazer bem-feito o que estará sob sua responsabilidade. Assim as chances de ser bem-sucedida(a) serão maiores. Terá mais clareza a respeito do poder, da autoridade, do sucesso, da fama. E poderá desfrutar de um reconhecimento maior.

Sol na Casa 11 na Revolução Solar

Se o Sol está na Casa 11 da Revolução solar, é um período para você brilhar junto com um amigo, com os colegas de time ou com os membros da equipe.

Ter o prazer de defender um ideal, levantar uma bandeira, também poderá lhe vitalizar. Desfrute de uma vida social mais ativa e curta bons momentos ao lado dos amigos.

Sol na Casa 12 na Revolução Solar

Se o Sol está na Casa 12 da Revolução Solar, eis uma das épocas mais favoráveis ao autoconhecimento. Seja por meio de uma terapia, de um retiro, de reflexões mais profundas a respeito da vida ou do contato com algum mestre, guru, guia espiritual, você terá a oportunidade de ter mais clareza a respeito de seus medos, de suas fraquezas e de seus sonhos.

Envolver-se em trabalhos filantrópicos poderá ser bastante prazeroso para você nesta fase. Tire tempo de seu dia-a-dia para descansar e mergulhar em si, na arte, na espiritualidade, enfim, nas atividades que lhe conectam com sua alma.

Yub Miranda

Numerólogo, astrólogo e tarólogo. Formado em Filosofia pela PUC/MG (1996-1999), desde pequeno é empenhado em compreender a alma humana. Sua busca por encontrar sentido na vida ficou muito intensa a partir dos seus 19 anos, quando peregrinou por diversas religiões, grupos espiritualistas e crenças. Sempre gostou muito de escrever. É uma forma de transmitir o que pesquisa, experimenta e compreende. Publicou os ebooks Astrologia para Todos, Saturno: como superar seus medos e realizar seus sonhos, Plutão: da humilhação e impotência aos grandes feitos, Previsões com os 22 Arcanos Maiores do Tarô. Hoje, com mais de 30 anos de profissão, além de ser autor das análises de Numerologia do Personare e dos verbetes na seção de INTERPRETAÇÃO DE SONHOS do portal, ministra cursos online de Astrologia, Numerologia e Tarot. Também faz atendimentos por Skype (consultas de astrologia) e via email (intepretações por escrito nas consultas de numerologia e de tarô).

